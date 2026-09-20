في كرة طالب مورينيو بالطرد فيها.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فالفيردي ومدة غيابه!

أصدر ريال مدريد بياناً طبياً رسمياً بخصوص فالفيردي عقب المواجهة المشتعلة أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد. وأكد النادي أن لاعب الوسط تعرّض لإصابة خطيرة في كاحله الأيسر بعدما لامسته أحذية كانج إن لي في تدخّل خلال الهزيمة بنتيجة 2-1. ولم يعاقب الحكم ميجيل أنخيل أورتيث أرياس لاعب أتلتيكو ولو ببطاقة صفراء، رغم متابعته لتفاصيل الواقعة عن مسافة قريبة.

وفي بيان صادر عبر القنوات الرسمية للنادي، أوضح الفريق الملكي حجم الضرر الذي كُشف عنه خلال الجولة الأولى من الفحوصات. وجاء في البيان: «بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم على لاعبنا فيدي فالفيردي من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تبيّن إصابته برضّ شديد في الكاحل الأيسر، تعرّض له في مباراة عصر اليوم. وسيخضع فالفيردي لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة».

وبحسب ما نقلت صحيفة "آس" فاللاعب من المتوقع أن يغيب عن المباريات لمدة ثلاثة أسابيع بشكل أولي.