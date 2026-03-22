فيورنتينا - إنتر، تقييمات CM: باريلا وسومر، يا لها من أخطاء! لاعبو بريشيا يتمتعون بقدرة كبيرة على التحمل

تعادل إنتر 1-1 على ملعب فيورنتينا.
فيما يلي، جميع تقييمات المباراة.
دي خيا 6.5: لم يستطع فعل شيء أمام رأسية إسبوزيتو. أنقذ الموقف في الدقيقة 92، حيث تصدى لتسديدة أكانجي الخطيرة وأبطل أي أمل في تسجيل هدف من كرة مرتدة. كما كان رائعاً في الدقيقة 95 أمام تسديدة بيو إسبوزيتو.
دودو 6: أظهر سرعة جيدة منذ البداية، وقدم تمريرة حاسمة رائعة لغودموندسون، الذي سددها برأسه لتذهب بعيداً عن المرمى ببضعة سنتيمترات. كان أكثر نشاطًا من ديماركو.
رانييري 5: يا له من تشتت في منطقة الجزاء، عندما ترك بيو إسبوزيتو يتسلل من خلفه بعد أقل من دقيقة من بداية المباراة. خطأ دفعت فيورنتينا ثمنه بتلقي هدف. خسر العديد من المواجهات مع بيو إسبوزيتو، بما في ذلك تلك التي حدثت في الدقيقة 95 والتي كادت أن تكلف الفريق هدفًا آخر.
بونغراتشيتش 6: بطل العديد من المواجهات المباشرة مع ثورام، والتي يخرج منها دائمًا منتصرًا.
جوسينز 5.5: أقل نشاطًا بكثير من دودو، أكثر اهتمامًا بالتنظيم الدفاعي من الهجوم.
بريشيانيني 7: يراقب زيلينسكي عن كثب ويقوم بعمل جيد. يهيئ كين لتسجيل هدف، لكن زميله يهدر الفرصة. أثار الذعر بين صفوف النيرازوري بتمرير جيدة، لكن في لحظة التسديد سبقه بيسيك. لعب مباراة مليئة بالتضحية.
فاجولي 6.5: لعب مباراة عالية الجودة، وغالبًا ما خرج بأناقة من المواقف المعقدة.
(من الدقيقة 46 من الشوط الثاني فابيان: بدون تقييم)
ندور 7: في وسط الملعب، يفرض قوته البدنية. في الشوط الثاني، يتألق، أولاً بتسديدة من مسافة بعيدة أجبرت سومر على التصدي لها، ثم بتسديدة من مسافة قريبة لتسجيل الهدف الذي يعادل النتيجة 1-1 بعد ارتداد الكرة من الحارس السويسري إلى غودموندسون.
باريزي 6.5: كان من بين الأكثر نشاطًا وأربك كلاً من كارلوس أوغوستو وديماركو. كانت هجماته المرتدة مؤلمة، لكنه كان مؤثرًا أيضًا في الدفاع، حيث ساعد بريشيانيني بشكل كبير. بذل كل ما في وسعه وخرج وسط تصفيق الجماهير.
(من الدقيقة 24 من الشوط الثاني، هاريسون 6.5: دخل الملعب دون خوف، وواجه لاعبي الخصم باستمرار وأربك دفاع النيرازوري.
كين 5.5: كان أكانجي في ليلة سيئة ومنحه على الأقل فرصتين واضحتين للتسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يستغلها، بسبب أخطائه أكثر من سوء الحظ. في الشوط الثاني تولى أيسيربي مراقبته فقلّت فرصه.
(من الدقيقة 40 من الشوط الثاني بيكولي: لم يُقيّم)
غودموندسون 6.5: مباراة مليئة بالاجتهاد. كاد يسجل هدفاً بضربة رأس، ثم شارك في هدف التعادل بتسديدة لم يتمكن سومر من التصدي لها، فحولها ندور إلى 1-1.
(من الدقيقة 46 من الشوط الثاني كوموزو: لم يُقيّم)
المدرب فانولي 6: رغم تأخرها بهدف بعد أقل من دقيقة، لم تفقد فيورنتينا تركيزها. عادت إلى التعادل وكادت تحقق الفوز.
سومر 5: تصدى على مرحلتين لتسديدة كيان من الوسط. كان سريع البديهة في التصدي لتسديدة ندور من مسافة بعيدة، والتي أبعدها بمساعدة بيسيك. بدا الأمر وكأنه أمسية هادئة، ثم جاء الخطأ الذي أفسد كل شيء: تصديه لتسديدة غودموندسون كان كالعادة كالصابون، ولم يرحمه ندور من مسافة قريبة.
بيسيك 7: استشعر الخطر وذهب لإيقاف تمريرة عرضية رائعة لكيان، الذي كان سيطلق الكرة وحيداً أمام سومر. هو الأفضل بوضوح في خط الدفاع.
أكانجي 5: خاطر كثيراً عندما سمح لكيان بالمرور من خلفه، لكن لحسن حظه لم يسيطر مهاجم فيورنتينا على الكرة بشكل جيد. بعد دقيقة واحدة، ارتكب خطأً فادحاً آخر، هذه المرة أمام غودموندسون، الذي سدد الكرة برأسه وكادت أن تصطدم بالقائم. لم يكتفِ الأمر بذلك، فقد تجاوزه كين مرة أخرى من الخلف، ولم يتمكن من تسجيل الهدف من عرضية باريزي بفارق بضعة سنتيمترات. أفضل لعب له في المباراة كان استباقه لكين داخل منطقة الجزاء. في الدقائق الأخيرة، حاول التواجد في منطقة الخصم، لكن دي خيا كان يقظاً.
كارلوس أوغوستو 5.5: الجناح الأيسر هو الأكثر تذبذبًا في الشوط الأول. خرج بسبب حصوله على بطاقة صفراء، ولكن أيضًا بسبب إرهاقه.
(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، أيسيربي 6: دخل وتولى مراقبة كين، وتصرف بشكل أفضل من أكانجي).
دومفريس 5.5: لم يقدم سوى لمحة واحدة، كلفت الخصم بطاقة صفراء. وبقية المباراة كان أداءه عاديًا.
(من الدقيقة 41 من الشوط الثاني لويس هنريكي: بدون تقييم)
باريلا 5: العرضية التي وصلت إلى رأس بيو إسبوزيتو انطلقت من قدمه اليمنى، لمسة رقيقة للكرة. كرر ذلك في الدقيقة 19 بتمريرة حاسمة أجمل، تجاوزت لاعبي قلب الدفاع في فيورنتينا، لكن إسبوزيتو كان أقل دقة في هذه الفرصة وأهدر فرصة كبيرة. تظهر المشاكل عندما يبدأ في المبالغة، عندما يصبح متكلفًا بلا داعٍ على حدود منطقة الجزاء الخاصة به. يحاول الخروج بالكرة بدلاً من إبعاد كرة كانت تبدو خطيرة للغاية، ويتلقى إنتر هدف التعادل.
كالهاانوغلو 6.5: ندرك أهميته عندما يخرج من الملعب، فبدونه يفقد النيرازوري توازنهم وتسيطر فيورنتينا على وسط الملعب.
(من الدقيقة 23 من الشوط الثاني، فراتيسي 5: هذا اللاعب يمثل لغزًا مستمرًا، ولم يعد أحد يعرف ما يمكن توقعه منه. يضيع أي لاعب في وسط الملعب).
زييلينسكي 5.5: لم يظهر أي شيء، لم ينجح في حمل الكرة ولا في تشكيل خطر في المنطقة الهجومية ببعض المحاولات من مسافة بعيدة.
ديماركو 5.5: بدأنا نرى ديماركو الباهت الذي شاهدناه العام الماضي. وكأنه يضع الفرامل اليدوية.
ثورام 5: أين ذهب؟ زملاؤه يبحثون عنه، ينادونه بصوت عالٍ، لكن لا أثر لماركوس القديم.
(من الدقيقة 23 من الشوط الثاني بوني 5: دخل في أسوأ توقيت ممكن).
ب. إسبوزيتو 6.5: بعد أقل من 50 ثانية، كان جاهزًا بالفعل في منطقة الجزاء عند أول كرة متاحة، وهي عرضية من باريلا سددها برأسه لتصبح النتيجة 1-0. كانت لديه فرصة لمضاعفة النتيجة عندما تسلل بشكل رائع بين المدافعين، لكنه، وهو في مواجهة دي خيا، سدد الكرة بشكل مائل لتصطدم بعمود المرمى بفارق بضعة سنتيمترات. حاول مرة أخرى في الدقائق الأخيرة، وفاز في صراع مع رانييري داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته انتهت في أحضان دي خيا.
المدرب كولاروف (بدلاً من تشيفو الموقوف) 5: إنتر يقع في فخ التشتت. خروج كالهاينوغلو من الملعب يزيل الثقة من الفريق، بينما يبقى دومفريس أكثر من اللازم على أرض الملعب.