Maisfutebol أفاد بأن محادثات قد جرت بالفعل بشأن انتقال المدافع البالغ من العمر 20 عامًا إلى الموسم المقبل. غير أن المطالب الخيالية لفاماليكاو بشأن قيمة الانتقال قد تشكّل عقبة في طريق إتمام الصفقة: إذ يُقال إن الصاعد حديثًا يأمل في الحصول على 25 مليون يورو إضافةً إلى مكافآت مقابل با.
قد تصبح قيمة الانتقال نقطة الخلاف: بوروسيا دورتموند يضع يده على نجم صاعد بقوة من الدوري البرتغالي
يُعدّ با أحد اكتشافات هذا الموسم لدى صاحب المركز الخامس في الدوري البرتغالي. وقد انتزع السنغالي مكانًا أساسيًا في الشتاء، وأصبح الآن لاعبًا مؤثرًا. خاض هذا الموسم 19 مباراة في الدوري، جمع خلالها مساهمتين تهديفيتين. وإلى جانب تمريرة حاسمة، سجّل با أيضًا في منتصف مارس هدف الفوز الذي احتُفل به كثيرًا في الانتصار 1:0 على سي دي ناسيونال.
انتقل با في عام 2023 من نادي AJEL روفيسك في بلاده على سبيل الإعارة إلى نادي فالنسيان. وبعد عام واحد، تعاقد معه فاماليكاو في صفقة انتقال حر. وفي نهاية أبريل فقط، جدّد با عقده مبكرًا، وأصبح مرتبطًا الآن بفاماليكاو حتى عام 2030. وقبل أيام قليلة، كتبت صحيفة Record أن با يُعدّ أيضًا مرشحًا للانتقال إلى سبورتينغ لشبونة، المتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
- AFP
يُقال أيضًا إن باستيان ميوبييو قد يكون مرشحًا للانتقال إلى بوروسيا دورتموند
وفقًا لموقع Maisfutebol، ليس با المدافع الشاب الوحيد من الدوري البرتغالي الذي يضعه بوروسيا دورتموند على راداره. كما يُقال إن باستيان ميوبييو (20 عامًا) لاعب سي دي ألفيركا مرشح أيضًا. ويمتد عقده حتى عام 2028.
ومع تمديد عقد قائد الدفاع نيكو شلوتربيك، أغلق بوروسيا دورتموند في نهاية الأسبوع الماضي إحدى الثغرات في الخط الخلفي. لكن بما أن نيكلاس زوله سيغادر النادي في الصيف في صفقة انتقال حر، فمن المرجح التعاقد مع لاعب جديد آخر لتعزيز الدفاع. وتوجد شائعات في هذا السياق أيضًا حول ماركوس سينيزي (28 عامًا) من إيه إف سي بورنموث، واللاعب السابق آرون أنسيلمينو (20 عامًا، مُعار من تشيلسي إلى راسينغ ستراسبورغ).
وعن الأخير قال مدرب دورتموند نيكو كوفاتش قبل مباراة البوندسليغا أمام باير ليفركوزن يوم الجمعة: "أحيانًا أتحقق من كيفية لعب ستراسبورغ أو ما إذا كان قد شارك أصلًا. هذا أمر طبيعي تمامًا. لكن يؤلمني أنه لم يعد يلعب كثيرًا كما كان من قبل أو كما كان سيلعب معنا."
الانتقالات القياسية لبوروسيا دورتموند
اللاعب المركز تم التعاقد معه من السنة قيمة الانتقال عثمان ديمبيلي الهجوم ستاد رين 2016 35,5 مليون يورو سيباستيان هالر الهجوم أياكس أمستردام 2022 31 مليون يورو ماتس هوملز الدفاع بايرن ميونخ 2019 30,5 مليون يورو جوب بيلينغهام خط الوسط إيه إف سي سندرلاند 2025 30,5 مليون يورو جود بيلينغهام خط الوسط برمنغهام سيتي 2020 30,15 مليون يورو