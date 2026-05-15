قائمة تونس النهائية في كأس العالم | مفاجآت لموشي .. ضم شقيق بطل المونديال واستبعاد صاحب هدف التأهل!

المنتخب التونسي قرر السير على غرار فرنسا وبلجيكا، في عدم اختيار قائمة أولية، حيث قرر لموشي التوجه مباشرة لإعلان القائمة النهائية التي شهدت العديد من المفاجآت، وسط تواجد 6 لاعبين فقط من الذين شاركوا في مونديال قطر 2022.

ويتأهب كل من منتصر طالبي، ديلان براون، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، علي العابدي، أنيس بن سليمان، لخوض تجربة جديدة في كأس العالم، بعد مشاركتهم في نسخة قطر، فيما قرر لموشي الدفع بدماء جديدة في قائمة نسور قرطاج.

وتمثلت مفاجآت لموشي، في استبعاد عدد من عناصر الخبرة، من قائمة تونس، على غرار فرجاني ساسي، علي معلول، عيسى العيدوني، سيف الدين الجزيري، محمد علي بن رمضان (صاحب هدف التأهل الحاسم للمونديال أمام غينيا الاستوائية)، فيما جاء غياب لاعبين "محليين" على غرار بشير بن سعيد، غيث الزعلوني، نور الدين فرحاتي، وظهير جوزتيبي التركي، محمد أمين الشارني، بمثابة الجدل بين الجماهير التونسية.

في المقابل، قرر لموشي، تواجد راني خضيرة، شقيق نجم منتخب ألمانيا السابق، سامي خضيرة، الفائز بكأس العالم 2014، في قائمة نسور قرطاج، مع منح الثقة لكل من رائد الشيخاوي، مدافع الاتحاد المنستيري، وريان اللومي، مهاجم فرانكوفر، اللذين تم استدعاؤهما لأول مرة في معسكر مارس الماضي.