قاعة المشاهير، المجلد الحادي عشر | تكتب كلمة «كرة القدم» وتقرأ «رونالدينيو»

كما كنا نفعل نحن في صغرنا قبل أن نلعب مع الأصدقاء، كان رونالدينيو يفكر دائماً في الحيلة أو المراوغة الجديدة التي يمكنه أن يقدمها في الملعب في كل مرة.

تلك الحرية الذهنية، شبه الطفولية، في التجريب ثم تحقيق أشياء لم يجرؤ أي لاعب آخر حتى على تخيلها.

أما دينهو، فكان يصل إلى الملعب ويقوم بها. لم يكن يهمه إن كان في كامب نو، أو البرنابيو، أو سان سيرو، أو أولد ترافورد، أو في نهائي دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم. كان يقوم بها، لأنها كانت تجعله سعيداً. وبذلك كان يجعل الجميع سعداء.

لم تكن تشعر بالملل أبدًا عند مشاهدة إحدى مبارياته. في كل مرة كان يستحوذ على الكرة، كان يحدث شيء ما ببساطة. كانت عيناك تضيء، وكأنك تستمتع بهذا الجمال الهائل. وبالنسبة لي شخصيًا، لم يحدث لي أي لاعب هذا التأثير.

بابتسامته المميزة، التي تشبه ابتسامة الجوكر، لكنه جوكر يجلب السعادة، أصبح الأفضل في العالم. الأقوى والأكثر تسلية في الوقت نفسه، وهما أمران لا يجتمعان غالبًا. يقال إنك إما أن تمتلك هذا النوع من الإبداع أو تكون عمليًا. كان دينهو يسليك ويجعلك تفوز بالمباريات أيضًا. لم يكن الأمر يتطلب سوى القليل، كما روى إيتو.

"كان دينهو عبقرياً، وليس فقط على أرض الملعب. في اليوم الذي لا يشعر فيه بالسعادة، لا يلعب جيداً. لكنه غالباً ما كان يصل إلى غرفة الملابس مبتسماً وسعيداً ويقول لي: 'صامويل، كيف تشعر؟'. إذا أجبتُه أنا أيضاً 'بخير'، كان يرد: 'ممتاز، لنذهب ونفوز'".