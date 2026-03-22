39' - هدف فيورنتينا يُلغى! بعد تسديدة فاجيولي التي حرفها كارلوس أوغوستو (الذي لم يلمس الكرة)، وصل كين وسجل في المرمى متغلبًا على سومر من مسافة قريبة. ومع ذلك، كان المهاجم الأزوري في وضع تسلل عند انطلاقه.

18' - تمريرة عميقة رائعة من فاجيولي تصل إلى كين داخل منطقة الجزاء. يسقط المهاجم الأزوري داخل المنطقة بعد احتكاك مع كارلوس أوغوستو، لكن الحكم كولومبو يعتبره احتكاكًا عاديًا.

7' - هدف ملغى لإنتر! تم إلغاء الهدف الثاني لإنتر الذي سجله نيكولو باريلا. تلقى قائد الفريق في ملعب فرانكي تمريرة دقيقة من دومفريس داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة نحو المرمى لتسكن الشباك، بعد أن ارتطمت باللاعب بريشيانيني، لكنه كان في وضع تسلل.