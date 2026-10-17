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«في مرحلة ما نحتاج إلى منحه قسطًا من الراحة!» – ماريسكا يوجه تحذيرًا بشأن هالاند قبل مواجهة إبسويتش

مانشستر سيتي
إرلينج هالاند
إينزو ماريسكا
مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون
إبسويتش تاون
الدوري الإنجليزي الممتاز

النرويجي يلعب باستمرار

يعترف إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه سيحتاج إلى إراحة إيرلينج هالاند خلال فترة مزدحمة من المباريات المحلية والدولية.

كما دافع المدرب الإيطالي عن نجم خط الوسط إنزو فيرنانديز، مشيدًا بشخصيته بعد الانطلاقة المثالية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • ماريسكا يلوّح بإراحة هالاند في ظل الجدول المزدحم

    اعترف إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه سيحتاج إلى إدارة حجم المجهود البدني لإرلينج هالاند، رغم الانطلاقة المذهلة للمهاجم في الموسم الحالي.

    فقد أصبح هالاند الهداف التاريخي للنادي في أوروبا بعد تسجيله هدفين في شباك باريس سان جيرمان، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في تسع مباريات.

    ولا يزال المهاجم النرويجي ضمن قائمة الفريق لمواجهة إبسويتش تاون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

    لكن بعد أربع مباريات دولية إضافية مع منتخب النرويج، أقرّ ماريسكا بأن حجم الأحمال البدنية الكبيرة على لاعبي الفريق يتطلب إدارة دقيقة.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    مدرب مانشستر سيتي يستهدف إراحة نجومه الدوليين البارزين عبر التدوير

    شدد ماريسكا على أن هالاند ليس اللاعب الوحيد الذي يعاني من الإجهاد، مشيرًا إلى عدة أسماء أساسية تشارك بكثافة مع النادي والمنتخب على حد سواء. وقال مدرب السيتي في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: «في مرحلة ما سنحتاج على الأرجح إلى منحه قسطًا من الراحة، بعض أيام الاستراحة، نحن نفكر في هذا الأمر ليس مع إيرلينغ فقط، لأن لدينا لاعبين، لسوء الحظ أو لحسنه، يشاركون في كل المباريات معنا وفي كل المباريات مع منتخباتهم الوطنية، إليوت، إنزو، مارك، إيرلينغ، روبن، لذا في مرحلة ما سنحتاج على الأرجح إلى منحهم قسطًا من الراحة».

  • ماريسكا يدافع عن فيرنانديز ويُشيد بشخصيته خارج الملعب

    وجّه ماريسكا إشادة كبيرة إلى إنزو فيرنانديز، الذي ساهم في فوز سيتي بمبارياته الست الأولى في البريميير ليج ليتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط بعد انتقاله من تشيلسي. وردّ المدرب على الصورة السائدة لدى الجمهور عن لاعب الوسط الأرجنتيني، مسلطًا الضوء على شخصيته الحقيقية.

    وقال ماريسكا عندما سُئل عن صاحب القميص رقم 17: "إنه شخص لطيف. يتمتع بقلب كبير وهو شخص لطيف. مهذب ومحترف".

    وأضاف: "في بعض الأحيان تكون الصورة من الخارج مختلفة تمامًا عن الواقع. إنه شاب رائع، ولديه عائلة عظيمة، والدته ووالده وزوجته وأطفاله. أعرفهم جميعًا. لهذا السبب لا تراودني أي شكوك بشأن ذلك، إنه شاب جيد جدًا".

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    المتصدر يستعد لمواجهة إبسويتش

    يستضيف مانشستر سيتي، الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد، فريق إبسويتش تاون يوم السبت، بحثًا عن الحفاظ على بدايته المثالية في الدوري وتوسيع الفارق في الصدارة إلى أكثر من ثلاث نقاط.

    ومع تصدّر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعيّن على مارسيكا الموازنة بين تدوير عناصر الفريق والحفاظ على سلسلة الانتصارات.

    وسيراقب المدرب الإيطالي الجاهزية البدنية للاعبين عن كثب قبل سلسلة مباريات شاقة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

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مان سيتي

مان سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

17 أكتوبر 2026

ابسويتش

ابسويتش