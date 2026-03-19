"في نهاية المطاف، هذا يكفي!" مدرب ليفربول آرني سلوت مستاء من سلوك نجوم غالطة سراي

يبدو أن سلوك لاعبي غالطة سراي إسطنبول في مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد أثار غضب مدرب ليفربول، آرني سلوت، بشدة. فبعد الفوز 4-0 في مباراة الإياب، أطلق بعض الانتقادات اللاذعة تجاه النادي التركي الكبير.
"في مرحلة ما، يكون الأمر قد تجاوز الحدود"، قال الهولندي بغضب عقب الهزيمة الساحقة في أنفيلد رود، مستاءً مما اعتبره إضاعة للوقت من جانب الضيوف: "لقد مررت بهذا مرات كثيرة جدًا، حيث نحاول بناء زخم والدخول في أجواء المباراة - ثم نجد أحدهم مستلقيًا على الأرض لمدة نصف ساعة".
أراد سلوت "فعل شيء حيال ذلك" وتناقش بشكل ملحوظ مع الحكم الرابع - لكن دون جدوى. لم يستطع فعل أي شيء، "ربما باستثناء الركض على طول الخط كالمجنون". في الواقع، بدا سلوت، بالنسبة لمعاييره، شديد الحماس على خط التماس طوال المباراة، ووفقًا له، انعكس ذلك على مشجعي الريدز، الذين كانوا قد صفقوا للفريق في نهاية الأسبوع الماضي بعد تعادل مخيب للآمال 1-1 أمام توتنهام المهدد بالهبوط.
"منذ اللحظة الأولى التي حاولوا فيها إيقاف الزخم، رفع مشجعونا أصواتهم أكثر"، كما أشار سلوت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن هذا المزيج كان مهمًا جدًا الليلة. ولهذا السبب ربما كنت أكثر نشاطًا مما أكون عادةً. لأننا يجب أن نحارب معًا ما رأيناه الليلة".
- AFP
إصابات مروعة لنجوم غالطة سراي في مباراة ليفربول
ومع ذلك، لم تنتهِ كل المرات التي كان فيها لاعب من غالطة سراي يتلوى على الأرض بنهاية سعيدة. وهذا أيضًا جزء من الحقيقة. فقد تعرض نوا لانغ لإصابة خطيرة قبل نهاية المباراة بقليل خلال صراع مع كورتيس جونز، حيث انحشر إصبعه في لافتة إعلانية، مما استلزم إجراء عملية جراحية طارئة له في ليفربول.
في الوقت نفسه، كسر المهاجم النجم فيكتور أوسيمهن ساعده في الدقائق الأولى من المباراة إثر اصطدامه بإبراهيما كوناتي، لكنه واصل اللعب حتى نهاية الشوط الأول رغم إصابته الواضحة. بعد الاستراحة، حل محله لاعب المنتخب الوطني ليروي ساني.
بدون أوسيمهن، لم يكن لدى غالطة سراي، الذي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، أي فرصة في أنفيلد رود. وفي هذا الصدد، أشار سلوت أيضًا إلى الأهداف المتوقعة لكلا الفريقين. وأشاد بلاعبيه لقيامهم بـ"مباراة شبه مثالية": "من الصعب تكرار هذا الأداء مرة أخرى، لأن 5.02 أهداف متوقعة في مباراة بدوري أبطال أوروبا مع 0.18 هدف متوقع فقط في المرمى... لن يكون من السهل تكرار ذلك."
ليفربول يتطلع للانتقام من باريس سان جيرمان
دومينيك سزوبوسلاي (25)، هوغو إكيتيكي (51)، رايان جرافنبرخ (53) ومحمد صلاح (62) قضوا على غالطة سراي في النهاية. وكان هذا الهدف رقم 50 لصلاح في دوري أبطال أوروبا. ولم يحظَ أي لاعب أفريقي آخر بهذا الإنجاز حتى الآن. ويحتل المصري المرتبة الأولى متقدماً على أساطير مثل ديدييه دروغبا (44 هدفاً) وصامويل إيتو (30 هدفاً).
سيواجه ليفربول الآن حامل اللقب باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ويريد الريدز هناك تسوية حساب معلق، بعد أن خسروا بشكل دراماتيكي في الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في دور الـ16.
"كنا الفريق الوحيد الذي أجبرهم على خوض الوقت الإضافي وركلات الترجيح"، أوضح سلوت في إشارة إلى المواجهات مع النادي الفرنسي الكبير: "أظهر هذا الفريق في الموسم الحالي أنه لم يفقد أي شيء من مستواه، لكننا أثبتنا الليلة أيضًا أننا ما زلنا قادرين على اللعب بالمستوى الذي أظهرناه في أجزاء كبيرة من الموسم الماضي. لذلك، فإن هذا الأداء يمنحنا ويمنحني ثقة كبيرة بالنفس".
