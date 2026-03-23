"المنتخب الوطني؟ الجميع يتطلع للانضمام إليه. يؤسفني عدم استدعائي، لكن هذا يعني فقط أن عليّ بذل المزيد من الجهد". هذه هي كلمات فاجيولي حول الموضوع، بعد التعادل الرائع أمام إنتر. أداء مهيمن آخر للاعب يوفنتوس السابق. في فيولا بارك يصفونه بأنه ناضج وجاد، لاعب ولد من جديد. الفضل يعود في المقام الأول إلى باولو فانولي، الذي نجح حيث فشل بيولي، بإشراكه في دور صانع الألعاب. لكن شخصية فابيو باراتيكي كان لها دور كبير في نمو اللاعب. المدير الرياضي لفيورنتينا يعرفه جيدًا: لقد شاهده ينمو في يوفنتوس، ومنذ وصوله إلى فلورنسا، لم تنقطع أبدًا المناقشات البناءة التي أدت إلى ظهور فاجيولي الذي يحمل اليوم على عاتقه كل فيورنتينا. ومن يدري، ربما يغير غاتوسو رأيه قريبًا.