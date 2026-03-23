نيكولو فاجيولي هو فيورنتينا. لم يعد هناك أي شك الآن: فقد حمل لاعب الوسط السابق في يوفنتوس على عاتقه فريقاً كان على شفا الهبوط، وقاده إلى الصدارة في الدوري وفي البطولات الأوروبية. الجميع يراقب فاجيولي ويثني عليه. الجميع، باستثناء رينو غاتوزو. فقد قرر مدرب المنتخب الإيطالي عدم استدعائه للمباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم. وهو قرار أثار جدلاً كبيراً.
ترجمه
أليجري معجب به، سباليتي يتحدى
"نيكولو فاجيولي هو أفضل لاعب وسط إيطالي"، هكذا صرح ماسيميليانو أليجري في الفترة التي قضاها مع يوفنتوس. وحتى لوتشيانو سباليتي نفسه، خلال تجربته المخيبة للآمال مع المنتخب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا، فاجأ الجميع باستدعاء لاعب الوسط الشاب. من الواضح أن فاجولي يُعتبر مستقبل المنتخب الوطني: الوحيد الذي لا يرى هذا السيناريو هو غاتوسو. في الواقع، يؤكد من يعرفونه جيدًا أن فاجولي لم يُؤخذ في الاعتبار أبدًا. لم يفكر المدرب ولو لثانية واحدة في استدعاء لاعب يوفنتوس السابق.
لا لفاجيولي، نعم لفيراتي
لنكن واضحين، من المفهوم اتخاذ خيارات مختلفة. يمر كرة القدم الإيطالية بوضع مقلق، ولن يكون نيكولو فاجيولي منقذ الوطن. لكن الفكرة التي خطر ببال المدرب، وهي إعادة استدعاء ماتيا فيراتي، الموجود حالياً في قطر، والذي لم يلعب منذ أكثر من 40 يوماً، ثم توقفت بسبب إصابة لاعب باريس سان جيرمان السابق، هي فكرة لا يمكن تفسيرها. وهو دور مطابق تماماً لدور فاجولي، مما يجعل استبعاد لاعب وسط فانولي أكثر إثارة للجدل. فيراتي نعم، فاجولي لا. لماذا؟
فاصوليا مثل زانيولو
هل لم يُؤخذ فاجيولي في الاعتبار بسبب ما حدث في السنوات السابقة فيما يتعلق بالمراهنات؟ هذا محتمل. وتؤكد كلمات رينو غاتوزو نفسه هذه الاحتمالية: «كان فاجيولي يستحق البقاء هنا. اتخذت هذا القرار للتركيز على المجموعة، على أولئك الذين كانوا دائماً معنا. نحن نستحق هذه الفرحة. كنت أرغب في خوض هاتين المباراتين مع اللاعبين الذين أثق بهم. أنا أدرك أن هناك لاعبين يؤدون أداءً جيدًا للغاية". يعلم الجميع مدى أهمية التوازن داخل غرفة الملابس بالنسبة لغاتوزو، وكما هو الحال مع زانيولو،وهو اسم آخر استبعده المدرب من قائمة اللاعبين المستدعين، فقد أثرت المشاكل مع العدالة الرياضية على القرار.
مستقبل فيولا
"المنتخب الوطني؟ الجميع يتطلع للانضمام إليه. يؤسفني عدم استدعائي، لكن هذا يعني فقط أن عليّ بذل المزيد من الجهد". هذه هي كلمات فاجيولي حول الموضوع، بعد التعادل الرائع أمام إنتر. أداء مهيمن آخر للاعب يوفنتوس السابق. في فيولا بارك يصفونه بأنه ناضج وجاد، لاعب ولد من جديد. الفضل يعود في المقام الأول إلى باولو فانولي، الذي نجح حيث فشل بيولي، بإشراكه في دور صانع الألعاب. لكن شخصية فابيو باراتيكي كان لها دور كبير في نمو اللاعب. المدير الرياضي لفيورنتينا يعرفه جيدًا: لقد شاهده ينمو في يوفنتوس، ومنذ وصوله إلى فلورنسا، لم تنقطع أبدًا المناقشات البناءة التي أدت إلى ظهور فاجيولي الذي يحمل اليوم على عاتقه كل فيورنتينا. ومن يدري، ربما يغير غاتوسو رأيه قريبًا.