هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Hal of Fame Henry 16-9GOAL
Antonio Torrisi و معتز الجمال

ترجمه

قاعة المشاهير | من جناح تائه إلى "الأسطورة".. كيف جعل تيري هنري المستحيل يبدو سهلاً!

فقرات ومقالات
قاعة المشاهير
آرسنال
فرنسا
يوفنتوس
موناكو
تييري هنري

"أيقونة" التطور الذي تلاعب بعقول المدافعين..

لنضع الأمور في نصابها منذ البداية، وكأننا نبرر صعوبة وصف وتحليل هذه الحالة (فالموضوع معقد كما تدركون)؛ لِنَقُل إن الإنترنت وحده هو القادر على مساعدة الأجيال الجديدة على فهم مدى قوة تيري هنري، وما كان يمثله بشكل عام في عالم كرة القدم.

يأتي لنجدتنا مقطع فيديو (Reel) أعادت الحسابات الرسمية لـ "يويفا" نشره أكثر من مرة -وعن جدارة- واستعارته كافة الصفحات التي تعتمد بشكل كبير على المونتاج والأغاني الخلفية (خاصة البرازيلية منها) والمؤثرات البصرية (رغم أنه لا حاجة لها هنا). الزمان هو عام 2006، والمكان هو دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

في ملعب سانتياجو برنابيو، استضاف ريال مدريد -الذي قد يبدو أداؤه في ذلك الوقت ثقيلاً رغم تواجد رونالدو وديفيد بيكهام وزين الدين زيدان (إلى جانب أنطونيو كاسانو على مقاعد البدلاء)- فريق آرسنال بقيادة آرسين فينجر. ننصح الشباب بمشاهدة ملخص المباراة، أما الكسالى فيكفيهم ذلك المقطع الذي يظهر فيه تيري هنري وهو يقود الكرة في الدقيقة الثالثة من أصل خمس دقائق كوقت بدل ضائع، بينما كان "الجانرز" متقدمين بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله في بداية الشوط الثاني.

كانت قاعدة الهدف خارج الأرض لا تزال سارية، وما يثير الإعجاب ليس ما يُتوقع أن يفعله مهاجم آرسنال في تلك اللحظة، أو ما يفعله بالفعل ليعكس مستوى ذكائه، بل الطريقة التي نفذ بها ذلك والتي -ونؤكد على هذا- لا تفاجئ أحداً.

استلم هنري الكرة في نصف ملعبه وبدأ يركض بإيقاع يبدو مرهقاً وغير مبالٍ، ليجذب نحوه سيرجيو راموس. وبمجرد أن انفصل المدافع الإسباني عنه، انتهى الأمر عملياً. لمس قائد آرسنال الكرة ودفعها للأمام لعشرات الأمتار.. ثم انطلق. تجاوز ظهير ريال مدريد الشاب كالمحرك، بينما بدأ روبرتو كارلوس (نعم، ذلك الروبرتو كارلوس) ركضةً كان يعلم مسبقاً أنها بلا جدوى. جاء ألفارو ميخيا للمساعدة. وعندما لحق هنري بتمريرته لنفسه، كانت الكرة تتجه نحو راية الركنية، لكنها تباطأت عند حدود الزاوية العليا لمنطقة الجزاء. ساعدها الفرنسي بمرافقة هذه العملية المفيدة نحو أبعد نقطة عن مرماه. انزلق ميخيا لمحاولة قطع الكرة.. وتخيلوا ماذا حدث؟ لقد تجاوزه بسهولة. أوقف المهاجم الكرة داخل القوس وحماها، ليحاول الإسباني التدخل بطرف قدمه. انتهت اللعبة.. لقد وقع في الفخ.

استدار هنري نحو كاميرا البث الموجودة على خط التماس، كأنه ممثل هوليوودي يدرك أن الكاميرا تركز عليه في المدرجات أثناء فترة توقف لحدث رياضي. رفع يده بملامح جامدة، دون أن ينظر مباشرة إلى العدسة. ثم عاد أدراجه بخطوات هادئة.

سيختصر جيلا "الجيل زد" (Gen Z) و"ألفا" (Alpha) كل ما وُصف للتو بكلمة واحدة: "الهالة" (Aura). لكن هذا، في الواقع، ليس سوى جزء صغير جداً مما كان عليه تيري هنري.

  • Henry Pires 1998Getty

    موهبة لا حدود لها

    قبل أن يتحول إلى مهاجم لا يرحم، وأحد أفضل اللاعبين في العالم لسنوات عديدة، ورمزاً لعقد كامل (ومعبوداً كروياً للكثيرين)، كان تيري هنري، كغيره من زملائه، مجرد "مشروع قيد التطوير". امتلك "تيتي" الشاب صفات استثنائية: فنيات عالية، وقبل كل شيء، سرعة فائقة سواء في الخطوات الأولى أو في الانطلاق بالكرة. كان يمتلك إيقاع ركض منتظم بشكل استثنائي؛ باختصار، إذا انطلق، يصبح من المستحيل اللحاق به.

    كان آرسين فينجر يدرك ذلك جيداً. في أواخر الثمانينيات بفرنسا، بدأ برنامج تطوير الشباب الفرنسي في "كليرفونتين". يمكننا القول إن هنري كان أحد أوائل المنتجات الممتازة لهذا المركز التدريبي. وعندما انضم إلى نادي موناكو، الذي كان يدربه فينجر نفسه، كان مفهوم "الربط" بين فرق الشباب والفريق الأول يعمل بكامل كفاءته.

    في تلك المرحلة، رأى المدرب الألزاسي فيه جناحاً، في حقبة تاريخية كانت الأجنحة تبدو فيها قادرة على كسر أي توازن. وعندما أشركه لأول مرة مع الفريق الأول في أواخر صيف 1994، كان هنري جناحاً هجومياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لعب مباراتين تحت قيادة فينجر، ثم تمت إقالة المدرب، ولم يُستدعَ "تيتي" لعدة أشهر. بالطبع، وحده المجنون من يُبقي موهبة كهذه خارج الملعب. عاد ليلعب ست مباريات أخرى مسجلاً ثلاثة أهداف (هدفان في لانس، وهدف في نانت) خلال ستة أيام.

    Henry Monaco 1997Getty Images


    ما يهمنا هنا ليس الأرقام التي تقودنا إلى عام حاسم مثل 1998 (نذكر باختصار: في مواسمه الأربعة الأولى كمحترف، سجل 27 هدفاً، منها سبعة أهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا بين 1997 و1998، والتي انتهت بالنسبة له بالخسارة في نصف النهائي أمام يوفنتوس)، بل مسار التطور الذي رافقه حتى الفوز بكأس العالم مع فرنسا.

    لعب هنري في المونديال على الجانب الأيمن (وهو ما قد يبدو اليوم ضرباً من الجنون، بالنظر إلى مدى فتكته في إيجاد المساحة المناسبة لاحقاً في مسيرته عند استغلاله للجانب الأيسر)، لكنه كان دائماً يلعب كجناح. كان لا يزال لاعباً يعتمد في جزء كبير من أسلوبه على السرعة، لكن فكرة الانتقال إلى العمق (حيث كان يلعب كمهاجم صريح في صغره) كانت مطروحة بالفعل. ما كان ينقصه -وهو ما يثير الابتسامة اليوم- هو القدرة على تسجيل الأهداف (على الرغم من الأهداف الثلاثة التي سجلها في كأس العالم نفسه، وهو الإنجاز الذي كرره بعد بعامين في بطولة أمم أوروبا التي فازوا بها أيضاً).

    صرح هنري في مقابلة مع مجلة The Blizzard: "كنت سريعاً، لكنني كنت بحاجة إلى عشر فرص لتحويل واحدة منها إلى هدف، وفي الوقت نفسه كنت أواصل صناعتها. كنت أقول لنفسي: 'لن تحظى دائماً بهذه الفرص. يجب أن تضع الكرة في الشباك'. لم أُولد بموهبة تسجيل الأهداف. بدأت كجناح أعمل على الكرات العرضية، مما ساعدني على فهم دور اللاعب الذي يمرر الكرة".

    هذه النقطة تشكل مفتاحاً لفهم من كان تيري هنري وماذا أصبح. الموهبة المفرطة وُضعت في خدمة العمل الدؤوب (في المقابلة ذاتها، يروي كيف تدرب بشكل متكرر ومهووس مع المعد البدني لموناكو آنذاك، كلود بويل، لتحسين تمركزه باستخدام مجسمات التدريب. وفي منشور حديث على إنستجرام، نراه يرفع الأثقال ويكتب في التعليق أن "التكرار يصنع العادات").

    ليس هناك الكثير ليقال عما حدث بعد كأس العالم الذي كرس قيمته المطلقة؛ ففي يناير 1999، انتقل إلى يوفنتوس لأن لوتشيانو موجي أراده بأي ثمن لتعويض المصاب أليساندرو ديل بييرو. لكن في الواقع، وصوله إلى الدوري الإيطالي لم يؤجل سوى لبضعة أشهر انتقاله الحتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للعب مع آرسنال (الذي كان قد دخل في مزايدة مع النادي الإيطالي وخسرها في البداية).

    في تورينو، كاد هنري أن يضيع تماماً. التغيير الفني من مارشيلو ليبي إلى كارلو أنشيلوتي أبعده عن مركزه بشكل غير طبيعي، حتى وجد "تيتي" نفسه لسبب غير مفهوم على الرواق.

    أوضح الفرنسي لاحقاً: "وضعوني على الجناح. عندما كنا في حالة دفاع، كنت أتواجد في الخلف. أما في الهجوم، فكان عليّ أن ألعب كمهاجم ثالث. كان كل شيء جديداً بالنسبة لي. لعبت تقريباً كل المباريات دون أن أفهم دوري جيداً". اليوم يمكننا القول إن هذا كان أحد أكبر الأخطاء التكتيكية في تاريخ كرة القدم.

    من جهته، صرح أنشيلوتي لصحيفة لا ريبوبليكا: "لم أدرك أن تيري هنري لم يكن جناحاً. لم أعتقد أنه قادر على اللعب في العمق، وهو لم يخبرني قط أنه قادر على ذلك". المدرب، الذي غيّر الشكل التكتيكي ليوفنتوس عند وصوله من 4-4-2 إلى 3-5-2، قرر مع مرور الأسابيع تقريبه أكثر من المرمى، لكن تجربته في إيطاليا لم تدم طويلاً.

    في البودكاست Stick to Football، روى هنري ما قيل له: "سنرسلك إلى أودينيزي لكننا نؤمن بك". في نهاية موسمه الأول مع يوفنتوس، أراد النادي إعارته إلى أودينيزي للحصول على مارسيو أموروسو في المقابل. كان رد هنري قاطعاً: "ثقة كبيرة حقاً... هل تؤمنون بديل بييرو؟ إذن أرسلوه هو". انتهت العلاقة هنا، ونصل إلى نقطة التحول.

    في آرسنال، لم يلتقِ "تيتي" بفينجر مجدداً فحسب، بل تم نقله إلى قلب الهجوم. كانت تلك هي نقطة التحول المثالية.. واكتملت عملية التحول.

    • إعلان
  • Henry Arsenal DreamcastGetty

    ماذا كان هنري بالنسبة لآرسنال؟

    "وصلت كجناح، وطلب مني المدرب أن ألعب كقلب هجوم. نظرت إليه وكأنني أقول: 'أوه، لا أريد أن أبدو متعجرفاً، لكنني على المستوى الدولي جناح، لقد فزت للتو بكأس العالم كجناح، والناس في العالم يعرفونني كجناح، وأنا معتاد على اللعب هكذا. وأنت تريدني أن ألعب في العمق؟'. فأجابني: 'نعم، ثق بي'".

    آرسين فينجر يعرفه جيداً، وقد ذكرنا ذلك سلفاً. عند وصوله إلى آرسنال لتعويض نيكولا أنيلكا، اتبع تيري هنري توجيهات مدربه الجديد (القديم) بشكل أعمى تقريباً، كما يروي في الفيلم الوثائقي "Thierry Henry - The Legend".

    يوضح فينجر في نفس الفيلم: "عرفته في موناكو عندما كان في السابعة عشرة والنصف من عمره ويلعب في فرق الشباب، وفكرت حينها 'هذا الفتى يصنع الكثير من الفرص'. ثم قادته الظروف للعب على الأطراف وأصبح جناحاً، وفقد شيئاً من عادة تسجيل الأهداف، وبدأ في إهدار الفرص. واقتنع بأنه لا يستطيع التسجيل لأن الجميع كانوا يلومونه على ذلك. فقلت له: 'حسناً، لنبدأ من جديد بوضعك في العمق'".

    كان الفرنسي يمتلك قدرة بارزة على إيجاد الطرق للتخلص من الرقابة، وتوفير خطوط تمرير خطيرة لزملائه. علاوة على ذلك، كان يتمتع بصفات فنية وبدنية استثنائية. كان ينقصه فقط "الاعتياد"، لكن وكما أدركتم، كان "تيتي" فضلاً عن كونه محترفاً عظيماً، عاملاً منهجياً إلى حد لا يُصدق.

    يضيف فينجر: "عملنا معه كثيراً على تدريبات مخصصة للركض والإنهاء، وعاد إليه الجوع التهديفي. أصبح أكثر هدوءاً أمام المرمى لأنه كان من الذكاء بحيث فهم فوراً ما هو مهم". أشركه المدرب في الشوط الثاني من أولى مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي ضد ليستر. حصل على فرصة محققة (في الحقيقة هو من صنعها ببراعة)، لكنه أهدرها. سيروي لاحقاً أن مشروع مدربه لم يقنعه تماماً في البداية: "كان يبدو أنه لا ينجح".

    اليوم، مجرد التفكير في أن هنري كان يواجه صعوبة بالغة في إيجاد طريق المرمى باستمرار هو محض جنون. اضطر مشجعو آرسنال، شأنهم شأن العديد من الصحفيين (في الفيلم الوثائقي المذكور، صرح بعضهم بلا مواربة أنهم اعتقدوا أنه لم يكن في مستوى التطلعات)، إلى الانتظار حتى الجولة الثامنة لتغيير رأيهم.. وفرك أعينهم غير مصدقين.

    كان هدفه الأول مع "الجانرز" بمثابة عرض تشويقي مختصر جداً لما سيشاهدونه في السنوات اللاحقة: بعد نزوله بديلاً لنوانكو كانو في الدقيقة 71 ضد ساوثامبتون، استلم الفرنسي كرة من توني آدمز (القائد، تخيلوا حجم الرمزية في هذا)، روضها على حدود منطقة الجزاء وظهره للمرمى وسط ملاحقة من ماركو ألميدا. ابتعد قليلاً عن المدافع، واستدار في مساحة ضيقة جداً، وأطلق تسديدة يمينية مقوسة باغتت الحارس بول جونز. احتفل هو، وفاز آرسنال. بنهاية موسمه الأول في لندن، بلغت حصيلته 17 هدفاً في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي، و7 في 8 مباريات بكأس الاتحاد الأوروبي (وهدفين في دوري الأبطال وكأس الرابطة على التوالي). قد تكتفي الأجيال الجديدة بالأرقام (228 هدفاً في 377 مباراة)، لكننا نفضل استحضار صورة أخرى.

    "قال لنا بعض رجال الأمن والحكم: 'يا شباب، أرجوكم، إذا فزتم باللقب فلا تحتفلوا هنا'. ولنكن صريحين، قلنا جميعاً 'حسناً، نحن نتفهم ذلك، سيخلق هذا فوضى فقط'". كان العام هو 2004، وذهب تيري هنري وزملاؤه، فريق "اللاهزيمة"، إلى وايت هارت لين وهم يمتلكون يقيناً شبه رياضي بحسم اللقب. "شبه رياضي"؛ إذ كانت نقطة واحدة تكفي. تلقوا كل التوصيات الممكنة: ليس هنا، وليس الآن.. ليس أمام توتنهام وجماهيره.. وإذا حدث ذلك، من فضلكم، لا تبالغوا.



    تقدم الجانرز بهدفين (فييرا وبيريز)، ثم عاد "السبيرز" وتعادلوا بفضل ريدناب وكين، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

    يروي هنري: "أتذكر أن طاريكو كان يقفز ويركض في الأرجاء محتفلاً بالتعادل. أكرر: يحتفل بالتعادل. نظرت إليه وقلت: 'هل تمزح معي؟' فأجاب: 'نعم'، وهو يقفز أمامي. فقلت له: 'هل تعلم أننا نحتاج إلى نقطة واحدة للفوز باللقب في ملعبكم؟' وبدأ يتحدث ويتحدث... فقلت له: 'شاهد ما سأفعله في النهاية'. إذا كنت تريد أن تمثل دور الرجل القوي، فكن قوياً في النهاية. وفي نهاية المباراة، ذكّرنا الجميع 'لا تحتفلوا'، فأجبت 'ماذا؟ سأحتفل'". وهكذا كان.

    قاد الفرنسي، بصفته قائداً لآرسنال، زملاءه غير المصدقين نحو المدرج المخصص لجماهير الضيوف، كأبطال جدد لإنجلترا. خلع قميصه، ولوّح به في الهواء مراراً. لقد تجاوز حدوده كلاعب كرة قدم ليصبح معبوداً للجماهير.. أصبح أيقونة ورمزاً لآرسنال.

  • Henry Arsenal backGetty

    كيف تجعل كل شيء يبدو سهلاً

    بالعودة بخطوة كبيرة إلى الوراء، نصل إلى نوفمبر 2002: ملعب هايبري، ديربي لندني آخر ضد توتنهام. من المستحيل فهم ما كان يعنيه "تيتي" للجانرز ولكرة القدم دون الحديث عن "ذلك" الهدف.


    في الدقيقة الخامسة عشرة، قاد هجمة مرتدة من منتصف ملعبه نحو منطقة الخصم، بينما كان ماثيو إثيرينجتون يكاد يعانقه لمنعه من الانطلاق. غني عن القول إن ذلك لم يجْدِ نفعاً؛ ففي لمح البصر كان هنري على حدود منطقة الجزاء. موّه بتسديدة بيمناه، ناقلاً الكرة إلى يسراه ومختلاً توازن ستيفن كار الذي حاول البقاء واقفاً لكنه فشل في إغلاق الزاوية، ليتباطأ عند التمويه الثاني من هنري. ولم تنفع مساندة ليدلي كينج أيضاً، ففي جزء من الثانية، سدد "تيتي" بيسراه، في توقيت معاكس لحركة الحارس، ليرسل الكرة خلف كيسي كيلر.


    يبدو هدفاً سهلاً جداً، لكنه يجسد جانبين أساسيين في أسلوب النجم الفرنسي. الأول رمزي وسنذكره سريعاً: بعد التسجيل، ركض بغضب واحتفل بالانزلاق على ركبتيه، ليخلد في التاريخ تلك الصورة التي تحولت لاحقاً إلى تمثاله الموجود حالياً خارج ملعب الإمارات. أما الجانب الثاني فهو مفاهيمي: في معظم أهدافه، يبدو الحارس مرتبكاً وعاجزاً ومتردداً. الحقيقة هي أنه عندما يكون المرمى مكشوفاً أمام هنري، فإن الحارس الخصم لا يعرف أبداً في أي اتجاه يرتمي.

    في كل مرة يسدد فيها "تيتي"، يبدو كل شيء سهلاً. الكرة نفسها تبدو وكأنها تسير بسرعة بطيئة، لدرجة أن المرء يتساءل لماذا لم يتدخل الحارس، وكأن لسان حال المشاهد يقول: "هذه الكرة كنت لأتصدى لها أنا". بالطبع لا. أحد أكثر أهدافه أيقونية، والذي سجله في بداية أكتوبر 2000 ضد مانشستر يونايتد، يجعلك تعتقد بوجود خطأ جماعي معدٍ انتشر في خط دفاع الشياطين الحمر بأكمله؛ استلم الكرة وظهره للمرمى، ورفعها، ثم سددها "على الطاير" لتسكن شباك فابيان بارتيز. شيء من ضرب الخيال!

    الفكرة هي أن هنري وُلد كلاعب يتحرك "خارج" منطقة الجزاء، وهذا -في حقبة كان التركيز فيها لا يزال منصباً على الرقابة "داخل" الصندوق- مثّل نقطة تحول كبرى. كان الفرنسي يجذب الخصوم إليه، ويجبرهم على الخروج، وبمجرد أن يقعوا في الفخ، يعاقبهم بسرعته، منهياً الهجمات دائماً تقريباً في الزاوية البعيدة (القائم الثاني).



    هناك العشرات والعشرات من الأهداف التي سجلها هنري بنفس الطريقة تماماً: تسديدة حاسمة في الزاوية الأبعد. فالحراس يميلون دائماً لتغطية الزاوية القريبة. وأحياناً، يبقون متسمرين في أماكنهم لعدم معرفتهم أين يتجهون. وعندما كان يسدد من مسافات بعيدة، كان يباغتهم بتسديدات لا تُصد ولا تُرد.

    تلك القدرة التي تحدثنا عنها سابقاً على إيجاد المساحة المناسبة دائماً بين الخطوط (والتي نرى كيليان مبابي يستلهمها اليوم، من بعيد) رافقته أيضاً عندما انتقل من آرسنال إلى برشلونة في عام 2007. وصل إلى "البلوجرانا" كلاعب قدم الكثير بالفعل، وكاد أن يفوز بدوري الأبطال مع الجانرز (حيث خسر النهائي بالذات أمام الكتلان، في أمسية سيسجلها التاريخ بصرخته الغاضبة بأن رونالدينيو وإيتو لم يظهرا طوال المباراة، عكس لارسون). كان ناضجاً ولم يعد في "ذروته" البدنية. بعد عام أول مع فرانك ريكارد كمدرب (سجل فيه أرقاماً مزدوجة)، أعاده بيب جوارديولا كجناح، لكن مع الأخذ في الاعتبار دائماً أن "قلب الهجوم هو المساحة"، وأن "تيتي" مدمر في المساحات. سجل عدداً مذهلاً من الأهداف (26 هدفاً في جميع المسابقات وهو في الثانية والثلاثين من عمره)، والأهم من ذلك أنه فاز بالثلاثية.

    في كلاسيكو انتهى بنتيجة 6-2 لصالح البلوجرانا، اعتقد سيرجيو راموس -الذي يبدو أنه نسي من هو هنري- أنه قادر على مراقبته بنظام دفاع المنطقة. وبعد أن مرر الكرة إلى ليونيل ميسي في خط الوسط، كسر هنري مصيدة التسلل خلف المدافع الإسباني. ترك "تيتي" الكرة ترتد أكثر من مرة ثم سددها بباطن القدم ليتغلب على إيكر كاسياس.. في الزاوية البعيدة، بطبيعة الحال.

    اليوم، يعمل هنري كمحلل تلفزيوني يعكس بصدق شخصيته التي كان عليها في الملعب. ذكي للغاية، حاد الذهن، وساخر أحياناً. هو ماكر (ومع هذه الكلمة يمكننا بناء جسر بين أبرز مبارياته وتلك اللمسة باليد التي دفعت فرنسا إلى كأس العالم 2010 على حساب أيرلندا، لكننا لن نفعل). يعرف ماذا يجب أن يقول، وكيف يقوله، ومتى يقوله.

    يمتلك التوقيت الذي سمح له في الملعب بأن يصبح أسطورة وأيقونة (بالنسبة للعديد من شباب أوائل الألفية، كان هنري أيضاً رمزاً لحقبة ألعاب الفيديو والتي بلغت ذروتها بغلاف لعبة FIFA 2004 إلى جانب ديل بييرو ورونالدينيو). لكنه يظل، قبل كل شيء، الرمز الأول لآرسنال.

    في عام 2012، ومع توقف الدوري الأمريكي (MLS)، قرر الانتقال على سبيل الإعارة إلى آرسنال، تاركاً فريق نيويورك ريد بولز مؤقتاً. لم يكن ينبغي له أن يعود. لم يكن ينبغي له أن يفعل ذلك. لم تكن "الرقصة الأخيرة"، بل كانت عودة لا معنى لها لم يطلبها أحد. كان قد تقدم في العمر، وأرهقته السنين وإيقاع اللعب الأمريكي البعيد جداً عن إيقاع الدوري الإنجليزي (الذي كان أقوى لاعبيه بين 2003 و2004). لكن الحقيقة هي أنه.. ظل تيري هنري.

    بعد أيام قليلة من عودته إلى لندن، أشركه فينجر كبديل لمروان الشماخ في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليستر. كانت لحظة المباراة شبه متطابقة مع تلك التي واجه فيها ساوثامبتون في عام ظهوره الأول. كان هناك شعور واضح بأن الجماهير حاضرة فقط وبشكل حصري لرؤيته يلعب، وكأن النتيجة لم تعد تهمهم. بعد عشر دقائق، وبينما كانت الكرة بحوزة أليكس سونج، انطلق "تيتي" خلف زاك طومسون واستلم التمريرة البينية من لاعب وسطه؛ روضها وسددها، كما هو متوقع، في الزاوية البعيدة. واحتفل. لقد سجل للتو "هدفاً على طريقة هنري". صرح بعدها قائلاً: "كان هذا أول هدف في مسيرتي أسجله كأنني واحد من الجماهير". كان بلحية كثيفة حينها، لكنه حلقها لاحقاً.

    ربما هناك طرق أخرى كثيرة لتعريف الأجيال الجديدة بتيري هنري. إن خطر البقاء عالقين في افتراضاتنا، تماماً كالحراس والخصوم الذين واجههم وخدعهم، مرتفع بنفس قدر رغبته في التطور وصقل نفسه (بصرف النظر عن الألقاب والكرات الذهبية التي ربما كان يستحقها) لترسيخ "هالته". هكذا، ربما يمكن لجيلي (Gen Z) و(Alpha) أن يفهما، ولو جزئياً، ما كان يمثله "تيتي". يد مرفوعة بعد تمريرة لنفسه في البرنابيو.. تعبير مسرحي بارد.. وتجسيد درامي لـ "الدهاء" في مسرح كرة القدم. ببساطة.. إنه أحد أعظم اللاعبين في حقبته.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل