في ظهوره الأول .. زين الدين زيدان يكشف سبب الموقف المُحرج وراء غيابه عن نشيد فرنسا

استهل زيدان مشواره كمدرب لمنتخب فرنسا بنجاح. فقد حقق الديوك فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على تركيا على ملعب إزميت في أول مباراة له على مقاعد البدلاء.

ومع ذلك، عاش الفرنسي الأيقوني لحظة غير متوقعة حتى قبل انطلاق صافرة البداية. فقد وصل زيدان وطاقمه الفني متأخرين بضع ثوانٍ بينما كان نشيد "المارسييز" يصدح بالفعل في أرجاء الملعب.

كان ذلك أول نشيد وطني له بصفته المدير الفني للمنتخب الوطني. وعلى الرغم من تفويته بداية المراسم، إلا أن فريقه سرعان ما وضع هذا التشتيت خلف ظهره ليركز على المهمة التي تنتظره.