يُراقب مانشستر يونايتد عن كثب لاعب وسط ساوثهامبتون تشارلز، في إطار سعيه لإعادة تشكيل خط الوسط قبل نافذة انتقالات صيفية محورية. وقد عزّز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سمعته المتنامية أكثر في نهاية الأسبوع الماضي، حين سجّل الهدف الحاسم ليقود فريقه إلى فوز بنتيجة 2-1 على آرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب ديلي ميل، يُقال إن ساوثهامبتون حدّد قيمة قدرها 20 مليون جنيه إسترليني للاعب الشاب، الذي بات أحد أكثر المواهب حديثاً خارج ما يُعرف تقليدياً بـ«الستة الكبار». وقد لفتت عروضه الأخيرة أنظار مجموعة من الأندية، حيث يتصدر يونايتد وإيفرتون اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يدرسان التحرك لضم خريج أكاديمية مانشستر سيتي السابق.