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قائد نيوكاسل بعد تعيين يايسله: رحيل هاو كان مفاجأة بالنسبة لي وحزنت بسببه!
رحيل المدرب يشعل التغيير
قرر هاو التنحي عن منصبه عقب حلوله في المركز الثاني عشر المُخيّب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، والخسارة الثقيلة بنتيجة 4-1 أمام بريستول سيتي في مباراة تحضيرية قبل انطلاق الموسم.
وأسدل رحيله الستار على حقبة لا تُنسى شهدت التتويج بكأس كاراباو في مارس 2025 إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وفي خضم التغيير على الجهاز الفني، جرى تعيين بيرن رسمياً قائداً جديداً للنادي، حيث تسلّم الشارة من برونو جيماريش عقب انتقال البرازيلي إلى آرسنال في الصيف.
- AFP
«التغيير قد يكون أمرًا جيدًا»
وتحدث بيرن بعد خسارة نيوكاسل أمام ستراسبورج بركلات الترجيح 3-2 يوم الأحد عقب التعادل الإيجابي 1-1، حيث علّق على رحيل هاو وأكّد أن قيادة جديدة قد تعيد الحيوية إلى الفريق.
غير أن القائد المعيّن حديثًا اعترف بأن خروج المدرب المفاجئ قد فاجأه رغم أنه لاحظ إحباط هاو الشديد عقب هزيمتهم أمام فولهام في الجولة الأخيرة الموسم الماضي: "بصراحة، لا [بشأن ما إذا كان يعلم أن هاو سيرحل]. لم أعتقد أنه سيفعل ذلك. كنت أعلم أنه كان محبطًا بعد مباراة فولهام، لكنني ظننت أنه سيكون جاهزًا للعودة بعد الصيف"، على حد قوله وفقًا لما نقلته The Shields Gazette.
"تحدثت معه بانتظام خلال فترة الراحة، لكن، أجل، كنت في كندا حين علمت بالأمر، ولم أجد سوى بعض الرسائل النصية عندما استيقظت. اسمعوا، هناك دائمًا وقت للتغيير، ومن الواضح أن إيدي رأى أن الوقت قد حان ليبتعد. ولأسباب عديدة، اعتقد الناس أن الوقت قد حان للتغيير. في كل الأحوال، شعرت بالحزن لرحيل المدرب، لكن التغيير قد يكون أمرًا جيدًا، ونأمل أن نشهد بداية ذلك هذا الأسبوع."
تحقيق أحلام الطفولة بالكامل
وحثّ قلب الدفاع الفارع الطول زملاءه في غرفة الملابس على التأقلم سريعًا مع المتطلبات التكتيكية للحقبة الجديدة تحت قيادة يايسله. وأضاف: "لقد لعبت تحت قيادة العديد من المدربين، لذا حاولت أن آخذ القليل من كل واحد منهم. لكن من واقع خبرتي، يمكن أن يكون التغيير جيدًا إذا بذلت الجهد في ذلك وتقبّلت التغيير الجديد والفلسفة الجديدة. كناد وكمدينة، آمل أن يكون هذا ما سنفعله هذا الموسم. سيحتاج اللاعبون الشباب إلى الكثير من الدعم هذا العام. وأتمنى أن يقدّم الجمهور ذلك الدعم."
وفي معرض حديثه عن شرف تكليفه بشارة القيادة في نادي طفولته، أضاف بيرن: "أنا فخور جدًا بتعييني قائدًا للنادي. هناك أشياء لا يمكنك حقًا أن تحلم بها عندما تكون طفلاً، لكن بالنسبة لي كان هذا حلمًا منذ وقت مبكر جدًا أن أكون قائدًا لنيوكاسل، لذا أنا ممتن جدًا لهذه الفرصة وأتطلع إلى قيادة اللاعبين هذا الموسم."
- Getty Images Sport
قمة منتظرة في الدوري الإنجليزي
بعد انتهاء برنامجه الإعدادي الآن، يحوّل نيوكاسل انتباهه سريعًا نحو المنافسات الرسمية. ويستهل فريق يايسله مشوارَه في الدوري الإنجليزي لموسم 2026-27 باستضافة ليفربول على ملعب سانت جيمس بارك يوم الأحد الموافق 23 أغسطس. وستشكّل هذه المباراة الافتتاحية اختبارًا مباشرًا لقيادة بيرن، وهو يسعى إلى دفع فريقه نحو انطلاقة إيجابية.
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