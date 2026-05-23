قاعدة سواريز | دليل الطالب البرشلوني في دوري الأبطال.. متى تحصل على بطاقة حمراء وتنقذ فريقك؟!

يعود مصطلح قاعدة سواريز إلى الحادثة الشهيرة في بطولة كأس العالم لعام 2010 عندما تصدى لويس سواريز بيده لكرة هدف محقق لمنتخب غانا في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

حصل سواريز على بطاقة حمراء وتم احتساب ركلة جزاء أضاعها أسامواه جيان لتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب أوروجواي لصالحه.

أثارت هذه اللقطة جدلًا أخلاقيًا كبيرًا حيث وصف مدرب غانا سواريز بأنه غشاش بينما دافع مدرب أوروجواي عن لاعبه لالتزامه بالقواعد.

ورغم الطرد حقق الفريق الهدف الأسمى وهو التأهل مما جعل هذا التصرف نموذجًا يدرس في عالم التكتيك الرياضي.

نشر أحد الكتاب عبر موقعه الذي يدعى "أوليفر سبورتس" تحليلًا رياضيًا دقيقًا يعتمد على لغة الأرقام والإحصاءات لتقييم مدى جدوى التضحية بتلقي بطاقة حمراء لإنقاذ الفريق من هدف محقق.

استند الكاتب في دراسته إلى نموذج توزيع بواسون الرياضي لحساب احتمالات تسجيل الأهداف وتأثير اللعب بعشرة لاعبين مقارنة بتواجد 11 لاعبًا.

خلصت الدراسة إلى استنتاج واضح وهو أن ارتكاب مخالفة تستوجب الطرد المباشر لمنع هدف مؤكد يكون قرارًا سليمًا إحصائيًا في حالة التعادل فقط إذا كان المتبقي من عمر المباراة أقل من 23 دقيقة.

أما إذا كان الفريق متقدمًا في النتيجة فإن هذا التصرف يعد مفيدًا إذا حدث خلال الدقائق 10 الأخيرة من الوقت الأصلي.

تطبيق القاعدة على فريق برشلونة

بالنظر إلى مسيرة فريق برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا نجد أن لاعبي الفريق وقعوا في فخ الطرد المبكر في عدة مناسبات مما كلفهم خسارة مباريات حاسمة ويعد تأكيدًا قاطعًا على صحة النظرية التي ترفض التضحية المبكرة.

نستعرض تاليًا أبرز هذه الحالات وكيف أثرت على مسار الفريق الكتالوني: