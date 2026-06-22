في مواجهة أوروجواي | تاريخية لكاب فيردي وكاشفة لوجه بييلسا الحقيقي.. لا مكان للعب النظيف ورسالة تحذير للمنتخب السعودي!

فرض منتخب كاب فيردي تعادلًا تاريخيًا ومثيرًا على نظيره منتخب أوروجواي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ميامي ستاديوم لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2026.

اتسمت المواجهة بوجود تقلبات درامية مستمرة في نتيجتها وإثارة بالغة امتدت تفاصيلها حتى اللحظات الأخيرة، لتسفر عن تقاسم الفريقين لنقاط المباراة، ويرفع كل منهما رصيده إلى نقطتين في صراع وصافة المجموعة خلف المنتخب الإسباني المتصدر.

ولم تكن هذه النتيجة مجرد تعادل عابر في دور المجموعات، بل فجرت عاصفة من الجدل الأخلاقي والتكتيكي الذي سيبقى محفورًا في تاريخ البطولة الحديث.



