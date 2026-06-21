قبل مواجهة العراق.. مبابي يدافع عن ديمبيلي ويغازل أوليسي: نحن نتحدث عن الفائز بالكرة الذهبية!

تحدث مبابي إلى وسائل الإعلام بصفته قائد المنتخب الوطني، وسارع على الفور إلى إبداء دعمه لديمبيلي. ورغم أن مبابي وأوليس استحوذوا على عناوين الصحف في الشوط الثاني من مباراة منتخبهم السابقة في كأس العالم ضد السنغال، إلا أنه أصر على أن ديمبيلي كان في الواقع المهاجم الأبرز خلال الشوط الأول.

ومن المقرر أن يخوض القائد غدًا مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده، وقد نفى أي إشارة إلى أن ديمبيلي يواجه صعوبة في ترك بصمة على الساحة العالمية. بل على العكس، أشاد بالوعي التكتيكي لنجم باريس سان جيرمان، مشددًا على أن وجوده وحده يخلق مساحة أساسية يستغلها بقية الفريق خلال المباريات.