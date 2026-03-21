أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامًا ملموسًا بمدافع فيردر بريمن كريم كوليبالي، وفقًا لما أوردته صحيفة «ديخستوبي». ووفقًا للتقرير، فقد أجرى ممثلو بطل دوري أبطال أوروبا بالفعل اتصالات مع المدافع البالغ من العمر 18 عامًا وتبادلوا الآراء معه.
"في مقدمة" قائمة لويس إنريكي: هل سيحصل باريس سان جيرمان على نجم صاعد من الدوري الألماني مقابل أكثر من 40 مليون يورو؟
يقال إن كشافي باريس سان جيرمان راقبوا كوليبالي عدة مرات. ويُذكر أن اسم المدافع الوسطي يحتل «مكانة بارزة» على قائمة المدرب لويس إنريكي للموسم المقبل. لكن لم يتم تقديم عرض ملموس إلى فيردر حتى الآن.
في موسم ضعيف لفيردر، يعد كوليبالي أحد النقاط المضيئة القليلة. في بداية الموسم، احتفل المراهق بظهوره الأول في قلب الدفاع تحت قيادة المدرب السابق هورست شتيفن، وحصل على مكان أساسي في التشكيلة.
أثارت أدائه القوي اهتمام العديد من الأندية، فإلى جانب باريس سان جيرمان، تتابع عدة أندية من إنجلترا وإسبانيا أداء كوليبالي، وفقًا لموقع Deichstube. يمتد عقده مع فيردر حتى عام 2029 بعد تمديده الصيف الماضي، ولا يتضمن أي بند للخروج.
قد يصبح كريم كوليبالي أغلى لاعب في تاريخ فيردر بريمن
يُعتبر انتقاله في الصيف أمراً مرجحاً. فقد ذكرت صحيفة «بيلد» في أوائل مارس أن رئيس نادي فيردر كليمنس فريتز ومستشار كوليبالي نوشي هاماسور قد اتفقا بالفعل على بيعه في الموسم الجديد. ويُقال إن نادي بريمن قد رفض حتى الآن عرضاً بقيمة 20 مليون يورو من نادٍ لم يُذكر اسمه.
من المرجح أن يكون الاهتمام الكبير من قبل العديد من الأندية ذات القوة المالية في صالح النادي الهانزي، الذي يمكنه توقع الحصول على مبلغ انتقال مرتفع في حالة حدوث مزايدة. ووفقاً لموقع "ديخستوب"، يأمل النادي في الحصول على مبلغ يتراوح بين 40 و45 مليون يورو. وبذلك سيكون كوليبالي أغلى لاعب يبيعه فيردر. حتى الآن، لا يزال دييغو هو صاحب الرقم القياسي، حيث جلب للنادي 27 مليون يورو عند انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2009.
ولد كوليبالي في أولدنبورغ ولعب في فرق الشباب في برامفيلد وبارمبيك، قبل أن ينتقل إلى هامبورغ في عام 2018. وبعد ست سنوات هناك، انضم إلى فيردر في عام 2024 بدون مقابل. وهناك، أصبح أصغر هداف في تاريخ النادي منذ المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3 أمام باير ليفركوزن في الجولة الثانية، وكان عمره حينها 18 عامًا و3 أشهر و7 أيام.
وقد تم اختيار كوليبالي لأول مرة هذا الأسبوع من قبل المدرب الوطني أنطونيو دي سالفو للانضمام إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا. وقبل ذلك، لعب كوليبالي مع منتخبات ألمانيا تحت 17 و18 و19 عامًا.
إحصائيات كريم كوليبالي في هذا الموسم
المباريات 21 مباريات لأكثر من 90 دقيقة 16 الأهداف 1 تمريرات حاسمة 0 بطاقات صفراء 3 طرد 1