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Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place MatchGetty Images Sport
Muhammad Zaki
ترجمه

هل حان وقت تير شتيجن؟ يورجن كلوب يعلن اسم حارسه الأساسي مع ألمانيا

مارك أندريه تير شتيجن
ألمانيا
يورجن كلوب
برشلونة
أياكس للسيدات
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدوري الهولندي
الدوري الإسباني
مانويل نوير

اعتزال نوير الدولي فتح الباب أمام اسم آخر

أعلن يورجن كلوب رسميًا عن بداية حقبة جديدة للمنتخب الألماني بتأكيده أن مارك أندريه تير شتيجن هو حارس المرمى الأول بلا منازع.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتزال مانويل نوير النهائي للكرة الدولية عقب ظهوره الأخير في كأس العالم 2026، وهي المسابقة التي ودعها الفريق من دور الـ32 أمام باراجواي.

  • Marc-Andre ter Stegen Germany 2025(C)Getty Images

    كلوب يحسم الجدل حول حراسة المرمى

    وصلت معركة حراسة المرمى الألماني إلى نهايتها أخيراً بعدما سلّم كلوب القفازات رسمياً إلى تير شتيجن. فبعد سنوات قضاها بديلاً للأسطورة نوير، نال الحارس المملوك لبرشلونة، الذي يعيد بناء مستواه حالياً على سبيل الإعارة في صفوف أياكس، ثقة المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

    وفي حديثه عن هذا القرار، كان كلوب حاسماً بشأن الحاجة إلى استقرار في خط الدفاع. وقال المدرب السابق لليفربول مؤكداً، عبر Bulinews، عندما سُئل عمّا إذا كان لديه حارس مرمى أساسي: «نعم، في الوقت الراهن، هناك حارس واحد، وهو مارك أندريه تير شتيجن».

    ومن الواضح أن المدرب يسعى إلى بناء هوية جديدة للمنتخب الألماني، لكنه يعتقد أن التقدم يجب أن يرتكز على قيادة أصحاب الخبرة.


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  • Germany Training Session And Press Conference - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    استبدال أسطورة

    يأتي هذا التغيير عقب قرار نوير باعتزال اللعب الدولي نهائياً، ما وضع حداً لواحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة الألمانية.

    وأقرّ كلوب بحجم الفراغ الكبير الذي خلّفه قائد بايرن ميونخ السابق، لكنه شدّد على أن تير شتيجن جاهز تماماً لتولّي المسؤولية والظهور في الواجهة.

    وأوضح كلوب اختياره قائلاً: "يحتاج أي فريق إلى الاستقرار والعمود الفقري، وبعد ذلك يمكن إضافة الكثير من العناصر الشابة حول ذلك. أعرفه منذ زمن طويل. لقد كان مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم لفترة طويلة.

    "ومع ذلك، كان الجميع يعلم أن تير شتيجن أيضاً من الطراز العالمي. ثم تعرّض لإصابة في توقيت غير مناسب. في الوقت الحالي، هو لائق بدنياً وهو الحارس نفسه الذي كان عليه من قبل. يمتلك الخبرة. إنه يترك انطباعاً جيداً للغاية كلما يلعب مع فريقه".


  • عدد كبير من اللاعبين

    يأتي تأكيد اختيار تير شتيجن كخيار أساسي ضمن عملية إعادة هيكلة أوسع للتشكيلة، إذ استدعى كلوب مجموعة ضخمة مكوّنة من 44 لاعبًا موزّعين على تشكيلتين منفصلتين استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة.

    وستمنح مباريات دوري الأمم الأوروبية في فترة التوقف الدولي المقبلة مدرب ليفربول السابق فرصة لتقييم عمق الكرة الألمانية.

    وإلى جانب تير شتيجن، تم ضم حارس مرمى أوجسبورج فين دامن وحارس بشكتاش ألكسندر نوبل إلى التشكيلة في أول مباراتين. ويُعدّ دامن العنصر الثابت في هذه القائمة، إذ إنه الحارس الوحيد الذي تم ضمّه إلى كلتا التشكيلتين، منضمًّا إلى نواه أتوبولو من فرايبورج ويوناس أوربيج من بايرن ميونخ.


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  • Germany Head Coach Announces UEFA Nations League SquadGetty Images Sport

    ماذا ينتظر ألمانيا بعد ذلك؟

    سيوضع تشكيل كلوب الموسّع بحلته الجديدة على المحك مباشرة خلال فترة توقف دولية مزدحمة. فمن المقرر أن تواجه ألمانيا كلاً من هولندا واليونان وصربيا، إلى جانب مباراة الإياب أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية.

    ستكون هذه المباريات الأربع بالغة الأهمية لكلوب من أجل تقييم تشكيلتيه ودمج المواهب الشابة حول عموده الفقري الراسخ. كما ستمثل أول اختبار كبير لهرم حراسة المرمى المُعاد تشكيله في ألمانيا، ما يمنح تير شتيجن منصة مباشرة ليؤكد ثقة مدربه به من خلال الأداء داخل الملعب.