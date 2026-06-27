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Ryan Mendes Cape VerdeGetty
محمود خالد

طالبت باستبعاده من كأس العالم .. قائد كاب فيردي يواجه اتهامًا بالاعتداء على سيدة برازيلية!

ريان مينديز
كاب فيردي
كأس العالم

قد تصل عقوبته للسجن 20 سنة..

في الوقت الذي يحتفل فيه منتخب كاب فيردي، بإنجازه التاريخي بالعبور إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، تلقى قائد "القروش"، اتهامًا بالاعتداء الجنسي على سيدة برازيلية.

ريان مينديز، الذي يرتدي شارة قيادة الرأس الأخضر، بات تحت طائلة الاتهام بالاعتداء على سيدة برازيلية، كانت تعمل مترجمة للمنتخب خلال خوض مباريات ودية في نيوزيلندا، في مارس الماضي.

  • Ryan Mendes Cape Verde 2026Getty Images

    التحقيق مع قائد كاب فيردي

    وذكرت وكالة أنباء "جي إي"، بأن ريان مينديز، يخضع للتحقيق من قِبل شرطة نيوزيلندا، حول بلاغ اعتصاب، قدمته امرأة برازيلية، حيث وقع الحادث في فندق الإقامة الذي كان يتواجد فيه المنتخب لخوض مباراة ودية.

    وكان المنتخب يتواجد في نيوزيلندا، للمشاركة في مباريات سلسلة الفيفا، التي تجمع بين ثماني دول مختلفة؛ حيث خاض مباراتين، خسر في إحداها أمام تشيلي بنتيجة (2-4)، وتعادل مع نيوزيلندا بهدف لمثله، ثم فاز بركلات الترجيح.

    وكانت السيدة البرازيلية، المقيمة في نيوزيلندا بتأشيرة إقامة وعمل، حيث تم توظيفها كمترجمة وداعمة عملياتية لمنتخب الرأس الأخضر، لتقيم بحكم عملها، في فندق الوفد.

    وأبلغت الشرطة بأنه بعد مباراة تشيلي، تمت دعوة السيدة في إحدى الغرف المحجوزة للمنتخب الوطني في الفندق، حيث اعتقدت بأنها لتؤدي دورها كمترجمة، إلا أن الأمر كان مجرد تجمع اجتماعي، وبعد عودتها إلى غرفتها، فوجئت باللاعب يدخل الغرفة، قبل أن تقع حادثة الاعتداء.

    وقامت السيدة بتصوير إصابات ظاهرة، تتعلق بجروح وكدمات حول جسدها، فيما خضعت للعلاج في عيادة، كما أخضعت لفحص طبي شرعي، والذي كشف عن إصاباتها.

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  • FBL-WC-2026-MATCH65-CPV-KSAAFP

    مطالبة بالاستبعاد من كأس العالم

    وفي العاشر من مايو الماضي، وجهت السيدة البرازيلية وزوجها، إخطارات غير قضائية إلى اتحاد الرأس الأخضر، والفيفا، مرفقة بالتقرير والأدلة، للمطالبة بمعاقبة مينديز، باستبعاده من كأس العالم، كما تم ملء استمارة الحماية الخاصة بالفيفا، والمخصصة للشكاوى، بعد 10 أيام، إلا أنه لم يتم تلقي أي رد.

    وبحسب إفادة الاتحاد النيوزيلندي، الذي استضافة مباريات سلسلة الفيفا، في مارس، فقد قال "نحن ندرك أن هذه المسألة تقع ضمن اختصاص شركة نيوزيلندا، لذا فهم الأنسب للتعليق على الوضع، فيما رفضت منظمة الفيفا، التعليق على القضية، وكذلك اتحاد الرأس الأخضر.

    ووفقًا للقانون النيوزيلندي، فإنه في حالة ثبوت الاتهام على ريان مينديز، قد عقوبة الإدانة بالعنف الجسدي، تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفقًا لخطورة القضية.

    ولا تزال الشرطة تواصل تحقيقاتها، وفقًا للتسلسل الزمني، وتقرر ما إذا كانت لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهامات، وإذا تحقق، تحال القضية إلى المحكمة الجزئية، حيث يتم البت في القضايا الجنائية في نيوزيلندا، من قِبل قاض واحد أو هيئة محلفين.

    وإذا وجهت الشرطة إلى اللاعب تهمًا وتم إصدار مذكرة توقيف، فهناك احتمالان؛ إما إدراج اسمه على قائمة الإنتربول، وفي هذه الحالة يمكن توقيفه في أي حدود أو دولة، أو طلب تسليمه بموجب اتفاق تعاون، علمًا بأنه لا توجد معاهدة تسليم مجرمين بين نيوزيلندا والرأس الأخضر.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إنجاز كاب فيردي

    يأتي ذلك في ظل احتفال منتخب كاب فيردي بالإنجاز التاريخي، حيث سجل تأهله إلى دور الـ32 في أولى مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

    وشارك ريان مينديز في مباريات كاب فيردي الثلاث، في دور المجموعات، حيث فاجأ "القروش" الجميع، بإجبار إسبانيا على التعادل السلبي، في مباراة الجولة الأولى، والتي شهدت تألقًا فوق العادة من الحارس فوزينها.

    وواصل منتخب كاب فيردي مفاجآته، بالتعادل مع أوروجواي، بهدفين لمثلهما، حيث جاءت ثنائية الرأس الأخضر عن طريق بينا وفاريلا، ثم حقق التعادل الثالث مع المنتخب السعودي بلا أهداف.

    وبثلاث نقاط فقط، تمكن منتخب الرأس الأخضر من احتلال وصافة المجموعة الثامنة، خلف إسبانيا، المتصدرة بـ7 نقاط، ليتأهل كاب فيردي إلى دور الـ32، حيث ضرب موعدًا مع الأرجنتين، حامل اللقب.

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الأرجنتين
الأرجنتين
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كاب فيردي
كاب فيردي