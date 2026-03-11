كلمات باولو فانولي وفابيانو باريزي في المؤتمر الصحفي عشية مباراة فيورنتينا وراكوف، ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
فيورنتينا، فانولي: "فيورنتينا تستحق أكثر من ذلك، لكن هذا هو وضعنا الحالي. إليكم آخر أخبار كين"
كريمونيزي"بالنسبة لنا، هذه مباراة حاسمة ويجب أن نبقى مركزين عليها. نريد أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المسابقة. نواجه فريقًا قدم أداءً جيدًا في الدوري، ولم يستقبل سوى هدفين في الدوري الأوروبي ولم يخسر أبدًا. يجب أن نتذكر أن هذه مباراة ذهاب وإياب، وكالعادة سيكون من المهم أن نلعب بذكاء ونقدم مباراة رائعة. لن نفكر في مباراة كريمونا إلا بعد مباراة الغد".
التناوب"الفوز مهم دائمًا، لكن الأداء هو الأهم: فهو أساس النتائج. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل ضد بارما، لأننا صنعنا العديد من الفرص دون أن نستغلها. على أي حال، الفوز يمنحنا الثقة ويساعدنا على التطور".
الشباب"لطالما قلت إنني أقدر الشباب كثيرًا، وعندما تتاح لهم الفرصة، يجب أن يلعبوا. وفي الوقت نفسه، يجب على المدرب أيضًا أن يحميهم. يجب أن يكون لاعبو فريق بريمافيرا الذين سيكونون معنا غدًا مستعدين ذهنيًا لدخول الملعب: إذا لزم الأمر، لن أمانع في إشراكهم في المباراة".
التدريب"بالتأكيد سيلعب باريسي، لأنه في حالة جيدة. على أي حال، يمكن للجميع أن يبدأوا المباراة كأساسيين. في الهجوم، بيكولي لاعب مهم جدًا، وكذلك جودموندسون. باريسي يمثل الروح الصحيحة لمن يجب أن ينزل إلى الملعب. عندما أتخذ قرارًا، أفعل ذلك دائمًا مع وضع مصلحة الفريق في الاعتبار".
الفوز بالمؤتمر"من ناحية الأداء، تراجعنا أحيانًا، ولكن ذلك كان بسبب الذكاء العقلي أكثر منه البدني. مع بارما، على سبيل المثال، أهدرنا الفرص أمام المرمى. إذا لم نكن واضحين وحازمين أمام المرمى، فهذا أمر آخر. بالنظر إلى مباراة الذهاب والإياب ضد بارما، سددنا 25 كرة في ديسمبر. علينا أن نجد المزيد من التوازن: نحن نعلم أن النتيجة التي حققناها مع بارما كانت مخيبة للآمال".
RAKOW"إنهم يلعبون بطريقة مختلفة عن جاجيلونيا، ولكن بنفس المستوى من العدوانية. إنهم بارعون جدًا في البحث عن المهاجم وتطوير الهجوم. علينا أن نكون حذرين في التغطية الوقائية، لأنهم يجيدون استغلال المساحات في الملعب المفتوح. إنها فريق يجب مواجهته بحذر شديد، وعلينا أن نكون قادرين على الخروج من ضغطهم الأول بشكل جيد".
KEAN"إنه يتبع بروتوكولًا للتعافي يوميًا، كما ذكرت سابقًا، وسنواصل تقييم حالته يوميًا. لكن الهدف لا يزال هو أن يكون جاهزًا للمباراة في كريمونا".
سوق يناير"أرى الجميع في حالة جيدة، على الرغم من أنه من الطبيعي أن يحتاجوا إلى فترة للتأقلم. بريشيانيني يقدم لنا بديلاً مهماً، وكذلك فابيان. نأمل أن يتعافى سولومون قريباً. كان خوفي هو تجنب إصابات اللاعبين الجدد، ولكن للأسف حدثت حادثة مؤسفة. هاريسون يعمل بشكل جيد: إنه يمر الآن بمرحلة "راحة" ستساعده على العودة إلى أفضل حالاته. في يناير، قد تتقلب الحالة البدنية بين الصعود والهبوط".
غودمونسون"يجب أن يستعيد أفضل لياقته البدنية بعد إصابته في الكاحل. لا يزال يقوم بأشياء مهمة، لكنه لا يزال يفتقر إلى الخطوة الأخيرة ليكون حاسماً حقاً. نحن نعلم - وهو يعلم ذلك أيضاً - أنه يمكن أن يصبح حاسماً في هذه المرحلة النهائية من البطولة".
باريس"باريسي أرسل رسالة مهمة للغاية: لقد كسب ثقتي. لم أمنحه إياها ببساطة. اليوم، يعتقد الكثير من الشباب أنهم لا يحظون بالثقة إذا لم يلعبوا؛ لكنه أخبرني أنه مستعد للعب في أي مركز. كان يهتم بالفريق، وليس بالمركز. نحن الآن بحاجة إلى الجميع: هذا هو المثال الذي يجب اتباعه، وهذا هو الروح التي أريد أن أراها".
كريستنسن"لقد أجرينا تغييرًا في القائمة بسبب إصابة ليزيريني، ولكن هذا لا يعني أننا سنتمكن من إجراء تغييرات أخرى. بالتأكيد يمثل أوليفر خيارًا مهمًا ليوم غد".
رانييري وماندراغورا
"لطالما قلت إنهما لاعبان أساسيان. وقد أثبت رانييري ذلك مرارًا وتكرارًا. لكن في الوقت الحالي، الجميع مهمون: نحن بحاجة إلى مساهمة كل لاعب".
باريس
"الأجواء هادئة إلى حد ما. نحن ندرك جيدًا الوضع الذي نمر به، ومصيرنا في الدوري لا يزال بين أيدينا. غدًا سنواجه فريقًا خاض التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لذا ستكون مباراة صعبة. نحن مجموعة متماسكة: في كرة القدم هناك لحظات إيجابية وسلبية، لكن الأهم هو الحفاظ على التوازن".
إلى أي مدى ساعدك تغيير دورك على أن تصبح لاعبًا أكثر اكتمالاً؟ "
أولاً، أود أن أشكر المدرب على الثقة التي يوليها لي. بغض النظر عن الموقع في الملعب، ما يهم هو خدمة الفريق. لديّ المهارات اللازمة للعب كجناح، لأنني سريع وأحب مواجهة الخصم في مواجهة فردية. كانت مباراة أودينيزي هي المرة الأولى التي ألعب فيها في هذا الدور وأعتقد أنني أبليت بلاءً حسناً. المهم هو أن تكون دائماً متاحاً للفريق وللمدرب".
مرة أخرى عن علاقته بفانولي: "
الثقة مهمة جدًا للاعب كرة القدم. في الوقت نفسه، عندما تتحمل المسؤولية، يجب أن تكون على دراية بما تفعله. أنا سعيد بالثقة التي أحظى بها؛ مع بيولي، لعبت حوالي ثلاثين دقيقة فقط. لكن القرارات تعود دائمًا للمدرب: أنا أستطيع فقط العمل والاستعداد".
كيف تعاملت مع الانتقادات بعد مباراة كومو بسبب التمثيل؟ "
أعتقد أن هذا الموضوع تمت مناقشته أكثر من اللازم ولا أرغب في العودة إليه. خارج الملعب، يمكن للجميع أن يقولوا رأيهم، لكنني أفضل التركيز على نفسي وعلى الفريق".
في هذه الفترة الصعبة، هل تحاول أنت أيضاً أن تقود الفريق؟ "
على كل واحد منا أن يتحمل مسؤولياته. أعتبر نفسي قائداً صامتاً: لا أتحدث كثيراً، بل أفضل أن أثبت قيمتي على أرض الملعب. في هذه الفترة، علينا أن نقدم المزيد. إنها ليست مرحلة سهلة، لكن علينا أن نواصل العمل من أجل البقاء".
كيف تعيش تغيير الأهداف مقارنة بالموسم الماضي، حتى بالنسبة للجماهير؟ "
ليس من السهل تغيير هدف تم تحديده في بداية الموسم. لكن لا يزال هناك عشر مباريات ولم نصل بعد إلى النهاية: علينا أن نفكر فقط في المباراة القادمة، وأن نواجه كل مباراة وكأنها نهائي. غدًا سنحاول تجاوز الدور، ثم سنفكر في المباراة مع كريمونيسي، التي ستكون مواجهة مباشرة".
ما الذي لم ينجح في بداية الموسم مع بيولي؟ "
لا أستطيع أن أقول بالضبط ما الذي كان ينقصنا. في المباريات العشر الأولى، حصدنا القليل من النقاط، لكن من الصعب تحديد سبب محدد. أحيانًا يبدأ الموسم بشكل سيئ ويصعب إعادته إلى المسار الصحيح. نحن نمر الآن بمرحلة أفضل قليلاً. في الدوري، هناك دائمًا تقلبات، لذا من المهم الحفاظ على التوازن: عدم الإفراط في الفرح عندما تسير الأمور على ما يرام وعدم الإحباط عندما تسير الأمور بشكل سيئ. كرة القدم تمنحك مشاعر قوية للغاية وسنبذل قصارى جهدنا للخروج من هذه الحالة".