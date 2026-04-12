"في رأيي، من منظور ريال، عليك أن تصل إلى حدود الدقيقة السبعين مع فرصة لبلوغ الدور التالي"، قال كروس في بودكاست Einfach mal Luppen، الذي يقدمه مع شقيقه فيليكس، في إشارة إلى مباراة الإياب يوم الأربعاء. "إذا وصلت إلى هناك بنتيجة 0:0 أو 1:1 أو بتقدم 1:0، فستعود ذهنيًا إلى المباراة. ريال سيكون دائمًا خطيرًا وسيُنظر إليه دائمًا على أنه خطير، حتى من قبل بايرن على أرضه."
في بايرن ميونيخ «يوجد دائمًا خطأ ما بين الحين والآخر»: توني كروس لم يستبعد ريال مدريد بعد إطلاقًا - ويشرح ما الذي فاجأه في مباراة الذهاب
كان بايرن قد تقدم في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء قبيل نهاية الشوط الأول بقليل عبر لويس دياز، ومباشرة بعد الاستراحة أضاف هاري كين الهدف الثاني. أن حامل الرقم القياسي الألماني لم يحسم الأمر بعدها مبكرًا أثار استغراب كروس.
وقال كروس: "مع التقدم 2:0 كان بالإمكان حسم المباراة ذهنيًا وإزالة أي شكوك. لقد فاجأني أن بايرن بدأ بعدها بالتراجع قليلًا والدفاع بشدة أقل"، وأضاف كروس، الذي انتقل في عام 2014 من ميونيخ إلى مدريد، وحقق خلال عشرة أعوام مع ريال، من بين أمور أخرى، خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع الملكي.
توني كروس لا يزال يؤمن بريال مدريد: «بايرن أيضاً لا يدافع عن كل شيء بنجاح»
قال كروس مواصلاً إن بايرن «بعد الهدف الثاني كانت المباراة تحت السيطرة الكاملة». وأضاف: «كنت أتوقع في الواقع أن يواصلوا الهيمنة وربما يوسّعوا تقدمهم أكثر. أن يفرضوا السيطرة بالاستحواذ على الكرة وربما يضيفوا هدفاً ثالثاً أو رابعاً أو خامساً – لكن العكس هو ما حدث».
وبدلاً من هيمنةٍ من ميونخ حتى النهاية، أصبح ريال أكثر خطورة مع مجريات الشوط الثاني. وتألّق مانويل نوير في مرمى بايرن وأحبط أكثر من فرصة محققة، لكن في الدقيقة 74 لم يكن بوسع الحارس البالغ من العمر 40 عاماً فعل شيء، فسجّل كيليان مبابي هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 1:2 من وجهة النظر الإسبانية.
وفي مباراة الإياب يراهن كروس، من بين أمور أخرى، على الجودة الفردية لمبابي أو فينيسيوس جونيور. وشدد اللاعب الدولي الألماني السابق، الذي أنهى مسيرته في 2024: «لقد رأينا هنا أن بايرن لا يدافع عن كل شيء ويمحو كل شيء، فهناك دائماً خطأ ما». وأضاف: «عندما يكون لديك فيني ومبابي مثلاً أمام ستانيشيتش (يوسيب، المحرر) أو لايمر (كونراد، المحرر)، ففي المواجهات الفردية يكون هناك دائماً ما يمكن فعله، ولا حاجة لأن نناقش ذلك».
وأوضح كروس أن ريال، مقارنةً بمباراة الذهاب، يجب أن يمتلك في أليانتس أرينا «حلاً أو حلّين إضافيين بالكرة، لا أن يكتفي بالمرتدات». وقال: «في مرحلة ما ستضطر لأن تنفتح قليلاً وتشارك في اللعب كي تجد بنفسك حلولاً. وهذا غالباً كان جزءاً من المشكلة، أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في ذلك».
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد: بروفات أخيرة مختلفة لمباراة الإياب
بعد ثلاثة أيام من الهزيمة أمام بايرن، اضطر ريال مدريد يوم الجمعة لتجرّع انتكاسة جديدة. ففي الليغا، لم يتجاوز الفريق المدريدي على أرضه أمام جيرونا — مع تجدد الجدل التحكيمي — التعادل 1:1. وبما أن برشلونة بقيادة المتألق لامين يامال فاز في اليوم التالي بالديربي أمام إسبانيول 4:1، فقد اتسع فارق ريال عن صدارة الترتيب قبل سبع جولات من نهاية الموسم إلى تسع نقاط.
أما البروفة العامة لبايرن قبل مباراة الإياب فجاءت بانتصار مريح 5:0 على سانت باولي مساء السبت وأكثر إرضاءً بكثير. وفي ذلك تفوّق بايرن على رقمه القياسي الخاص في الدوري الألماني من موسم 1971/72 (101 هدفًا)، وسجّل ليون غوريتسكا الهدف الحاسم. وبعد 29 جولة، أصبح رصيد بايرن في البوندسليغا الآن 105 أهداف.
نظرة عامة على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد ضد إف سي برشلونة
مباراة الذهاب: 2:0
مباراة الإياب: الثلاثاء (14 أبريل)، الساعة 21:00
إف سي ليفربول ضد باريس سان جيرمان
مباراة الذهاب: 0:2
مباراة الإياب: الثلاثاء (14 أبريل)، الساعة 21:00
إف سي بايرن ميونخ ضد ريال مدريد
مباراة الذهاب: 2:1
مباراة الإياب: الأربعاء (15 أبريل)، الساعة 21:00
إف سي أرسنال ضد سبورتينغ لشبونة
مباراة الذهاب: 1:0
مباراة الإياب: الأربعاء (15 أبريل)، الساعة 21:00