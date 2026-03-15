فيورنتينا، قائمة اللاعبين الذين استدعاهم فانولي: القرار بشأن مويز كين. وفورتيني غير موجود

الخبر السار اليوم هو وجود مويز كين ضمن قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة الغد ضد كريمونيزي. فقد تدرب مهاجم فيورنتينا هذا الصباح مع الفريق، وهو جاهز بالتالي للعب مع زملائه. وغدًا، سيتخذ باولو فانولي قراره، بعد إجراء اختبار أخير قبل المباراة، بشأن إشراكه منذ الدقيقة الأولى أو ترك الهجوم في يد روبرتو بيكولي.