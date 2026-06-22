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Paolo Camedda

قاعة المشاهير | بيليه "الملك" .. هل كان يصعد من الأرض أم ينزل من السماء؟

البرازيل
فقرات ومقالات
قاعة المشاهير
سانتوس إف سي

قصة بيليه التي لا تنتهي: من رقصة «الجينغا» في سانتوس، وصولاً إلى الفوز بثلاث بطولات كأس العالم مع البرازيل

"أنت الاستثناء الذي يؤكد قاعدتي. أنت النجم الوحيد الذي، بدلاً من أن تدوم شهرته خمسة عشر دقيقة، ستدوم خمسة عشر قرنًا".

عندما نطق آندي وارهول بهذه الكلمات في عام 1977، كان العالم قد عرف الأسطورة بالفعل. فمنذ ما يقرب من عشرين عامًا، كانت ابتسامته المشرقة تضيء أغلفة المجلات اللامعة، ومسارح التلفزيون، والملاعب في كل قارة. كان قد فاز بثلاث بطولات كأس العالم، وسجل أكثر من ألف هدف، وحوّل كرة القدم إلى عرض عالمي. لكن "أبا فن البوب" لم يكن يتحدث عن بطل رياضي. بل كان يتحدث عن ظاهرة ثقافية.

قبل ظهور شبكات التواصل الاجتماعي بوقت طويل، وقبل الرعايات التي تقدر بمليارات، وقبل أن يدخل مفهوم «العلامة التجارية الشخصية» إلى اللغة الشائعة، كان العالم قد عرف بالفعل أول رياضي عالمي بحق. بيليه.

  • ولادة أسطورة

    في البداية كان مجرد "ديكو"، وهو الاسم المستعار الذي كان والداه ينادونه به بحب. وُلد في 23 أكتوبر 1940 في تريس كوراسويس، وهي بلدة صغيرة في ولاية ميناس جيرايس، وقضى طفولته وسط الفقر، بين التضحيات والأحلام والكرات المرتجلة، لكنه سيصبح أسطورة معروفة عالمياً بفضل لقب آخر.

    "عندما كنت في الثالثة من عمري، كان والدي يلعب في نادي فاسكو دي ساو لورينسو"، كما يروي في سيرته الذاتية الصادرة عام 2006، "كان يصطحبني إلى التدريبات، وكنت مفتونًا بحارس مرمانا، بيلي. كلما تصدى لكرة، كنت أصرخ: "أحسنت يا بيلي!". لكنني كنت أخطئ في نطق الاسم مرارًا وتكرارًا، فأقوله «بيلي» أو «بيليه». وهكذا، في مرحلة ما، بدأ الأولاد الأكبر سنًّا في مناداتي بـ(بيليه)".

    في البداية، لم يعجبه هذا الاسم على الإطلاق؛ كان يبدو في أذنيه وكأنه سخرية، لم يكن أحد ليتخيل أن تلك الأحرف الأربعة، التي نشأت عن خطأ في النطق في ملعب صغير ببلدة صغيرة في المناطق الداخلية للبرازيل، ستصبح أحد أشهر الأسماء في القرن العشرين. وبعد عقود، وجد الرئيس لولا التعبير المثالي عن ذلك قائلاً: "بيليه، أربعة أحرف وحدت البرازيل بالعالم".

    ولفهم كيف كان ذلك ممكناً، علينا العودة إلى باورو، في ولاية ساو باولو، حيث انتقلت عائلته في عام 1946. هناك نشأ إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، ابن جواو راموس دو ناسيمنتو، الملقب بـ«دوندينيو»، وسيلستي أرانتيس، مع شقيقيه الأصغر سناً، جاير، الملقب بـ"زوكا"، وماريا لوسيا.

    من جهة، كان والده مهاجمًا موهوبًا سابقًا انتهت مسيرته بسبب إصابة خطيرة في الركبة؛ ومن جهة أخرى، كانت والدته امرأة صارمة وحريصة، مصممة على ضمان حياة أكثر استقرارًا لأبنائها مما استطاعت كرة القدم أن توفره لزوجها.

    فبينما غرس "دوندينيو" فيه حب كرة القدم، كانت «دونا سيليستي» تضع حدًا لذلك، مؤكدةً على أهمية الدراسة والعمل. 

    كان الأب يعمل حامل نقالات في المستشفى ويكسب بالكاد ما يكفي لإعالة الأسرة، بينما كانت الأم تتولى شؤون المنزل وتربية الأبناء. لم يكن الصغير ديكو يحب الدراسة كثيرًا: لذا كان يلمع الأحذية، ويساعد والديه بقدر استطاعته، ويلعب في الشارع مع أصدقاء الطفولة، مستخدمًا كرات مرتجلة مصنوعة من الخرق والورق. 

    سيكون دوندينيو هو من يعلمه أساسيات كرة القدم. في عام 1950، عندما خسرت البرازيل كأس العالم على أرضها، بعد هزيمتها أمام أوروغواي في مباراة "ماراكانازو" الشهيرة، كان بيليه في التاسعة من عمره فقط. رأى والده يبكي. كانت ذلك مشهدًا لن ينساه أبدًا. اقترب منه ووعده: يومًا ما سيفوز بكأس العالم مع البرازيل... وبعد ثماني سنوات، سيتم الوفاء بهذا الوعد.

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  • الرقصة التي جعلته «أو ري»

    كان هناك شيء ما يميز بيليه عن جميع لاعبي كرة القدم الآخرين؛ لدى البرازيليين كلمة لوصف ذلك: «الجينجا». وهو مصطلح يصعب ترجمته؛ لأنه لا يشير إلى حركة فنية محددة. إنه أسلوب في الحركة، وفي الحفاظ على التوازن، وتجاوز العقبات بالخيال والارتجال. وهي مستمدة من لغة الكابويرا، وهي رقصة القتال القديمة التي مارسها العبيد الأفارقة في البرازيل كشكل من أشكال المقاومة الجسدية والثقافية للسيطرة البرتغالية، وهي الخطوة الأساسية التي تُطبق في «فوتبول بايلادو».

    كان بيليه تجسيداً كاملاً لهذه الخطوة. لم يكن يركض فحسب؛ بل كان يتمايل. ولم يكن يراوغ فحسب؛ بل كان يتنبأ مسبقاً بالاتجاه الذي سيتحرك فيه. بدا وكأنه يستبق الكرة بدلاً من مطاردتها، محولاً كل حركة إلى شيء لا يمكن للخصوم توقعه. في تغييرات الاتجاه، وحركات الخداع الجسدية، والالتواءات المفاجئة، واللمسات بالكعب، وقفزاته البهلوانية التي لا تقاوم، كان يبرز ذلك المزيج الفريد من الرشاقة والقوة الذي يجعل أسلوبه في لعب كرة القدم مميزاً على الفور في كل ركن من أركان الكوكب.

    لم تكن ضرباته الرأسية مجرد قفزات رياضية بسيطة. فقد بدت ضرباته المقلوبة وشبه المقلوبة وتسديداته على الطاير وكأنها تتحدى الجاذبية قبل أن تتحدى الخصوم. كان يجتمع فيه خفة راقص وقوة مصارع، وغريزة الفتى الذي نشأ في ملاعب باورو، وذكاء البطل المقدر له أن يغزو العالم.

    وبعد سنوات، حاول خورخي فالدانو وصف ذلك الشعور: "كان جسده يتحرك على إيقاع بدائي وإفريقي، يتناغم بشكل متناغم مع حركة الكرة المتقلبة. كانت قدراته العضلية تسمح له بأداء أي عمل بطولي؛ فلن نعرف أبدًا، على سبيل المثال، ما إذا كان بيليه يرتفع من الأرض أم ينزل من السماء ليضرب الكرة في منتصف جبهته، مع الحارس كضحية والشبكة كوجهة نهائية".

  • الخطوات الأولى مع سانتوس والبرازيل

    سرعان ما أدرك دوندينيو موهبة ابنه. ففي سن الثالثة عشرة، أدخله إلى فرق الناشئين في نادي باورو، التي كان يدربها فالدمر دي بريتو، اللاعب السابق في المنتخب البرازيلي ومكتشف المواهب. وكان هو أول من أدرك الإمكانات الاستثنائية لبيليه ووجه مسار نموه.

    وسرعان ما جذب أداؤه انتباه الأندية الكبرى، ومن بينها نادي سانتوس. وبعد بعض التردد في البداية من جانب "دونا سيليست"، تمكن فالدمر دي بريتو من إقناع العائلة ورافق الفتى لإجراء اختبار أداء نجح فيه بامتياز.

    وبعد انتقاله إلى سكن الضيوف في فيلا بيلميرو، قطع بيليه شوطًا سريعًا في مسيرته. في 7 سبتمبر 1956، خاض أولى مباراة له مع الفريق الأول في مباراة ودية ضد كورينثيانز دي سانتو أندريه، وسجل على الفور أول هدف من أصل 1,281 هدفاً سجلها إجمالاً. في العام التالي، حجز مكانه بشكل دائم بين اللاعبين الأساسيين، وفي 7 يوليو 1957، خاض أولى مباراة له مع منتخب البرازيل، وسجل هدفًا مرة أخرى في المباراة التي خسرها المنتخب (2-1) أمام الأرجنتين.

    كانت مسيرة الفتى القادم من باورو قد بدأت للتو، لكن الشعور كان واضحًا بالفعل: لقد وجدت كرة القدم البرازيلية نجمها الجديد.

  • العالم تحت أقدام بيليه

    اكتشفه العالم في صيف عام 1958. كان عمره سبعة عشر عامًا، ويمتلك ابتسامة خجولة وموهبة كانت تبشر بأشياء رائعة في البرازيل. لكن عندما وصل منتخب السيليساو إلى السويد، لم يكن بيليه بعد النجم الذي ستخلده التاريخ إلى الأبد.

    قبل كأس العالم، تعرض لإصابة في الركبة ووصل إلى البطولة وهو بعيد عن أفضل حالاته البدنية. قرر المدرب فيسنتي فيولا في البداية، الاعتماد على خوسيه ألتافيني، الذي كان سيصبح "مازولا" كرة القدم الإيطالية في المستقبل. وهكذا بقي الشاب الموهوب من نادي سانتوس على مقاعد البدلاء في أولى مباراتين ضد النمسا وإنجلترا.

    كان خياراً حذراً، وربما كان أمراً لا مفر منه. ولكن موهبة بيليه كانت أكبر من أن تظل محصورة لفترة طويلة بين اللاعبين الاحتياطيين.

    أدرك فيولا أن الوقت قد حان للمخاطرة، وقبل المباراة الحاسمة ضد الاتحاد السوفيتي، أعاد تشكيل هجوم البرازيل: دخل بيليه بدلاً من ألتافيني، إلى جانب جارينتشا. كانت تلك واحدة من أهم القرارات في تاريخ المنتخب البرازيلي.

    منذ تلك اللحظة، تغير وجه كأس العالم في البرازيل. في ربع النهائي ضد ويلز، سجل بيليه الهدف الذي تأهلت به "السيليساو". وفي نصف النهائي، سحق منتخب فرنسا بقيادة المهاجم جاست فونتين بثلاثية. ثم جاءت المباراة النهائية ضد البلد المضيف السويد.

    في ذلك المساء في ستوكهولم، توقف الشاب القادم من باورو عن كونه مجرد لاعب واعد وأصبح أسطورة. وعند النتيجة 3-1، سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء، ورفعها فوق المدافع وسددها على الطاير قبل أن تلمس الأرض. كانت تلك اللعبة تجسيدًا لما سيصبح عليه في السنوات اللاحقة؛ الإبداع، والشجاعة، والغريزة، والطبيعية. وفي الدقائق الأخيرة، كرر الأمر مسجلاً الهدف الخامس للمنتخب الجنوب أمريكي بضربة رأس مذهلة في توقيت غير متوقع لم تترك أي فرصة للحارس.

    كانت تلك هي «الجينجا» التي تعلمها في شوارع البرازيل، كرة القدم التي تحولت إلى فن. فازت البرازيل بنتيجة (5-2) وحصدت أول لقب لكأس العالم في تاريخها. وعند صافرة النهاية، انهار بيليه باكياً على أرض الملعب. وكان زملاؤه يحتفلون من حوله، بينما على الجانب الآخر من المحيط، اعتبر بلد بأكمله نفسه أخيراً بطل العالم.

    وقد تم الوفاء بالوعد الذي قطعه لوالده دوندينيو. وُلد «أو ري» (الملك). 

    في السنوات التالية، أصبح نادي سانتوس الوسيلة التي من خلالها تعرف العالم على بيليه. اليوم اعتدنا على مشاهدة كل مباراة على التلفزيون. لكن في الستينيات لم يكن الأمر كذلك. لمشاهدة هذا العرض، كان لا بد من التواجد في الملعب.

    وهكذا بدأ نادي سانتوس في السفر. إفريقيا، أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، الأمريكتين. حاول نادي إنتر ميلان بقيادة أنجيلو موراتي، التعاقد معه، ثم نادي يوفنتوس بقيادة أومبرتو أجنيللي، لكن "البيشي" عارض دائمًا الانتقال. أينما ذهب بيليه، كانت الملاعب تمتلئ. كان الناس يرغبون في رؤيته على أرض الملعب أكثر من الفريق نفسه. كان اللاعب رقم 10 في سانتوس في طريقه ليصبح أسطورة عالمية.

    لكن سانتوس لم يكن مجرد فرقة متنقلة تجلب العروض الترفيهية إلى القارات الخمس. بل كان أيضًا آلة تكاد تكون مثالية. مع وجود بيليه على أرض الملعب، حصد النادي 26 لقبًا: 10 بطولات دوري ولائية، و6 ألقاب (5 كؤوس برازيل وواحدة من بطولة روبرتو جوميز بيدروسا)، و5 كؤوس وطنية، وكأسين متتاليين لكأس ليبرتادوريس، وكأسين للقارات، وكأس السوبر لأبطال القارات، ليثبت نفسه كأحد أقوى الفرق على وجه الأرض.

    في عام 1962، في تشيلي، فاز بيليه مع البرازيل بكأس العالم للمرة الثانية، وإن كان ذلك كمتفرج بسبب إصابة في العضلة المقربة تعرض لها في المباراة الثانية ضد تشيكوسلوفاكيا، مما أدى إلى استبعاده عن بقية البطولة. وكان حظه أسوأ في عام 1966، عندما تعرض لاعتراضات قاسية جدًا أثرت على أدائه، وخرجت البرازيل من البطولة في مرحلة المجموعات. 

    أما مع فريق سانتوس، فقد واصل الفوز. وواصل التسجيل. وخاض مئات المباريات الودية الدولية. وكان الجمهور يشتري التذاكر لمشاهدة عروضه. وكان يرد لهم بمجموعة لا تنضب من المراوغات، والتمريرات تحت الساق، وحركات "السومبريرو"، والضربات الرأسية، والأهداف المذهلة.

    في تلك السنوات، نشأت العديد من الأساطير المرتبطة باسمه. وتروي أشهرها أنه خلال الحرب الأهلية النيجيرية، أُعلن وقف إطلاق النار لتمكين الجميع من مشاهدة إحدى مبارياته. لم يسبق لأي لاعب كرة قدم أن حظي بمثل هذه الشهرة.

    في 19 نوفمبر 1969، جاءت إحدى اللحظات الأكثر شهرة في مسيرته: الهدف رقم ألف. كانت البرازيل منذ أسابيع تُعد العد التنازلي. أصبحت كل مباراة حدثاً وطنياً. وعندما أتيحت الفرصة في ملعب الماراكانا، بركلة جزاء مُنحت ضد فريق فاسكو دا جاما، بدا وكأن الزمن توقف. توجه بيليه إلى نقطة الجزاء، أخذ انطلاقة، وسجل الهدف.

    تبع ذلك صيحة مدوية. واندفع الجماهير إلى الملعب. وحوّل المصورون والصحفيون ومصورو التلفزيون والمشجعون تلك اللحظة إلى احتفال جماعي. لكن ما جعل تلك الليلة مميزة حقًّا كانت كلمات بطل الحدث.

    "في هذه اللحظة التي تملؤها المشاعر الجياشة بالنسبة لي، أطلق نداءً ألا ينسى أحد الأطفال الفقراء والمحتاجين والأعمال الخيرية. فلندافع عن الفقراء، ولندافع عن الأطفال المحتاجين. فلنساعد الجميع، حبًا في الله". 

    تخلى البطل عن صورته كبطل رياضي ليظهر كإنسان. وتحول الأيقونة الشعبية بشكل نهائي إلى رمز وطني.

  • أحدث تحفة فنية: كأس العالم لعام 1970

    جاءت آخر روائع بيليه الكروية في العام التالي. المكسيك 1970. يعتبره الكثيرون أقوى منتخب برازيلي على مر العصور، بصفوفه جايرزينيو، جيرسون، توستاو، ريفيلينو، وبالطبع بيليه.

    في المباراة النهائية ضد إيطاليا، شهدت الساحة إحدى أكثر اللحظات أيقونية في تاريخ الرياضة. في الدقيقة 18، أرسل ريفيلينو عرضية من الجهة اليسرى نحو القائم الثاني، فارتقى "الملك" فوق تارسيسيو بورجنيش وسدد الكرة برأسه بتوقيت خيالي، ليتغلب على الحارس ألبرتوسي.

    لم يستطع بورجنيش، أحد أقوى الحراس في تلك الحقبة، أن يفعل شيئًا: "قبل المباراة كنت أقول لنفسي: إنه من لحم ودم مثل الجميع. ثم أدركت أن الأمر ليس كذلك".

    وكما كتب فالدانو، عند مشاهدة تلك الضربة الرأسية كان من المستحيل حقًّا معرفة ما إذا كانت تصعد من الأرض أم تنزل من السماء.

    سجل بونينسيجنا هدف التعادل، لكن «الخضراء والذهبية» انطلقت بقوة لتنتهي المباراة بنتيجة (4-1). كما ساهم بيليه في الهجمة التي أوصلت كارلوس ألبرتو إلى الهدف الرابع، الذي يعتبره الكثيرون أحد أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم. وعند صافرة النهاية، فاز بيليه بكأس العالم للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي لم يتمكن أحد حتى اليوم من معادلته.

    لكن الأهم من ذلك كله كان التتويج النهائي لأسطورة عالمية. بالنسبة للجميع، أصبح اللاعب البرازيلي رقم 10 يُعرف الآن باسم «أو ري» (الملك).

    بعد ما يزيد قليلاً عن عام، في 18 يوليو 1971، أمام أكثر من مئة ألف متفرج في ملعب ماراكانا، ارتدى قميص المنتخب البرازيلي للمرة الأخيرة. كان قد فاز بكل شيء بالفعل. ومع ذلك، لم يكن أحد مستعداً حقاً لتوديعه.

    عندما غادر الملعب وسط تصفيق الجماهير، كان عمره ثلاثين عامًا فقط، وكان أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي برصيد 77 هدفًا في 92 مباراة. واستمر رقمه القياسي لأكثر من نصف قرن، قبل أن يتفوق عليه نيمار في سبتمبر 2023.

  • ما وراء كرة القدم

    في عام 1977، عندما رسمه وارهول في نيويورك، كان التحول من بطل إلى أيقونة قد اكتمل بالفعل. في أوائل السبعينيات، بدأ يشعر بثقل الحياة التي قضاها تحت الأضواء. فقد حولت الجولات التي لا تنتهي، وتوقعات بلد بأكمله، واهتمام العالم بأسره، كرة القدم إلى مسؤولية دائمة. في عام 1974، أعلن اعتزاله اللعب مع فريق سانتوس، مقتنعًا بأن مسيرته على أرض الملعب قد وصلت إلى نهايتها.

    لكن ذلك لم يدم طويلاً. بعد عام واحد، قبل عرض نادي نيويورك كوزموس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وشرع في المهمة الأخيرة في مسيرته: نشر كرة القدم في قلب الولايات المتحدة.

    وفي عام 1977، حان وقت الوداع الأخير. بعد أن ساهم في نشر كرة القدم في الولايات المتحدة بتسجيله 37 هدفًا في 64 مباراة مع فريق نيويورك كوزموس، قرر بيليه أن الوقت قد حان لإغلاق الدائرة.

    في الأول من أكتوبر، في ملعب "جاينتس ستاديوم" بنيويورك، أمام أكثر من 75 ألف متفرج، أُقيمت مباراة كانت أشبه بالاحتفال أكثر منها بمباراة ودية. من جهة فريق "كوزموس"، ومن الجهة الأخرى فريق "سانتوس"، الفريقان اللذان شكّلا حياته. 

    لعب «الملك» شوطًا واحدًا بكل قميص، أولًا بقميص كوزموس ثم بقميص سانتوس. وعندما غادر الملعب نهائيًّا، ودّع عالم كرة القدم أحد أعظم نجومه.

    كان عمره ستة وثلاثين عامًا، وسجل 1281 هدفًا وفقًا للإحصاءات الإجمالية، و757 هدفًا في 816 مباراة رسمية، بمتوسط تهديفي بلغ 0,93 هدف في المباراة الواحدة، وترك إرثًا لن تتمكن أي أرقام من قياسه بالكامل أبدًا.

    أصبح شخصية مشهورة عالمياً، ورمزاً للبرازيل، وعلامة تجارية عالمية. كان يتعامل مع رؤساء الدول والفنانين ونجوم السينما. لم يتمكن أي رياضي آخر من عبور عوالم تبدو بعيدة جداً عن بعضها البعض بهذه السلاسة.

    وبعد سنوات، لخص الأمر على النحو التالي: "بيليه خالد. بيليه هو معبود. يمكنكم أن تسألوا أي شخص في العالم عما إذا كان قد سمع عن بيليه من قبل. لن يجيب أحد بـ"لا" أبدًا".

    حتى هوليوود لاحظت وجوده. في عام 1981، شارك في فيلم "الهروب من أجل النصر"، الذي جمع على الشاشة نجوم كرة القدم والسينما. إلى جانب سيلفستر ستالون، ومايكل كين، وبوبي مور، قدم بيليه للجمهور أحد أكثر المشاهد التي لا تُنسى في تاريخ السينما الرياضية.

    أصبحت الضربة المقلوبة المثالية التي سجل بها هدف التعادل (4-4) في دور العريف لويس فرنانديز صورة خالدة. قبل تصوير المشهد، قال له المخرج جون هيوستن: "لدينا كيلومترات وكيلومترات من الفيلم، يمكنك أن تحاول قدر ما تشاء". فرد عليه: "لا تقلق، يكفيني بضعة أمتار فقط". وكان التصوير الأول كافياً.

    ساهمت تلك الحركة الأيقونية والرائعة في تعزيز أسطورته، حتى في أعين من لم يشاهدوا قط مباراة لفريق سانتوس أو المنتخب البرازيلي. مرة أخرى، تجاوز بيليه حدود كرة القدم.

    وقد فعل ذلك أيضًا في مجال السياسة، حيث شغل منصب وزير الرياضة وسعى لمكافحة الفساد الذي كان يخنق كرة القدم البرازيلية. كان بالنسبة للبرازيل رمزًا للخلاص. وبالنسبة لكرة القدم، كان سفيرًا. وبالنسبة للعالم، كان أحد أوائل المشاهير العالميين حقًّا.

    وفي نهاية القرن العشرين، جاءت التكريمات الرسمية أيضًا. فقد منحته الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمعهد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) لقب «لاعب القرن». لكن العالم كان قد أدرك من هو بيليه قبل ذلك بوقت طويل.

    وقد أنهت وفاته، في 29 ديسمبر 2022، بعد صراع طويل مع المرض، الحياة الدنيوية لهذا النجم الأسطوري، لكنها لم تنه أسطورته العالمية. وأُعلن في البرازيل ثلاثة أيام حداد وطني، بينما أبدى الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم تقديرهم له. لم يعد ذلك الطفل الملقب بـ«ديكو» موجودًا. لكن بيليه ظل حيًا.

    في النهاية، كان خورخي فالدانو محقاً: عندما كان «الملك» يلعب، لم يكن من الواضح أبداً ما إذا كان يصعد من الأرض أم ينزل من السماء.

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