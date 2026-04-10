AFP
قائد موناكو يدعم بول بوغبا «المذهل» للعب دور «مهم» في المرحلة الأخيرة من الموسم، مع اقتراب نجم مانشستر يونايتد السابق أخيراً من استعادة لياقته الكاملة
زكريا يشيد بتأثير بوغبا «المذهل»
سارع قائد موناكو إلى تسليط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه بوغبا مع دخول النادي الأسابيع الأخيرة من الموسم. وعلى الرغم من موسم محبط شهد بقاء الفرنسي خارج الملاعب لفترات طويلة، فإن زملاءه يظلون على دراية تامة بالجودة التي يجلبها إلى غرفة الملابس وإلى أرض الملعب.
وقال زكريا عن زميله بحسب RMC Sport: "بول، أعتقد أن الموسم كان معقدًا بعض الشيء بالنسبة له. بين الإصابات والنتائج السيئة، لم يكن الأمر سهلًا دائمًا. بالتأكيد سيكون مهمًا في نهاية الموسم، في هذه المباريات القليلة الأخيرة، ليمنح ذلك الشيء الإضافي ويحاول أن يذهب بنا لأبعد مدى ممكن. إنه لاعب مذهل، ونحن جميعًا نعرف ذلك، وهو شخص استثنائي أيضًا".
العودة إلى اللياقة الكاملة بعد جحيم الإصابة
كانت رحلة اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في الإمارة صراعاً مع لياقة متقطعة بين التوقف والاستئناف. وبعد وصوله بصفته لاعباً حراً، لم يشارك سوى 30 دقيقة فقط خلال ثلاث مشاركات كبديل هذا الموسم، وكانت آخر مشاركة له في 5 ديسمبر. ومع ذلك، أكد المدرب سيباستيان بوكوغنولي أن لاعب الوسط يتدرب باستمرار مع المجموعة منذ فترة التوقف الدولي.
أُدرج بوغبا في قائمة يوم المباراة للفوز الأخير بنتيجة 2-1 على مرسيليا، وعلى الرغم من أنه لم يشارك في أرض الملعب، فقد شوهد منخرطاً بشكل كبير من دكة البدلاء. وأشار بوكوغنولي إلى المسار الإيجابي قائلاً: "إنه هنا كل يوم في التدريب ويواصل التحسن. آمل أن يكون مفيداً لنا في الملعب. علينا انتظار اللحظة المناسبة. لكن على أي حال، لقد خاض أسبوعاً جيداً جداً آخر في التدريب، وهو يتقدم في جميع الجوانب، وهذا أمر إيجابي جداً".
تذكير بسحر بوغبا
على الرغم من أن دقائق مشاركته التنافسية كانت قليلة ومتباعدة، أثبت بوغبا مؤخراً أن قدرته الفنية لا تزال من الطراز العالمي. خلال مباراة ودية في منتصف الموسم ضد برينتفورد في لا توربي، سجّل تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى من على حافة منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل. كان ذلك هدفه الأول بألوان موناكو وشكّل دفعة نفسية كبيرة.
يلعب من أجل مستقبله مع موناكو
على الرغم من أن بوغبا مرتبط بعقد حتى عام 2027، فقد كانت إدارة النادي واضحة بأن مستقبله على المدى الطويل يعتمد على قدرته على الحفاظ على جاهزيته البدنية وتقديم الأداء. وكان المدير تياغو سكورو قد ألمح سابقًا إلى أن الطرفين سيجلسان هذا الصيف لتقييم الوضع، ما يجعل هذا الشهر الأخير من الموسم اختبارًا حاسمًا للاعب الوسط.
وأوضح سكورو قائلًا: "هناك احتمالان: إما أن ينجح الأمر، فيعود إلى أرض الملعب ويكون له تأثير على الفريق، أو لا ينجح الأمر، وبالطبع يمكن للطرفين أن يجلسا إلى طاولة المفاوضات الصيف المقبل لإجراء نقاش جديد." ومع مباريات تلوح في الأفق أمام فرق مثل باريس إف سي وأوكسير، بات المسرح مهيأ لعودة بوغبا المعتادة بقوة.