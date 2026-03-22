فيورنتينا - إنتر، تقييمات CM: باريلا وسومر، يا لها من أخطاء! لاعبو بريشيا يتمتعون بقدرة كبيرة على التحمل

سومر 5: تصدى على مرحلتين لتسديدة كيان من الوسط. كان سريع البديهة في التصدي لتسديدة ندور من مسافة بعيدة، والتي أبعدها بمساعدة بيسيك. بدا الأمر وكأنه أمسية هادئة، ثم جاء الخطأ الذي أفسد كل شيء: تصديه لتسديدة غودموندسون كان كالعادة كالصابون، ولم يرحمه ندور من مسافة قريبة.



بيسيك 7: استشعر الخطر وذهب لإيقاف تمريرة عرضية رائعة لكيان، الذي كان سيطلق الكرة وحيداً أمام سومر. هو الأفضل بوضوح في خط الدفاع.



أكانجي 5: خاطر كثيراً عندما سمح لكيان بالمرور من خلفه، لكن لحسن حظه لم يسيطر مهاجم فيورنتينا على الكرة بشكل جيد. بعد دقيقة واحدة، ارتكب خطأً فادحاً آخر، هذه المرة أمام غودموندسون، الذي سدد الكرة برأسه وكادت أن تصطدم بالقائم. لم يكتفِ الأمر بذلك، فقد تجاوزه كين مرة أخرى من الخلف، ولم يتمكن من تسجيل الهدف من عرضية باريزي بفارق بضعة سنتيمترات. أفضل لعب له في المباراة كان استباقه لكين داخل منطقة الجزاء. في الدقائق الأخيرة، حاول التواجد في منطقة الخصم، لكن دي خيا كان يقظاً.



كارلوس أوغوستو 5.5: الجناح الأيسر هو الأكثر تذبذبًا في الشوط الأول. خرج بسبب حصوله على بطاقة صفراء، ولكن أيضًا بسبب إرهاقه.



(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، أيسيربي 6: دخل وتولى مراقبة كين، وتصرف بشكل أفضل من أكانجي).



دومفريس 5.5: لم يقدم سوى لمحة واحدة، كلفت الخصم بطاقة صفراء. وبقية المباراة كان أداءه عاديًا.



(من الدقيقة 41 من الشوط الثاني لويس هنريكي: بدون تقييم)



باريلا 5: العرضية التي وصلت إلى رأس بيو إسبوزيتو انطلقت من قدمه اليمنى، لمسة رقيقة للكرة. كرر ذلك في الدقيقة 19 بتمريرة حاسمة أجمل، تجاوزت لاعبي قلب الدفاع في فيورنتينا، لكن إسبوزيتو كان أقل دقة في هذه الفرصة وأهدر فرصة كبيرة. تظهر المشاكل عندما يبدأ في المبالغة، عندما يصبح متكلفًا بلا داعٍ على حدود منطقة الجزاء الخاصة به. يحاول الخروج بالكرة بدلاً من إبعاد كرة كانت تبدو خطيرة للغاية، ويتلقى إنتر هدف التعادل.





كالهاانوغلو 6.5: ندرك أهميته عندما يخرج من الملعب، فبدونه يفقد النيرازوري توازنهم وتسيطر فيورنتينا على وسط الملعب.



(من الدقيقة 23 من الشوط الثاني، فراتيسي 5: هذا اللاعب يمثل لغزًا مستمرًا، ولم يعد أحد يعرف ما يمكن توقعه منه. يضيع أي لاعب في وسط الملعب).



زييلينسكي 5.5: لم يظهر أي شيء، لم ينجح في حمل الكرة ولا في تشكيل خطر في المنطقة الهجومية ببعض المحاولات من مسافة بعيدة.



ديماركو 5.5: بدأنا نرى ديماركو الباهت الذي شاهدناه العام الماضي. وكأنه يضع الفرامل اليدوية.



ثورام 5: أين ذهب؟ زملاؤه يبحثون عنه، ينادونه بصوت عالٍ، لكن لا أثر لماركوس القديم.



(من الدقيقة 23 من الشوط الثاني بوني 5: دخل في أسوأ توقيت ممكن).



ب. إسبوزيتو 6.5: بعد أقل من 50 ثانية، كان جاهزًا بالفعل في منطقة الجزاء عند أول كرة متاحة، وهي عرضية من باريلا سددها برأسه لتصبح النتيجة 1-0. كانت لديه فرصة لمضاعفة النتيجة عندما تسلل بشكل رائع بين المدافعين، لكنه، وهو في مواجهة دي خيا، سدد الكرة بشكل مائل لتصطدم بعمود المرمى بفارق بضعة سنتيمترات. حاول مرة أخرى في الدقائق الأخيرة، وفاز في صراع مع رانييري داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته انتهت في أحضان دي خيا.





المدرب كولاروف (بدلاً من تشيفو الموقوف) 5: إنتر يقع في فخ التشتت. خروج كالهاينوغلو من الملعب يزيل الثقة من الفريق، بينما يبقى دومفريس أكثر من اللازم على أرض الملعب.