واصل فريق كومو عروضه القوية هذا الموسم، وعمق جراح مضيفه فيورنتينا بانتصار ثمين (3-1) على ملعب "أرتيميو فرانكي" ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي. فوز وضع الضيوف في مربع الكبار باحتلال المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما تأزمت وضعية "الفيولا" في المركز التاسع عشر بـ 4 نقاط فقط، بعدما اكتفى بانتصار يتيم في 7 مباريات.
فيورنتينا وكومو | نيكو باز يقسو على ماتانتونو بدرس الفاعلية.. وريال مدريد الفائز الأكبر!
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استحواذ سلبي للفيولا ونجاعة قتالية لكومو
لخصت لغة الأرقام سيناريو المباراة بشكل مثالي؛ حيث تسلح كومو بالفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، تاركاً الاستحواذ السلبي لأصحاب الأرض. ورغم تفوق فيورنتينا هجومياً على مستوى الأرقام بتسجيل معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 2.25 مقابل 1.77 لكومو، وإطلاقه 19 تسديدة وحصوله على 10 ركلات ركنية، إلا أن رعونة لاعبيه وإهدارهم لـ 4 فرص محققة للتسجيل كلفتهم المباراة.
في المقابل، فرض كومو إيقاعه بـ 522 تمريرة، وأظهر شراسة دفاعية بالقيام بـ 23 تدخلاً ناجحاً و25 تشتيتاً للكرة، ليُحبط اندفاع الفيولا. هجومياً، كان الضيوف حاسمين، فافتتح ماتيا ليبيرالي التسجيل (د32)، وأضاف نيكو باز الثاني (د36). ورغم تقليص مارين بونجراتشيتش الفارق للفيولا (د42)، أطلق تاسوس دوفيكاس رصاصة الرحمة بالهدف الثالث لكومو (د56).
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درس الفاعلية.. باز يقسو على ماتانتونو
حملت المباراة طابعاً خاصاً بمواجهة ثنائية بين الموهبتين الأرجنتينيتين نيكو باز وفرانكو ماتانتونو. ورغم تألق الثنائي في خط الوسط، قدم الأول للثاني درساً قاسياً في "الفاعلية" والحسم أمام المرمى.
كان باز العقل المدبر ومركز الخطورة. بدأ بتهديد المرمى بتسديدة قوية (د20) ورأسية تصدى لها دي خيا (د25)، قبل أن يتوج مجهوده بهدف من رأسية متقنة (د36). ولم يكتف بذلك، بل عاد ليصنع الهدف الثالث لدوفيكاس (د56)، ليغادر الملعب في الدقيقة 61 بعدما حسم اللقاء إكلينيكياً. رفع هذا الأداء رصيده إلى هدفين وتمريرتين حاسمتين محلياً، مؤكداً قدرته على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف.
على الجانب الآخر، قدم ماتانتونو أداءً فردياً مميزاً كصانع لعب بدقة تمرير مذهلة (96%) ونجاح مبهر في المواجهات الفردية. صنع فرصة محققة لماتيو بيليجرينو (د30) وهدد المرمى بنفسه بتسديدة جاورت القائم (د43)، كما أرسل العرضية التي جاء منها هدف فيورنتينا "الملغى". لكن مجهوداته الكبيرة، التي استمرت حتى استبداله (د69)، افتقدت للمساندة الهجومية من زملائه وللمسة الحاسمة التي ميزت غريمه، ليبقى إبداعه حبيس السيطرة السلبية.
- Getty Images Sport
ريال مدريد الفائز الأكبر
بعيداً عن النتيجة، يراقب ريال مدريد هذا الصراع بابتسامة عريضة كونه المستفيد الأول من نضج الثنائي. فمن جهة، يكتسب ماتانتونو (المعار للفيولا) خبرات هائلة في الكالتشيو بعدما سجل 3 أهداف هذا الموسم، مما يجعله ورقة رابحة للمستقبل.
ومن جهة أخرى، يواصل باز تثبيت أقدامه كأحد أفضل صناع اللعب في إيطاليا. ورغم حسم ريال مدريد الجدل بإعلانه الاتفاق مع كومو على استمرار اللاعب لموسم 2026-2027، إلا أن الملكي احتفظ بحق إعادة شرائه من جانب واحد قبل انطلاق موسم 2027-2028. هذا الاستمرار جاء بناءً على رغبة باز في ضمان المشاركة الأساسية، خاصة بعد تفضيله البقاء إثر تعاقد مدريد الأخير مع برناردو سيلفا بطلب مباشر من جوزيه مورينيو.
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