قاتل آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي يصبح أحدث هدف انتقال لمانشستر يونايتد – وساوثهامبتون يحدد السعر المطلوب لنجمه لاعب الوسط
انضم الشياطين الحمر إلى السباق من أجل تشارلز
يُراقب مانشستر يونايتد عن كثب لاعب وسط ساوثهامبتون تشارلز، في إطار سعيه لإعادة تشكيل خط الوسط قبل نافذة انتقالات صيفية محورية. وقد عزّز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سمعته المتنامية أكثر في نهاية الأسبوع الماضي، حين سجّل الهدف الحاسم ليقود فريقه إلى فوز بنتيجة 2-1 على آرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وبحسب ديلي ميل، يُقال إن ساوثهامبتون حدّد قيمة قدرها 20 مليون جنيه إسترليني للاعب الشاب، الذي بات أحد أكثر المواهب حديثاً خارج ما يُعرف تقليدياً بـ«الستة الكبار». وقد لفتت عروضه الأخيرة أنظار مجموعة من الأندية، حيث يتصدر يونايتد وإيفرتون اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يدرسان التحرك لضم خريج أكاديمية مانشستر سيتي السابق.
وجه مألوف وراء الاهتمام
يحمل الارتباط بأولد ترافورد ثقلاً إضافياً بالنظر إلى وجود جايسون ويلكوكس في الهيكل الإداري لمانشستر يونايتد. وقد شغل ويلكوكس منصب مدير كرة القدم في ساوثهامبتون عندما تعاقد النادي في البداية مع تشارلز قادماً من سيتي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني كقيمة مبدئية في عام 2023، ولا يزال معجباً بشدة بالقدرة الفنية للاعب وتعدديته. وقد جرى التعاقد معه في الأصل إلى ملعب سانت ماري كبديل مباشر لروميو لافيا عقب انتقاله بمبلغ كبير إلى تشيلسي. وبينما عانى في البداية للحصول على دقائق لعب منتظمة تحت قيادة راسل مارتن، فإن فترة إعارة ناجحة إلى شيفيلد وينزداي أثبتت أنها كانت نقطة التحول في مسيرة لاعب الوسط.
خطط يونايتد لإعادة هيكلة خط الوسط
بالنسبة ليونايتد، فإن السعي لضم تشارلز يمثل تحولًا تكتيكيًا في نهجهم للتعاقدات، مع التركيز على المواهب المحلية ذات السقف العالي إلى جانب النجوم المعروفين. ويبحث الشياطين الحمر حاليًا عن بدائل محتملة للمخضرم كاسيميرو، مع وجود ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل وإليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست أيضًا على رادارهم. ومع ذلك، يُنظر إلى تشارلز كخيار فعّال من حيث التكلفة على الطرف الآخر من سلم الميزانية، لا سيما إذا فشل يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ومع استقطاب مانويل أوغارتي اهتمامًا كبيرًا من أمثال يوفنتوس ونابولي وأياكس، قد يجد نجم ساوثهامبتون نفسه مُدرجًا سريعًا ضمن خطط الفريق الأول للشياطين الحمر هذا الصيف.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
مع اقتراب الموسم من نهايته، سيواصل يونايتد مراقبة وضع تشارلز وتطوره في ساوثهامبتون قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية. وسيظل تركيزهم منصبًا على ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل رجال كاريك حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام أستون فيلا صاحب المركز الرابع. ويواجهون لاحقًا ليدز يونايتد في 13 أبريل.
وفي المقابل، سيركز تشارلز على مساعدة ساوثهامبتون في بلوغ ملحق الصعود إلى التشامبيونشيب. ومن المرجح جدًا أن يوافق القديسون على رحيله إذا كان أي من المهتمين مستعدًا لتلبية السعر المطلوب هذا الصيف—لا سيما مع اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.