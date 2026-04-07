قد لا يكون روبرتو دي زيربي «الرجل المناسب» لتوتنهام، إذ يخشى تيدي شيرينغهام أن «الطبع اللاتيني» قد يتسبب في سقوطه خلال صراع الهبوط
قد يكون المزاج نقطة تحوّل
تم تعيين المدرب الإيطالي مؤخراً بديلاً لإيغور تودور، وكُلّف بمهمة إبعاد فريق شمال لندن عن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع الأخيرة من الموسم.
وقد انقسمت الآراء حول قرار توتنهام اللجوء إلى دي زيربي، إذ تساءل أسطورة النادي شيرينغهام عمّا إذا كانت طبيعة الإيطالي الحادة هي ما يحتاجه النادي في الوقت الحالي.
وفي حديثه إلى BestBettingSites، سلّط الدولي الإنجليزي السابق الضوء على شخصية المدرب الانفعالية بوصفها عقبة محتملة داخل غرفة الملابس.
وقال شيرينغهام: "أنا أحبه، أولاً وقبل كل شيء. أحبه كمدرب، إذا أردت أن أكون صريحاً تماماً. لا أعرف ما إذا كان مناسباً لتوتنهام. إنه صريح جداً، ذو مزاج لاتيني، وقد يكون متجهماً أحياناً. يقول ما يشعر به، ويقول ما يطلبه من الناس. لا أعرف ما إذا كان هذا هو النوع المناسب من الأشخاص لتولي المسؤولية على المدى الطويل، لكنني متحمس لما يقدمه لك".
عبقرية تكتيكية أم مجازفة محفوفة بالمخاطر؟
على الرغم من مخاوفه بشأن شخصية دي زيربي، لا يزال شيرينغهام معجباً بالابتكار التكتيكي الذي جعل المدرب ينال الإشادة خلال فترة عمله في برايتون. ويتذكر على وجه التحديد كيف فكّك الإيطالي منافسين من الصف الأول بنهجٍ جريء يمكن أن يعيد الروح إلى فريق سبيرز المتعثر إذا ما تبنّى اللاعبون فلسفته بسرعة كافية.
"بيب غوارديولا تحدث عنه بإعجاب كبير قبل عامين"، أضاف شيرينغهام. "أتذكر ذهابه إلى أرسنال مع برايتون ومواجهتهم — لعب واحد ضد واحد في كل أنحاء الملعب والضغط على الجميع في خط الوسط. كان الأمر أشبه بـ: واو، يعجبني ذلك. وقد نجح في ذلك اليوم. لذا فهو بالتأكيد مدرب يعرف ما يريد ويعرف كيف يحققه. أنا مستعد للمضي معه في هذه الرحلة."
ما زلتُ أتألّم بسبب رحيل بوستيكوغلو
تأتي الاضطرابات في ملعب توتنهام هوتسبير بعد فترة من الاستقرار المتصوَّر تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو، الذي لا يزال إقالته في أعقاب نجاحهم في الدوري الأوروبي الصيف الماضي تُحيِّر شيرينغهام. ويعتقد المهاجم السابق أن الأسترالي عومل بغير إنصاف بعد أن قدّم ألقاباً، مشيراً إلى أن التعيينات اللاحقة لفرانك وتودور فشلت في توفير القيادة الواضحة التي احتاجها الفريق ليقدّم الأداء المطلوب.
وقال شيرينغهام موضحاً: «تحت قيادة أنجي تحقق ذلك — وما زلت أشعر بالغبن من أجله. جاء إلى النادي وقال إنه سيفوز بشيء، وقد فاز بشيء. ثم في نهاية الموسم أصبح بلا عمل». وأضاف: «لا بد أنه كان يجلس هناك مفكراً: ما الذي حدث بحق الجحيم؟ قلت لهم إنني سأفوز بشيء خلال عامين، وفزت بشيء للمرة الأولى منذ لا أدري كم من الوقت، ثم تمت إقالتي. لم أكن لأهتم إن أنهى الموسم تاسعاً أو سابع عشر. عندما تفوز بشيء، فهذا هو المهم».
ما التالي لتوتنهام؟
يسافر توتنهام إلى سندرلاند لخوض مباراة صعبة على ملعب النور الأحد المقبل، ساعيًا لتحقيق فوز يحسّن موقعه في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ويجنّبه كابوس الهبوط. يحتل حاليًا المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن وست هام، المهدد بالهبوط إلى دوري التشامبيونشيب.