قائمة السعودية لكأس العالم 2026 | كذبت التسريبات.. دونيس يستبعد الفرج والصحفي ولاعب الهلال وظهور وجوه جديدة!

أعلن جورجيوس دونيس المدرب الجديد للمنتخب السعودي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض، عن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة الأولية للمدرب اليوناني، استبعاد كل من حمد اليامي ظهير فريق الهلال وسلمان الفرج لاعب وسط نيوم، مع دخول عناصر جديدة لم تتواجد مع هيرفي رينارد مثل عبد القدوس عطية حارس التعاون وعلاء آل حجي لاعب نيوم.

واستبعد دونيس بعض الأسماء الأخرى التي أثارت حالة من الجدل، مثل علي البليهي "الشباب إعارة من الهلال" وريان حامد "الأهلي" ومروان الصحفي "أنتويرب"، في قائمته التي تضم 30 لاعبًا سيتم تقليصهم إلى 26 للمشاركة في البطولة.











