الصحفيون نصبوا الخيام في المطار .. جدل كبير حول قائمة الجزائر بكأس العالم 2026 وأنباء عن استبعاد نجم "مثير للمشاكل"

اليوم الإثنين، ينطلق معسكر المنتخب الجزائري الإعدادي لكأس العالم 2026، لكن المدرب البوسني لم يعلن بشكل رسمي عن القائمة المستدعاه، مكتفيًا بإخطار اللاعبين عبر الهاتف دون عقد أي مؤتمر صحفي أو بيان بأسماء اللاعبين.

وفي محاولة للوصول لأسماء اللاعبين الذين سيشاركون في الحدث العالمي، انتشر بعض الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي لصحفيين قاموا بنصب "خيام" في محيط المطار الجزائري منذ صباح اليوم الإثنين، لترقب وصول أي لاعب ومن ثم التنبؤ بأنه من المستدعين.

صحيفة " Onze Mondial" كتبت عن هذا الوضع: "بيتكوفيتش يطيل أمد الترقب، رافضًا الإعلان الرسمي. ونتيجة لذلك، لم يجد المشجعون سوى طريقة واحدة لمعرفة القائمة ألا وهي متابعة وصول اللاعبين إلى مطار الجزائر، بينما نصب العديد من الصحفيين خيامهم في المطار لمتابعة هذه الأحداث المثيرة مباشرةً".