في توقيت كارثي! عام الرعب الذي يمر به نجم بوروسيا دورتموند قد اكتمل الآن

من الناحية النظرية البحتة، لا يتعين على ريكن وزملائه البحث بعيدًا. فبيانات الفريق تشير إلى أن كلاً من كول كامبل وجوليان دورانفيل لا يزالان مرتبطين بعقود مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2028.

كلا الشابين المعارين حالياً سريعان للغاية ويبرعان في المراوغة. وهما ينطبق عليهما الملف الشخصي المطلوب. لكن ريكن لم يفكر فيهما. وفي حالة دورانفيل، سيكون هذا أمراً مؤسفاً، فاللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاماً يتمتع بموهبة كبيرة. ومثل كامبل، انضم إلى نادٍ جديد في فصل الشتاء فقط، وقد خاض حتى الآن 11 مباراة مع نادي بازل.

أما بالنسبة لكامبل، البالغ من العمر 20 عامًا والمتعاقد مع تي إس جي 1899 هوفنهايم حتى نهاية الموسم، فإن الوضع مختلف تمامًا. لم يشارك اللاعب الأمريكي سوى في 323 دقيقة فقط طوال الموسم، موزعة على سبع مباريات في الدوري الألماني والدوري الثالث والدوري الإقليمي الغربي.