قال كروس مواصلاً إن بايرن «بعد الهدف الثاني كانت المباراة تحت السيطرة الكاملة». وأضاف: «كنت أتوقع في الواقع أن يواصلوا الهيمنة وربما يوسّعوا تقدمهم أكثر. أن يفرضوا السيطرة بالاستحواذ على الكرة وربما يضيفوا هدفاً ثالثاً أو رابعاً أو خامساً – لكن العكس هو ما حدث».

وبدلاً من هيمنةٍ من ميونخ حتى النهاية، أصبح ريال أكثر خطورة مع مجريات الشوط الثاني. وتألّق مانويل نوير في مرمى بايرن وأحبط أكثر من فرصة محققة، لكن في الدقيقة 74 لم يكن بوسع الحارس البالغ من العمر 40 عاماً فعل شيء، فسجّل كيليان مبابي هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 1:2 من وجهة النظر الإسبانية.

وفي مباراة الإياب يراهن كروس، من بين أمور أخرى، على الجودة الفردية لمبابي أو فينيسيوس جونيور. وشدد اللاعب الدولي الألماني السابق، الذي أنهى مسيرته في 2024: «لقد رأينا هنا أن بايرن لا يدافع عن كل شيء ويمحو كل شيء، فهناك دائماً خطأ ما». وأضاف: «عندما يكون لديك فيني ومبابي مثلاً أمام ستانيشيتش (يوسيب، المحرر) أو لايمر (كونراد، المحرر)، ففي المواجهات الفردية يكون هناك دائماً ما يمكن فعله، ولا حاجة لأن نناقش ذلك».

وأوضح كروس أن ريال، مقارنةً بمباراة الذهاب، يجب أن يمتلك في أليانتس أرينا «حلاً أو حلّين إضافيين بالكرة، لا أن يكتفي بالمرتدات». وقال: «في مرحلة ما ستضطر لأن تنفتح قليلاً وتشارك في اللعب كي تجد بنفسك حلولاً. وهذا غالباً كان جزءاً من المشكلة، أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في ذلك».