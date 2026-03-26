في فترة اختبار مع ناجلسمان، ومحبوب في ريال مدريد: على أنطونيو روديجر أن يتألق في دور جديد تمامًا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم

فقد أنطونيو روديجر دوره كقائد دفاع منتخب ألمانيا. فقد سيطرت مؤخرًا الإصابات والفضائح والأداء الضعيف مع المنتخب الوطني على عناوين الأخبار. ومع اقتراب كأس العالم، بدأ الوقت ينفد منه.

بمجرد أن يستعيد أنطونيو روديجر لياقته البدنية، يصبح أحد اللاعبين الأساسيين بلا منازع في المنتخب الألماني. على الأقل كان هذا هو الحال عادةً في السنوات الماضية — سواء تحت قيادة هانسي فليك أو المدرب الحالي للمنتخب جوليان ناجلسمان. لكن قد يكون الوضع مختلفًا في كأس العالم هذا الصيف.

فقد تجاوزه منذ فترة طويلة كل من نيكو شلوتربيك من بوروسيا دورتموند وجوناثان تاه من بايرن ميونيخ في مركز قلب الدفاع. وفي الآونة الأخيرة، أثرت الإصابات وقائمة طويلة من الخلافات والأداء الضعيف مع المنتخب الألماني على وضع روديجر. وتتزايد الضغوط على اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، وتعتبر فترة التوقف الحالية عن المباريات الدولية مهمة للغاية بالنسبة له.

  • تعود آخر مباراة خاضها روديغر بقميص المنتخب الألماني حتى الآن إلى 7 سبتمبر، عندما فاز المنتخب 3-1 على أيرلندا الشمالية. وقبل ذلك بأيام قليلة فقط، قدم اللاعب المولود في برلين ما يمكن اعتباره أضعف أداء له على الإطلاق من بين 81 مباراة دولية خاضها، وذلك خلال الهزيمة المخزية 0-2 أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم: كان نجم ريال مدريد متورطاً بشكل كبير في كلا الهدفين اللذين سجلهما الخصم. جنباً إلى جنب مع نامدي كولينز الذي كان أداءه مؤسفاً، كان الأسوأ بين الأسوأ ولم يكن جديراً ببساطة بأن يكون قائداً لدفاع المنتخب الألماني.

    أداء من المرجح أن يكون قد بقي في ذاكرة ناجلسمان، لأن مدرب المنتخب الألماني يبدو أنه قد وجد بالفعل ثنائي آخر في قلب الدفاع لكأس العالم. في مقابلته الكبيرة مع مجلة كيكر في أوائل مارس، ألمح إلى أنه معجب بشكل خاص بالثنائي شلوتربيك/تاه: "أعتقد أنهما قاما بعمل جيد للغاية وهما مستقران جدًا في الدوري أيضًا. مر يونا بفترة انطلاقة صعبة في بايرن، لكنه أصبح مستقرًا للغاية منذ ذلك الحين. وشلوتي، كما قلت من قبل، لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا."

    في هذا الصدد، يستفيد شلوتربيك من تفرده في تشكيلة المنتخب الألماني، كما أكد ناجلسمان نفسه: "إنه حالياً لاعبنا الوحيد الذي يستخدم قدمه اليسرى، وقد واجهنا مشاكل كبيرة في بناء الهجمات عندما لم يلعب." وهذا يعني: في الواقع، يتنافس روديجر الآن مع تاه فقط على مكان أساسي في كأس العالم - وتاه هو، على أي حال، شخصية قيادية وعمود أساسي في أحد أفضل الفرق الأوروبية حاليًا.

    أشاد ناجلسمان بروديجر لقدرته في المواجهات الفردية وفي المساحات الضيقة: "إنه ممتاز في ذلك، لاعب جيد جدًا في المواجهات الثنائية." لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يحتاج إلى روديجر وهو في كامل لياقته: "يجب أن يكون أنطونيو لائقًا وصحيًا بنسبة 100 في المائة. إذا كان يعاني من آلام بسيطة، كما كان يحدث أحيانًا معنا، فلن يصل إلى أقصى حدود أدائه، وهذا لا معنى له. لكنه يسير على الطريق الصحيح."

    على الأقل، أكد روديجر هذا الأخير بأداء قوي للغاية في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. في مباراة الذهاب، واجه مرة أخرى "لاعبه المفضل" إرلينغ هالاند، الذي لم يسجل أي تسديدة في النهاية.

    في الماضي، كان روديجر يشغل دور قائد الدفاع في المنتخب الوطني أيضًا. لكن ناجلسمان لا يريد أن يضمن له ذلك حاليًا: "الأمر ليس محددًا بشكل نهائي ويعتمد كثيرًا على أدائه." ناجلسمان بعيد كل البعد عن "تعيين قائد دفاع كلاسيكي دائمًا، إنها مسألة تتعلق بالبنية".

    أنطونيو روديجر وسلسلة الإصابات التي لا تنتهي

    لا شك أن مشاكل روديجر مع الإصابات هي أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجعه في الترتيب الهرمي للمنتخب الألماني. فقد اضطر إلى الغياب عن جميع مباريات التصفيات الأربع التي أعقبت الفوز المذكور على أيرلندا الشمالية بسبب الإصابة. وكان السبب إصابة في الفخذ كلفته 19 مباراة مع ريال مدريد. وبعد ذلك بوقت قصير، تعرض لإصابة أخرى في الركبة في يناير 2026، مما أبعده عن الملاعب مرة أخرى لمدة شهر تقريبًا. إنه أحد أكبر الخاسرين، إن لم يكن أكبرهم، في مرحلة تصفيات كأس العالم المتعثرة.

    تشكل الإصابات خيطاً متواصلاً في مسيرة روديجر: في نادي شتوتغارت، عانى من مشاكل في الغضروف المفصلي، وفي نادي روما، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي، وفي نادي تشيلسي، عانى من مشاكل في الفخذ، وفي ريال مدريد، يعاني الآن مرة أخرى من مشاكل في الفخذ والركبة. ويأتي ذلك في وقت غير مناسب، مع اقتراب نهاية الموسم وكأس العالم!

    هذه المشكلة معروفة منذ فترة طويلة للمسؤولين في ريال مدريد. منذ تعافيه، أصبح روديجر مرة أخرى جزءًا أساسيًا من خط الدفاع الداخلي للمدرب ألفارو أربيلوا، ويخطط البلانكوس لتمديد عقده الذي ينتهي في الصيف لمدة عام آخر - ولكن بشرط واحد. وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، من المقرر خفض راتب روديجر، الذي يبلغ 14 مليون يورو، بشكل كبير. ويُستشهد بأسطورة النادي لوكا مودريتش كمثال، حيث حصل في موسمه الأخير مع ريال مدريد على نصف راتبه السابق فقط.

    ومن غير المؤكد ما إذا كان روديجر سيوافق على مثل هذا التخفيض. فهناك على ما يبدو بدائل مثيرة للاهتمام. وفقًا لصحيفة توتوسبورت، أصبح يوفنتوس (بقيادة مدربه السابق في روما لوتشيانو سباليتي)، ومانشستر يونايتد، وليفربول مهتمين بخدماته. وتضيف الصحيفة أن يوفنتوس يغريه بعقد لمدة عامين بقيمة إجمالية تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو.

    ملف فضيحة أنطونيو روديجر: "خبراء" يطالبون بطرده من الاتحاد الألماني لكرة القدم

    لكن الإصابات ليست سوى جانب واحد من التحديات التي يواجهها روديجر. فمن يشركه في التشكيلة، يحصل على لاعب قوي بدنيًا في المواجهات الثنائية وذو عقلية قوية يتمتع بإرادة فائقة للفوز. لكنه في الوقت نفسه ينطوي على بعض الجوانب السلبية: تصرفات مشكوك فيها داخل الملعب وخارجه، تصل في بعض الأحيان إلى حد الفضائح الحقيقية. سجله طويل ويتزايد باستمرار.

    في كأس العالم 2022، شتم متطوعاً في الفيفا ووصفه بـ"الأحمق". وفي عام 2023، رد على طلب أحد المشجعين للحصول على توقيعه بقوله: "أحمق، أحمق". كما تصدرت العناوين مقطع فيديو من شهر مارس، حيث صرخ في وجه مشجع طلب التقاط صورة معه قائلاً: "لا داعي لأن تلمسني". في بداية العام، أشار أيضًا بإيماءة استفزازية تشير إلى قطع الرأس في اتجاه أحد مشجعي أتلتيكو. وفي نهائي كأس الملك ضد الغريم اللدود برشلونة، ألقى بكرة شريط لاصق على الحكم وأهانه بأبشع الطرق، مما أدى إلى إيقافه عن اللعب لست مباريات.

    بعد فضيحة الكلاسيكو، طالب بعض المراقبين وما يسمى بالخبراء حتى بطرده من المنتخب الوطني. لكن ناجلسمان فرض عليه نوعًا من الإيقاف المشروط بدلاً من ذلك. وقال: "لقد تم تجاوز الحدود. لا ينبغي أن يسمح لنفسه بالمزيد، وإلا ستكون هناك عواقب أكبر"، قال. بعد حادثة خيتافي الأخيرة، التي ضرب فيها روديجر دييغو ريكو، الذي كان ملقى على الأرض، بركبته على رأسه، تزايدت الأصوات المماثلة. لكن لم تكن هناك عواقب من الاتحاد الألماني لكرة القدم، بل على العكس تمامًا.

    أنطونيو روديجر: "أريد أن أضفي الاستقرار والأمان"

    بل إن ناجلسمان دافع عنه. وقال إن روديجر شخصية "تثير الجدل"، و"يُبالغ في تقييمها أكثر من غيره". كما دافع قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش عن زميله في الفريق قائلاً: "توني بالطبع لاعب مهم جداً بالنسبة لنا. أحيانًا أشعر أننا في ألمانيا ننسى ما قدمه توني خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية." وقال إن روديجر شخص "يمكن الاعتماد عليه ويمكن إشراكه في أي مباراة دون أن تقلق كزميل له أو تشعر بالقلق." وذهب مدرب ريال مدريد أربيلوا أبعد من ذلك في مديحه. "إذا سألتموني، أود أن أصنع تمثالاً لروديجر وأضعه في الحديقة"، قال، واصفاً تلميذه بأنه "قدوة للجميع".

    روديجر لاعب يثير ردود فعل قوية لدى الكثيرين، ولعقليته جوانب إيجابية وسلبية على حد سواء. كما أنه ليس الجاني في كل قصة، كما حدث مثلاً بعد مباراة سلوفاكيا، عندما تعرض هو ونامدي كولينز وجوناثان تاه لإهانات عنصرية على الإنترنت من قبل أشخاص مختلين عقلياً.

    ومع ذلك، يريد الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا تحمل المسؤولية وأعلن عن تحسنه: "تُظهر لي المناقشة مرة أخرى أن لدي مسؤولية لم أكن أرتقي إليها في بعض اللحظات. أنا آخذ النقد الجاد والموضوعي على محمل الجد، لأنني أعلم بنفسي أنني مررت بمواقف تجاوزت الحدود بشكل واضح. لا أريد أن أكون مصدر اضطراب، بل أريد أن أضفي الاستقرار والأمان".

    قد يتضح الدور الذي سيلعبه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في المستقبل مع المنتخب الوطني وفي كأس العالم خلال المباريات الدولية المقبلة ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). بالنسبة لأي لاعب آخر، لا شك أن هاتين المباراتين لهما أهمية أكبر بالنسبة لمستقبله في منتخب ألمانيا. لكنه ينظر إلى الأمر بهدوء، وسيضع مصلحة الفريق فوق مصلحته الشخصية حتى لو تم استبعاده لصالح شلوتربيك وتاه. وقد أكد ذلك مرة أخرى لمجلة "كيكر".

    قال روديجر: "يونا ونيكو يقدمان أداءً قويًا للغاية هذا الموسم، وبشكل خاص أداءً ثابتًا للغاية"، لكنه أوضح أيضًا: "خلال كأس العالم، نحتاج على أي حال إلى أكثر من 11 لاعبًا، لا سيما هذا الصيف. ستكون الظروف صعبة للغاية، وكذلك عناء السفر وعدد المباريات المتزايد بعض الشيء".

    لذلك، فإن الأمر واضح بالنسبة له: "إذا احتاجني يوليان، سأكون موجودًا - سواء في التشكيلة الأساسية أو من على مقاعد البدلاء، لضمان النتيجة."

    تصريح سيأخذه ناجلسمان بعين الاعتبار بالتأكيد.

  • أنطونيو روديجر: الإحصائيات في موسم 2025/26


    الألعاب

    18

    هدف

    1

    تمريرات حاسمة

    0

    دقائق اللعب

    1.515


