"في مواجهة قرارات مثيرة للجدل": نادي بايرن ميونيخ يقدم استئنافًا ضد إيقاف لويس دياز

لقد لجأ نادي بايرن ميونيخ الآن إلى المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) لتقديم طعن ضد عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة التي فُرضت على دياز. واستغل رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، القرار الخاطئ الذي اتخذه الحكم ليُلفت الانتباه إلى اتجاه لاحظه في الفترة الماضية: "نحن ننظر إلى التطورات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة بقلق. كان الأداء في ليفركوزن ذروة مرحلة واجهنا فيها مرارًا وتكرارًا قرارات مشكوك فيها. سواء في هامبورغ أو دورتموند أو ليفركوزن - كانت هناك دائمًا مواقف مثيرة للجدل، غالبًا ما كانت ضدنا"، قال.

وأضاف دريسن: "يتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تحسين مستوى أداء حكامه. إن اعتراف كريستيان دينجرت بخطئه أمر مشرف، لكن هذا وحده لا يساعدنا".