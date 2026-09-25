قاعدة غريبة من زيدان في منتخب فرنسا.. ممنوع دخول الحلاقين!

في خطوة أحدثت هزّة عنيفة في عالم موضة كرة القدم، ذكرت التقارير أنّ زيدان منع الحلاقين من دخول معسكر تدريبات المنتخب الفرنسي. ويبدو أنّ الأسطورة، الذي خلف ديدييه ديشان عقب كأس العالم 2026، حريص على تحويل تركيز الجميع بالكامل نحو الأمور المتعلقة بأرض الملعب.

وبحسب تقارير الصحيفة الفرنسية L’Équipe، فإنّ المدرب الجديد يغلق الأبواب أمام المصففين الخارجيين لضمان ألّا ينشغل نجومه بمظهرهم خلال فترة التوقف الدولي.

ويكتسب هذا التوجيه أهمية خاصة نظراً للطبيعة رفيعة المستوى للتشكيلة الحالية. فقد كان نجوم مثل مبابي وأوليسي في طليعة صيحات الموضة في كثير من الأحيان، لكن عليهم الآن التأكد من الاهتمام بمظهرهم قبل الالتحاق بالمعسكر.