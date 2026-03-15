قدم نادي بايرن ميونيخ استئنافًا ضد عقوبة إيقاف لويس دياز. وقد أكد النادي ذلك لقناة "سكاي". وكان اللاعب الكولومبي قد تلقى بطاقة صفراء من الحكم كريستيان دينجرت يوم السبت خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع باير ليفركوزن، وذلك بعد أن عاقب الحكم ما اعتبره تظاهراً بالسقوط من جانب نجم بايرن.
"في مواجهة قرارات مثيرة للجدل": نادي بايرن ميونيخ يقدم استئنافًا ضد إيقاف لويس دياز
لقد لجأ نادي بايرن ميونيخ الآن إلى المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) لتقديم طعن ضد عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة التي فُرضت على دياز. واستغل رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، القرار الخاطئ الذي اتخذه الحكم ليُلفت الانتباه إلى اتجاه لاحظه في الفترة الماضية: "نحن ننظر إلى التطورات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة بقلق. كان الأداء في ليفركوزن ذروة مرحلة واجهنا فيها مرارًا وتكرارًا قرارات مشكوك فيها. سواء في هامبورغ أو دورتموند أو ليفركوزن - كانت هناك دائمًا مواقف مثيرة للجدل، غالبًا ما كانت ضدنا"، قال.
وأضاف دريسن: "يتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تحسين مستوى أداء حكامه. إن اعتراف كريستيان دينجرت بخطئه أمر مشرف، لكن هذا وحده لا يساعدنا".
طرد لويس دياز "قرار استنادًا إلى الوقائع"
من المستبعد تمامًا أن ينجح فريق ميونيخ في استئنافه. فقد أوضح أليكس فويرهردت، المتحدث باسم لجنة الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، في قناة"سكاي" قائلاً: "إنها قرار قائم على الوقائع، ويمكن أن نعتبره خاطئًا، لكنه ليس خطأً واضحًا كما هو الحال عند الخلط بين اللاعبين". ويبدو أن بايرن ميونيخ يسعى من خلال استئنافه إلى إرسال رسالة مفادها أنه يدافع عن نفسه ضد ما يعتبره تفضيلًا ضد الفريق حتى الآن.
وإذا تم تأييد إيقاف لويس دياز كما هو متوقع، فسيغيب عن بطل ألمانيا في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرضه ضد يونيون برلين.
المباريات القادمة لفريق بايرن ميونيخ:
18 مارس، الساعة 21:00 بايرن - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) 21 مارس، الساعة 15:30 بايرن - يونيون برلين (الدوري الألماني) 4 أبريل، الساعة 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن (الدوري الألماني) 11 أبريل، الساعة 18:30 إف سي سانت باولي - بايرن (الدوري الألماني)