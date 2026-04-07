تم تعيين المدرب الإيطالي مؤخراً بديلاً لإيغور تودور، وكُلّف بمهمة إبعاد فريق شمال لندن عن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وقد انقسمت الآراء حول قرار توتنهام اللجوء إلى دي زيربي، إذ تساءل أسطورة النادي شيرينغهام عمّا إذا كانت طبيعة الإيطالي الحادة هي ما يحتاجه النادي في الوقت الحالي.

وفي حديثه إلى BestBettingSites، سلّط الدولي الإنجليزي السابق الضوء على شخصية المدرب الانفعالية بوصفها عقبة محتملة داخل غرفة الملابس.

وقال شيرينغهام: "أنا أحبه، أولاً وقبل كل شيء. أحبه كمدرب، إذا أردت أن أكون صريحاً تماماً. لا أعرف ما إذا كان مناسباً لتوتنهام. إنه صريح جداً، ذو مزاج لاتيني، وقد يكون متجهماً أحياناً. يقول ما يشعر به، ويقول ما يطلبه من الناس. لا أعرف ما إذا كان هذا هو النوع المناسب من الأشخاص لتولي المسؤولية على المدى الطويل، لكنني متحمس لما يقدمه لك".