فيورنتينا، فيراري: "لقد أحرزنا تقدماً، لكن من السهل أن نتراجع مرة أخرى. باروني معنا دائماً"

قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة دوري المؤتمرات ضد راكوف، في ذهاب دور الـ16 من البطولة، تحدث المدير العام لنادي فيورنتينا أليساندرو فيراري إلى قناة "سكاي سبورت". وفيما يلي تصريحاته:
Getty Images
ترجمه
المسابقة
"هذه بطولة نسعى فيها إلى المضي قدماً قدر الإمكان. فهي تتيح لنا فرصة للتخلص قليلاً من ضغوط الدوري، التي تكثر هذا الموسم. إنها فرصة رائعة نريد أن نستغلها على أفضل وجه. كل فريق ينزل إلى الملعب ليقدم أفضل ما لديه، ولن يكون الأمر مختلفاً الليلة. نحن ندرك مدى صعوبة الاستمرار في البطولات الأوروبية، لذا لا شيء مضمون."
ذكرى بارون
"لقد ترك جو بارون أثراً عميقاً في نفوسنا جميعاً، وأضفى على فيولا بارك عزيمة وقوة لا تُنسى. ولن يغادرنا أبداً."
الدوري والكأس
"لقد مررنا بمرحلتين مختلفتين: الأولى استمرت حتى يناير، والثانية بدأت مع بداية العام الجديد. وقد أحرزنا تقدماً، لا سيما في مجال الإدارة والتحضير للمسابقات. لكننا رأينا مدى سهولة التعثر، ولذلك علينا أن نبقى مركزين في كل مباراة على حدة".
إعلان