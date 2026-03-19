ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

فيورنتينا، فانولي: "توتر مع كين؟ أنا سعيد لأنه غضب، فقد كان يريد اللعب. أنا المدرب"

تصريحات مدرب فيورنتينا عقب الفوز 2-1 على راكوف

في ختام مباراة دوري المؤتمرات التي فازت فيها فيورنتينا على راكوف بنتيجة 2-1، والتي تأهلت بها «الفيولا» إلى ربع نهائي البطولة، تحدث المدرب باولو فانولي إلى قناة «سكاي سبورت»، مشدداً بشكل خاص على استبدال كين (نظراً لأن المهاجم الإيطالي لم يتقبل التبديل جيداً، ووجه شتائم إلى مدربه).


هذه كلمات المدرب: "أنا سعيد لأنه لاعب مهم. عندما يكون هناك غضب ورغبة في اللعب، فهذا يعني أنه كان يرغب في المشاركة والمساعدة. ثم أنا المدرب، وعليّ أن أفهم أيضًا أنه لاعب مهم بالنسبة لنا وأن أمامنا 9 مباريات حاسمة وتأهل إلى الدور التالي".

  • حول المباراة

    "في الشوط الأول من مباراة الليلة، واجهنا صعوبة في تحديد أسلوب اللعب الذي يجب أن نتبعه. كنا نرغب في محاولة اللعب، لكن حالة الملعب لم تسمح لنا بذلك. كنا نتأخر في الوصول إلى الكرات المرتدة، ولم نكن سريعين بما يكفي في إدراك الطريقة التي يجب أن نحقق بها التأهل. أما في الشوط الثاني، فقد كان أداءنا أفضل بكثير؛ ورغم أننا تأخرنا في النتيجة، إلا أن هذه الفرقة تمتلك الآن ميزة إضافية: إنها تعرف كيف ترد".

    • إعلان

  • حول كين قبل انطلاق التصفيات

    "أعتقد أن مدرب منتخبنا الوطني أفضل مني. إنه يدرك جيداً أن مويز لاعب مهم، ولديه الرغبة في مساعدة كل من فيورنتينا والمنتخب الوطني. إنه شاب ستحتاج إليه إيطاليا".

  • عن دودو وباريس

    "عندما يتعين عليك إدارة تشكيلة الفريق، عليك أحيانًا إجراء بعض التغييرات لإراحة اللاعبين. إنهما لاعبان يبلغ طولهما 170 سم ويتفاهمان جيدًا، ويجب أن أقول إنهما يحدثان فرقًا".

