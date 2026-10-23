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ترجمه

قاعة المشاهير الجزء الثامن عشر - أوزيبيو، "الفهد الأسود" الذي تحدى بيليه وقاد البرتغال إلى مصاف كبار كرة القدم

Eusebio
قاعة المشاهير
فقرات ومقالات
البرتغال

انطلاقة عدّاء، ورشاقة كالفهد، وحاسة تهديفية، وقدم يمنى مدمّرة: أوزيبيو يدخل قاعة المشاهير.

"وصل إلى الملاعب راكضًا كما لا يركض إلا من يهرب من الشرطة أو من البؤس الذي ينهش عقبيه".

بهذه الكلمات، روى صاحب القلم الأكثر مرجعيةً ورومانسيةً في كرة القدم العالمية، إدواردو جاليانو، قصة أوزيبيو في كتابه ‘El fútbol a sol y sombra’، المعروف في إيطاليا باسم ‘Splendori e miserie del gioco del calcio’.

كان المهاجم الصريح الذي نشأ في حي مافالالا يقطع المئة متر في 11 ثانية، وكان يجمع بين انطلاقة العدّاء والمراوغةً الرشيقةً والمتقنة وقدمًا يمنى متفجرةً ودقيقة، قادرةً على خداع أي حارس مرمى حتى من مسافة بعيدة.

وصل إلى أوروبا قادمًا من بؤس موزمبيق المستعمَرة، لكن كرة القدم كانت ستأخذه بعيدًا: ليصعد إلى قمة أوروبا مع بنفيكا، وليصبح أول نجم عالمي استثنائي في البرتغال، البطل القادر على منازعة بيليه من أجل صولجان الأفضل على الإطلاق في حقبته.

كان مهابًا ومحترمًا من جميع خصومه، وفي الملعب كان يتحرك باحثًا عن الهدف كأنه نمر مستعد لافتراس فريسته. ولهذا منحه الصحفيون الإنجليز اللقب الآسر 'الفهد الأسود'.

وفي الوقت الذي تمتعت فيه البلدان الأخرى بكل من بيليه ودي ستيفانو وبوبي تشارلتون، وجدت البرتغال أيضًا بطلها، القادر على أخذها إلى أرستقراطية كرة القدم العالمية.

  • Eusébio And ColunaHulton Archive

    من مافالالا إلى لشبونة

    وُلد أوزيبيودا سيلفا فيريرا في 25 يناير 1942 في لورينسو ماركيش، مابوتو حاليًا، في موزمبيق، التي كانت آنذاك مستعمرة برتغالية. نشأ في حي مافالالا الفقير، وفقد والده وهو طفل. جاءته كرة القدم مع الأصدقاء وكرة من القماش القديم، في مباريات كانت تدوم ساعات وتستمر ما دام هناك ضوء.

    في الثانية عشرة من عمره، رأى المدرب أنه أنحف من أن يزجّ به في الملعب. "كنت أبكي لأنهم لم يمنحوني ولو فرصة واحدة"، هكذا تذكر الامر في عام 2008 لقرّاء موقع الاتحاد الأوروبي’. ذلك الصبي المُستبعَد كان سيجعل من القوة، إلى جانب التقنية، واحدة من أكثر الصفات التي يخشاها المدافعون.

    كان سبورتينج لورينسو ماركيش من منحه الفرصة: ارتدى يوسيبيو قميصه بين عامي 1957 و1960 وسجّل 77 هدفًا في 42 مباراة. بدا أن الرابط مع سبورتينج لشبونة يشير إلى إتمام القصة، لكن بنفيكا تحرّك بحسم أكبر.

    حين وصل اللاعب الشاب إلى لشبونة في ديسمبر 1960، وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط، استقبله البرد والصراع بين كبيري عاصمة البلاد. كان بنفيكا قد نظّم الانتقال سرًّا، مستخدمًا الاسم السري روث مالوسو لتأمين الصفقة؛ بينما كان سبورتينج يطالب بحقوقه في اللاعب.

    وكان دور الأم إليزا حاسمًا آنذاك، إذ اختارت عقد الاحتراف الذي عرضه بنفيكا بدلًا من فترة تجربة مع سبورتينج.

    وقال الأيقونة البرتغالية لصحيفة "ريكورد":"كل شيء بدأ من والدتي، التي كانت حاسمة في كل ما فعلته في كرة القدم".

    أمضى أوزيبيو12 يومًا في فندق في لاجوس بمنطقة الجارفي، في انتظار أن تهدأ الأمور. "قال وكتب كثيرون عن اختطافي، لكنه لم يكن سوى وسيلة من جانب بنفيكا لإبقائي هادئًا وبعيدًا عن الفوضى"، كما أوضح المهاجم بعد وقت طويل لصحيفة ريكورد.

    وفي هذه الأثناء، كان مدرب بنفيكا بيلا جوتمان قد أدرك بالفعل من وقع بين يديه. "إنه ذهب"، كان يردّد لمساعده فرناندو كايادو كلما رآه يؤدي على أرض الملعب.

    وقد منحه المدرب المجري الثقة والدعم اللازمين ليجد مكانه في الفريق. "كان المدرب الأكثر تأثيرًا فيّ"، كما اعترف لموقع يويفا.

    وها هو الصبي الذي استُبعد لأنه كان أنحف من اللازم أصبح الآن جاهزًا لفرض نفسه في أوروبا.

  • EusebioHulton Archive

    التحدي أمام بيليه وغزو أوروبا مع بنفيكا

    في 23 مايو 1961، سجّل أوزيبيو ثلاثية في مرمى أتلتيكو سي بي. وفي الأول من يونيو، أحرز هدف بنفيكا الوحيد في أول مباراة رسمية له، في اللقاء الذي خسره الفريق 4-1 أمام فيتوريا سيتوبال في كأس البرتغال: كان اللاعبون الاحتياطيون هم من يخوضون المباراة، بعد التتويج الأوروبي على حساب برشلونة الذي أهدى الفريق أول كأس للأندية الأبطال.

    وبعد أيام قليلة، في دورة باريس، قدّم المهاجم الشاب نفسه إلى كرة القدم العالمية. في النهائي أمام سانتوس، حيث دخل والنتيجة 0-4.

    سجّل البرازيليون مرة أخرى، ثم أحرز ابن مافالالا ثلاثية. فاز سانتوس في النهاية 6-3، لكن اللاعب البالغ من العمر تسعة عشر عامًا أجبر المراقبين على تقاسم اهتمامهم بينه وبين بيليه.

    وفي مواجهة "اللؤلؤة السوداء" البرازيلية، كانت كرة القدم تكتشف "فهدها الأسود"، وقالت "آ بانتيرا نيجرا" بالبرتغالية: الشاب الأفريقي الذي تجرّأ على منازعة المشهد لـ"الملك".

    جاء التتويج في الثاني من مايو 1962 في أمستردام. أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدّمًا 3-2، بثلاثية لبوشكاش. وبعد تعادل كولونا، جاء دور أوزيبيو للإعلان عن نفسه بصورة استثنائية.

    وفي الدقيقة 64، ترجم أوزيبيو ركلة جزاء إلى هدف التقدّم. وبعد خمس دقائق، هزّت ركلته الحرة العنيفة شباك أراكيستاين مجددًا: النتيجة 5-3 التي منحت بنفيكا كأس الأندية الأبطال الثانية على التوالي. كان على فريق دي ستيفانو وبوشكاش أن يستسلم أمام شاب في العشرين من عمره، قادر على حسم أول نهائي أوروبي له بهدفين.

    "كانت تلك اللحظة التي أطلقت فيها مسيرتي"، قال أوزيبيو لموقع "يويفا". كان قد هزم أصنامه، لكنه كان يبحث عن القميص الذي وعده به دي ستيفانو بعد المباراة.

    وعندما حصل عليه، عرضه على سيمويس، وهو في حالة شديدة من السعادة كطفل أمام هدية بطله.

    وعندما ذكّره زميله بأنه قد تُوّج للتو بطلًا لأوروبا، قال له وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي:" "بالنسبة لي، لم يكن يوجد سوى قميص دي ستيفانو!".

    "المرء يُعجب دائمًا بوالده - قال لصحيفة "آس" في 2008 -، وليس كثيرًا بأخيه". كان الأب هو دي ستيفانو؛ وبيليه، الذي يماثله في العمر، الأخ.


  • أوزيبيو وتراباتوني: فهد في ويمبلي

    في الثاني والعشرين من مايو عام 1963، وعلى ملعب ويمبلي، كان بنفيكا يسعى للفوز بكأس الأندية الأبطال للمرة الثالثة على التوالي. وكان ينافسه على اللقب ميلان بقيادة نيريو روكو، لكن أوزيبيو لم يحتج إلى أكثر من 20 دقيقة ليترك بصمته.

    "في بداية المباراة كان أوزيبيو تحت رقابة بينيتيز، لكنه دفعه نحو فقدان صوابه حرفيًا. استلم الكرة في منطقة الثلث الأخير، وانطلق في تصاعد وسجّل هدف التقدّم 1-0 بسهولة مذهلة"، هذا ما قاله جيوفاني تراباتوني في سيرته الذاتية 'Non dire gatto'، التي كتبها بالاشتراك مع برونو لونجي.

    "كان تشيزاري مالديني، قائدنا، هو من غيّر توزيع الرقابة. اقترب مني وقال لي: 'ترابو، راقب أنت أوزيبيو، وإلا فهذا الرجل سيدمّرنا الليلة'. فالتصقتُ به، وانتقل بينيتيز لمراقبة توريس".

    وقال في برنامج 'Il Processo del Lunedì' على شاشة 'الراي' : "كنتُ قريبًا منه إلى درجة أنني كنتُ أسمع أنفاسه. لم أكن أتركه يستدير. كنتُ أعلم أنه إذا استدار والكرة في قدمه، فقد انتهى الأمر. كان يسدد في مساحة ضيقة جدًا بقوة وسرعة تنفيذ لم تُرَ من قبل. في تلك الفترة كان هو وبيليه بلا أدنى شك أفضل لاعبين في العالم".

    في تلك المرة نجح ميلان في احتواء نجم بنفيكا، وقلب ألتافيني نتيجة النهائي بتسجيله ثنائية. وبعد واحد وأربعين عامًا، عندما أصبح تراباتوني مدربًا لبنفيكا، وجد أوزيبيو في استقباله. حيث أفسحت المعركة القديمة المجال أمام صداقة طويلة.

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  • Eusébio And José TorresHulton Archive

    الكرة الذهبية والنهاية الحزينة

    عاد بنفيكا للعب النهائي في عامي 1965 و1968. وعرف أوزيبيو مجدداً مرارة العقبة الأخيرة، إذ خسر أولاً أمام إنتر، ثم أمام مانشستر يونايتد.

    في 27 مايو 1965، على أرضية ملعب سان سيرو، حاول أوزيبيو عبثاً أن يهزم جوليانو سارتي فوق أرضية أثقلها المطر. وكان هدف لجايير قد منح إنتر الفوز.

    وأما الكرة الذهبية فكانت من نصيبه، إذ تقدّم على جاسينتو فاكيتي ولويس سواريز، ليصبح أول لاعب أسود البشرة يحصل عليها. وكان قد حلّ ثانياً من قبل في عام 1962، وتكرر الأمر أيضاً في عام 1966 خلف بوبي تشارلتون.

    وفي عام 1968 منحه ملعب ويمبلي فرصة أخرى، لكن أمام مانشستر يونايتد، وبنتيجة التعادل 1-1، وقبل دقائق قليلة من النهاية، تصدى أليكس ستيبني للتسديدة القوية التي أطلقها البرتغالي.

    وفي تلك اللحظة عرف أوزيبيو كيف يُقدّر قيمة من حرمه المجد، فكان صاحب بادرة روح رياضية عالية كما قال لمجلة ‘FourFourTwo’: "قام بتصدٍّ رائع، لذلك صفّقتُ له"، وفي الأشواط الإضافية تفوّق الإنجليز وفازوا 4-1.

    على مدى 15 عاماً، كان قميص بنفيكا بالنسبة إليه بمثابة جلده الثاني.

    سجّل 482 هدفاً في 450 مباراة ضمن المسابقات الرسمية، وفاز بـ 11 لقباً للدوري و5 كؤوس للبرتغال. وكان الهدّاف الأفضل في الدوري المحلي 7 مرات، كما توّج 3 مرات هدّافاً لكأس الأندية الأبطال: تسعة أهداف في موسم 1964/65، وسبعة في موسم 1965/66، وستة في موسم 1967/68.

    وليكتمل سجله الفردي أضاف جائزتي الحذاء الذهبي الأوروبي، في عامي 1968 و1973، وتكريمين بصفته أفضل لاعب برتغالي في العام، في عامي 1970 و1973.

    أما هدفه المفضّل فقد سجله في 9 ديسمبر 1964، في الفوز 5-0 على لا شو دو فون. فبعد تبادل للكرة مع سيموييس، تظاهر المهاجم القادم من موزمبيق بالتسديد: فحمى المدافع وجهه، فيما رفع هو الكرة ومر منه.

    وكرر الخدعة أمام المدافع الثاني، ثم أنهاها بتسديدة من دون أن تلامس الكرة الأرض. ولم يملك الحارس سوى تهنئته: "كان عملاً فنياً، لحظة إلهام"، كما تحدث أوزيبيو لمجلة ‘FourFourTwo’.

  • كأس العالم لـ"الفهد الأسود"

    وفي عام 1966 قاد البطل القادم من موزمبيق البرتغال إلى أول كأس عالم في تاريخها. وبعد المجر وبلغاريا، تغلّب البرتغاليون بنتيجة 3-1 على البرازيل بطلة العالم أيضًا، بفضل ثنائية سجّلها. أما بيليه، الذي أنهكته الإصابات والضربات التي تلقّاها، فغادر البطولة. وبدأت البرتغال تؤمن بإمكانية الفوز بالمونديال.

    وفي الدور ربع النهائي كانت تنتظرها كوريا الشمالية، التي أقصت إيطاليا. في الثالث والعشرين من يوليو على ملعب جوديسون بارك، وبعد مرور خمس وعشرين دقيقة، كان الآسيويون يتقدّمون بنتيجة 3-0.

    سجّل أوزيبيو في الدقيقة 27 ونفّذ ركلة جزاء قبل الاستراحة. وفي الدقيقة 56 أدرك التعادل، ثم انتزع ركلة جزاء أخرى بعد انطلاقة بدأها من منتصف الملعب، وسجّلها في الدقيقة 59، ليتمكن من قلب النتيجة في ما يزيد قليلًا عن نصف ساعة بتسجيل أربعة أهداف. وأكمل جوزيه أوجوستو النتيجة إلى 5-3.

    "بالنسبة لي كانت تلك لحظتي الخاصة"، هكذا تذكّر لاحقًا في حديثه إلى الفيفا. كانت البرتغال في نصف النهائي في أول مشاركة لها، وكان مهاجمها قد سجّل سبع مرات بالفعل.

    في ملعب ويمبلي، أغلقت ثنائية بوبي تشارلتون الطريق أمام البرتغال نحو النهائي. ولم يَحُل هدفه من ركلة جزاء دون فوز إنجلترا بنتيجة 2-1.

    وخرج أوزيبيو باكيًا بعدها لأنه كان يؤمن بالوصول إلى النهائي، وأمام بالنسبة المركز الثالث، الذي كان عليه انتزاعه في مواجهة الاتحاد السوفيتي، لم يكن قادرًا على مواساته بعد.

    سجّل في تلك المباراة أيضًا، إذ تغلّب من ركلة جزاء على ليف ياشين، ثم احتضنه. فازت البرتغال بنتيجة 2-1، وأنهى "الفهد الأسود" البطولة هدافًا لها برصيد 9 أهداف في 6 مباريات

    . لقد كان ذلك المونديال الوحيد الذي خاضه كافيًا ليصبح لا يُنسى. أما مع المنتخب الوطني فقد اعتزل في عام 1973، برصيد 41 هدفًا في 64 مباراة.

  • اقترابه من إيطاليا والعلاقة مع لشبونة

    حاول الدوري الإيطالي انتزاعه من بنفيكا، حيث سعى إليه يوفنتوس، ثم اقترب إنتر بقيادة أنجيلو موراتي كثيرًا من إتمام الصفقة. كان أوزيبيو وزوجته فلورا قد حددا بالفعل منزلًا قرب بحيرة كومو، لكن بعد مونديال 1966 أدّى إغلاق الحدود أمام الأجانب إلى فشل الانتقال.

    وهكذا انتهى الأمر بكوريا الشمالية، التي كانت قد أقصت إيطاليا، إلى سدّ الطريق نحو الدوري الإيطالي أمام الرجل نفسه الذي كان قد أنهى حلمها في كأس العالم.

    "كان بإمكاني شراء نصف لشبونة"، مازح النجم الأسطوري في مقابلة مع مجلة ‘FourFourTwo’ عام 2008، متحدثًا عن حجم ما كان سيجنيه مع إنتر. أما بخصوص اهتمام يوفنتوس السابق فأكد أن تدخّل سالازار هو ما منعه من الرحيل، لأن الديكتاتور كان يعتبره من ممتلكات الدولة. وهي رواية عارضها المؤرخ ريكاردو سيرادو، الذي سيربط عدم انتقاله إلى تورينو بالالتزامات العسكرية للاعب.

    والواقع أن أوزيبيو بقي في بنفيكا حتى عام 1975. وقد أثّرت الركبتان، المنهكتان الآن، على الجزء الأخير من مسيرته، من دون أن يمحو ذلك حاسته في التهديف. عبر المحيط الأطلسي ليلعب مع بوسطن مينيتمن في الدوري الأمريكي الشمالي لكرة القدم (NASL)، وانتقل إلى المكسيك مع مونتيري، ثم توجّه إلى كندا: وفي عام 1976 أحرز لقب أمريكا الشمالية مع تورنتو ميتروس-كرواتيا، مسجّلًا أيضًا في النهائي ومختتمًا المشوار بـ18 هدفًا في 25 مباراة.

    وتنقّل مجددًا بين البرتغال والولايات المتحدة، مرتديًا قمصان بيرا-مار، ولاس فيجاس كويكسيلفرز، وأونياو دي تومار، ونيوجيرسي أمريكانز، قبل تجربة أخيرة في كرة القدم داخل الصالات مع بوفالو ستاليونز.

    ثم عاد ليمثّل بنفيكا، في البداية كمساعد فني ولاحقًا كسفير للنادي الذي أصبح بيته. وقد أراد بنفيكا تكريمه وهو ما يزال على قيد الحياة: ففي 25 يناير 1992، يوم عيد ميلاده الخمسين، دشّن أوزيبيو التمثال الذي يجسّده أمام ملعب دا لوز القديم. وكانت إلى جانبه زوجته وابنتاه. وحتى اليوم، أمام الملعب الجديد، يستقبل تمثاله البرونزي الجماهير.

    وعند وفاته، في 5 يناير 2014، عن عمر ناهز 71 عامًا، أعلنت البرتغال ثلاثة أيام من الحداد الوطني. وعبر النعش أرضية ملعب دا لوز، وفي 3 يوليو 2015 نُقل رفاته إلى البانثيون الوطني.

    "لو كان بإمكاني الاختيار، لتمنيت أن أموت هناك، في ملعب بنفيكا. إنه بيتي - كان قد أوضح المهاجم القادم من موزمبيق منذ عام 1997 -.

    وأكد خلال حديثه التاريخي :"هناك أصبحت رجلًا. هناك أعيش منذ أن كنت في الثامنة عشرة من عمري. بالطبع لا أستطيع الاختيار، لكنني أودّ ذلك… وأكثر من ذلك خلال مباراة قوية ومحتدمة وبفوز لبنفيكا".