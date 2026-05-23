قائمة السعودية لكأس العالم 2026 | كذبت التسريبات.. دونيس يستبعد الفرج والصحفي ولاعب الهلال وظهور وجوه جديدة!

قائمة أولية للمدرب اليوناني قبل الوقوف على الأسماء النهائية

أعلن جورجيوس دونيس المدرب الجديد للمنتخب السعودي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض، عن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة الأولية للمدرب اليوناني، استبعاد كل من حمد اليامي ظهير فريق الهلال وسلمان الفرج لاعب وسط نيوم، مع دخول عناصر جديدة لم تتواجد مع هيرفي رينارد مثل عبد القدوس عطية حارس التعاون وعلاء آل حجي لاعب نيوم.

واستبعد دونيس بعض الأسماء الأخرى التي أثارت حالة من الجدل، مثل علي البليهي "الشباب إعارة من الهلال" وريان حامد "الأهلي" ومروان الصحفي "أنتويرب"، في قائمته التي تضم 30 لاعبًا سيتم تقليصهم إلى 26 للمشاركة في البطولة.




    القائمة الكاملة التي أعلنها دونيس

    دونيس قام بلفتة طيبة خلال مؤتمره الصحفي، حيث طلب من كابتن المنتخب السعودي تحت 17 سنة، الإعلان عن قائمة الأخضر المونديالية، وجاءت كالتالي:

    حراس مرمى : محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار وعبد القدوس عطية

    الدفاع : عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، زكريا هوساوي، نواف بوشل ومتعب الحربي.

    خط الوسط : زياد الجهني، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش وصالح أبو الشامات.

    هجوم : عبد الله آل سالم، فراس البريكان، صالح الشهري وعبد الله الحمدان.

    وجاءت القائمة على عكس التسريبات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ووضعت مروان الصحفي وعبد الرحمن الصانبي وريان حامد ضمن اختيارات دونيس.

  كيف يستعد المنتخب السعودي للمونديال؟

    القائمة التي اختارها دونيس، ستدخل في معسكر إعدادي أخير قبل الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض مرحلة دور المجموعات المكونة من 48 منتخبًا.

    وقالت صحيفة "الرياضية" إن دونيس قرر توسيع قائمته الأولية، من أجل الوقوف على مستوى أكبر عدد ممكن من اللاعبين، قبل اختيار قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبًا.

    ومن المقرر أن تذهب بعثة الفريق إلى مدينة نيويورك يوم الإثنين، من أجل البقاء هناك حتى 1 يونيو، قبل الاسقرار بمدينة أوستن بولاية تكساس حتى نهاية مرحلة دور المجموعات.


    طموحات دونيس مع الأخضر

    المدرب اليوناني تم الإعلان عنه كمدير فني للمنتخب السعودي في أبريل الماضي، وذلك خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل عن منصبه بسبب المستويات المتواضعة، والخسارتين الوديتين من مصر وصربيا بالتوقف الدولي الأخير، ويطمح دونيس في تغيير الصورة السيئة التي ظهر بها الأخضر مؤخرًا، ومحاولة عبور مرحلة دور المجموعات في المونديال.

    ولم يشرف مدرب الخليج السابق على أي مباراة مع السعودية حتى الآن، ومن المقرر أن يبدأ رحلته بمواجهة ودية أمام الإكوادور يوم السبت 30 مايو الجاري بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

    وبعدها يلعب الفريق أمام بورتوريكو يوم 5 يونيو بمدينة أوستن، قبل ختام استعداداته بملاقاة نظيره السنغالي في مباراة ودية أخرى يوم 9 يونيو المقبل، وذلك بمدينة سان أنطونيو الواقعة بولاية تكساس.

  • مشوار السعودية في كأس العالم

    السعودية تأتي في المجموعة الثامنة بالمونديال، وتلعب مع كل من إسبانيا وكاب فيدري وأوروجواي، طمحًا في بلوغ دور الـ32.

    المباراة الأولى ستكون ضد أوروجواي يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026

    ثم يلعب بعدها الفريق أمام المنتخب الإسباني حامل لقب يورو 2024 يوم 21 يونيو

    وأخيرًا، تلعب السعودية أمام كاب فيردي يوم 27 يونيو

