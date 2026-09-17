يأتي هذا التغيير عقب قرار نوير باعتزال اللعب الدولي نهائياً، ما وضع حداً لواحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة الألمانية.
وأقرّ كلوب بحجم الفراغ الكبير الذي خلّفه قائد بايرن ميونخ السابق، لكنه شدّد على أن تير شتيجن جاهز تماماً لتولّي المسؤولية والظهور في الواجهة.
وأوضح كلوب اختياره قائلاً: "يحتاج أي فريق إلى الاستقرار والعمود الفقري، وبعد ذلك يمكن إضافة الكثير من العناصر الشابة حول ذلك. أعرفه منذ زمن طويل. لقد كان مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم لفترة طويلة.
"ومع ذلك، كان الجميع يعلم أن تير شتيجن أيضاً من الطراز العالمي. ثم تعرّض لإصابة في توقيت غير مناسب. في الوقت الحالي، هو لائق بدنياً وهو الحارس نفسه الذي كان عليه من قبل. يمتلك الخبرة. إنه يترك انطباعاً جيداً للغاية كلما يلعب مع فريقه".