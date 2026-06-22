قاعة المشاهير | بيليه "الملك" .. هل كان يصعد من الأرض أم ينزل من السماء؟

اكتشفه العالم في صيف عام 1958. كان عمره سبعة عشر عامًا، ويمتلك ابتسامة خجولة وموهبة كانت تبشر بأشياء رائعة في البرازيل. لكن عندما وصل منتخب السيليساو إلى السويد، لم يكن بيليه بعد النجم الذي ستخلده التاريخ إلى الأبد.

قبل كأس العالم، تعرض لإصابة في الركبة ووصل إلى البطولة وهو بعيد عن أفضل حالاته البدنية. قرر المدرب فيسنتي فيولا في البداية، الاعتماد على خوسيه ألتافيني، الذي كان سيصبح "مازولا" كرة القدم الإيطالية في المستقبل. وهكذا بقي الشاب الموهوب من نادي سانتوس على مقاعد البدلاء في أولى مباراتين ضد النمسا وإنجلترا.

كان خياراً حذراً، وربما كان أمراً لا مفر منه. ولكن موهبة بيليه كانت أكبر من أن تظل محصورة لفترة طويلة بين اللاعبين الاحتياطيين.

أدرك فيولا أن الوقت قد حان للمخاطرة، وقبل المباراة الحاسمة ضد الاتحاد السوفيتي، أعاد تشكيل هجوم البرازيل: دخل بيليه بدلاً من ألتافيني، إلى جانب جارينتشا. كانت تلك واحدة من أهم القرارات في تاريخ المنتخب البرازيلي.

منذ تلك اللحظة، تغير وجه كأس العالم في البرازيل. في ربع النهائي ضد ويلز، سجل بيليه الهدف الذي تأهلت به "السيليساو". وفي نصف النهائي، سحق منتخب فرنسا بقيادة المهاجم جاست فونتين بثلاثية. ثم جاءت المباراة النهائية ضد البلد المضيف السويد.

في ذلك المساء في ستوكهولم، توقف الشاب القادم من باورو عن كونه مجرد لاعب واعد وأصبح أسطورة. وعند النتيجة 3-1، سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء، ورفعها فوق المدافع وسددها على الطاير قبل أن تلمس الأرض. كانت تلك اللعبة تجسيدًا لما سيصبح عليه في السنوات اللاحقة؛ الإبداع، والشجاعة، والغريزة، والطبيعية. وفي الدقائق الأخيرة، كرر الأمر مسجلاً الهدف الخامس للمنتخب الجنوب أمريكي بضربة رأس مذهلة في توقيت غير متوقع لم تترك أي فرصة للحارس.

كانت تلك هي «الجينجا» التي تعلمها في شوارع البرازيل، كرة القدم التي تحولت إلى فن. فازت البرازيل بنتيجة (5-2) وحصدت أول لقب لكأس العالم في تاريخها. وعند صافرة النهاية، انهار بيليه باكياً على أرض الملعب. وكان زملاؤه يحتفلون من حوله، بينما على الجانب الآخر من المحيط، اعتبر بلد بأكمله نفسه أخيراً بطل العالم.

وقد تم الوفاء بالوعد الذي قطعه لوالده دوندينيو. وُلد «أو ري» (الملك).

في السنوات التالية، أصبح نادي سانتوس الوسيلة التي من خلالها تعرف العالم على بيليه. اليوم اعتدنا على مشاهدة كل مباراة على التلفزيون. لكن في الستينيات لم يكن الأمر كذلك. لمشاهدة هذا العرض، كان لا بد من التواجد في الملعب.

وهكذا بدأ نادي سانتوس في السفر. إفريقيا، أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، الأمريكتين. حاول نادي إنتر ميلان بقيادة أنجيلو موراتي، التعاقد معه، ثم نادي يوفنتوس بقيادة أومبرتو أجنيللي، لكن "البيشي" عارض دائمًا الانتقال. أينما ذهب بيليه، كانت الملاعب تمتلئ. كان الناس يرغبون في رؤيته على أرض الملعب أكثر من الفريق نفسه. كان اللاعب رقم 10 في سانتوس في طريقه ليصبح أسطورة عالمية.

لكن سانتوس لم يكن مجرد فرقة متنقلة تجلب العروض الترفيهية إلى القارات الخمس. بل كان أيضًا آلة تكاد تكون مثالية. مع وجود بيليه على أرض الملعب، حصد النادي 26 لقبًا: 10 بطولات دوري ولائية، و6 ألقاب (5 كؤوس برازيل وواحدة من بطولة روبرتو جوميز بيدروسا)، و5 كؤوس وطنية، وكأسين متتاليين لكأس ليبرتادوريس، وكأسين للقارات، وكأس السوبر لأبطال القارات، ليثبت نفسه كأحد أقوى الفرق على وجه الأرض.

في عام 1962، في تشيلي، فاز بيليه مع البرازيل بكأس العالم للمرة الثانية، وإن كان ذلك كمتفرج بسبب إصابة في العضلة المقربة تعرض لها في المباراة الثانية ضد تشيكوسلوفاكيا، مما أدى إلى استبعاده عن بقية البطولة. وكان حظه أسوأ في عام 1966، عندما تعرض لاعتراضات قاسية جدًا أثرت على أدائه، وخرجت البرازيل من البطولة في مرحلة المجموعات.

أما مع فريق سانتوس، فقد واصل الفوز. وواصل التسجيل. وخاض مئات المباريات الودية الدولية. وكان الجمهور يشتري التذاكر لمشاهدة عروضه. وكان يرد لهم بمجموعة لا تنضب من المراوغات، والتمريرات تحت الساق، وحركات "السومبريرو"، والضربات الرأسية، والأهداف المذهلة.

في تلك السنوات، نشأت العديد من الأساطير المرتبطة باسمه. وتروي أشهرها أنه خلال الحرب الأهلية النيجيرية، أُعلن وقف إطلاق النار لتمكين الجميع من مشاهدة إحدى مبارياته. لم يسبق لأي لاعب كرة قدم أن حظي بمثل هذه الشهرة.

في 19 نوفمبر 1969، جاءت إحدى اللحظات الأكثر شهرة في مسيرته: الهدف رقم ألف. كانت البرازيل منذ أسابيع تُعد العد التنازلي. أصبحت كل مباراة حدثاً وطنياً. وعندما أتيحت الفرصة في ملعب الماراكانا، بركلة جزاء مُنحت ضد فريق فاسكو دا جاما، بدا وكأن الزمن توقف. توجه بيليه إلى نقطة الجزاء، أخذ انطلاقة، وسجل الهدف.

تبع ذلك صيحة مدوية. واندفع الجماهير إلى الملعب. وحوّل المصورون والصحفيون ومصورو التلفزيون والمشجعون تلك اللحظة إلى احتفال جماعي. لكن ما جعل تلك الليلة مميزة حقًّا كانت كلمات بطل الحدث.

"في هذه اللحظة التي تملؤها المشاعر الجياشة بالنسبة لي، أطلق نداءً ألا ينسى أحد الأطفال الفقراء والمحتاجين والأعمال الخيرية. فلندافع عن الفقراء، ولندافع عن الأطفال المحتاجين. فلنساعد الجميع، حبًا في الله".

تخلى البطل عن صورته كبطل رياضي ليظهر كإنسان. وتحول الأيقونة الشعبية بشكل نهائي إلى رمز وطني.