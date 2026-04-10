سارع قائد موناكو إلى تسليط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه بوغبا مع دخول النادي الأسابيع الأخيرة من الموسم. وعلى الرغم من موسم محبط شهد بقاء الفرنسي خارج الملاعب لفترات طويلة، فإن زملاءه يظلون على دراية تامة بالجودة التي يجلبها إلى غرفة الملابس وإلى أرض الملعب.

وقال زكريا عن زميله بحسب RMC Sport: "بول، أعتقد أن الموسم كان معقدًا بعض الشيء بالنسبة له. بين الإصابات والنتائج السيئة، لم يكن الأمر سهلًا دائمًا. بالتأكيد سيكون مهمًا في نهاية الموسم، في هذه المباريات القليلة الأخيرة، ليمنح ذلك الشيء الإضافي ويحاول أن يذهب بنا لأبعد مدى ممكن. إنه لاعب مذهل، ونحن جميعًا نعرف ذلك، وهو شخص استثنائي أيضًا".