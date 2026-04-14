وفقًا لموقع Maisfutebol، ليس با المدافع الشاب الوحيد من الدوري البرتغالي الذي يضعه بوروسيا دورتموند على راداره. كما يُقال إن باستيان ميوبييو (20 عامًا) لاعب سي دي ألفيركا مرشح أيضًا. ويمتد عقده حتى عام 2028.

ومع تمديد عقد قائد الدفاع نيكو شلوتربيك، أغلق بوروسيا دورتموند في نهاية الأسبوع الماضي إحدى الثغرات في الخط الخلفي. لكن بما أن نيكلاس زوله سيغادر النادي في الصيف في صفقة انتقال حر، فمن المرجح التعاقد مع لاعب جديد آخر لتعزيز الدفاع. وتوجد شائعات في هذا السياق أيضًا حول ماركوس سينيزي (28 عامًا) من إيه إف سي بورنموث، واللاعب السابق آرون أنسيلمينو (20 عامًا، مُعار من تشيلسي إلى راسينغ ستراسبورغ).

وعن الأخير قال مدرب دورتموند نيكو كوفاتش قبل مباراة البوندسليغا أمام باير ليفركوزن يوم الجمعة: "أحيانًا أتحقق من كيفية لعب ستراسبورغ أو ما إذا كان قد شارك أصلًا. هذا أمر طبيعي تمامًا. لكن يؤلمني أنه لم يعد يلعب كثيرًا كما كان من قبل أو كما كان سيلعب معنا."



