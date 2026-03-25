فينيسيوس جونيور يدلي بتصريح قوي بشأن مستقبله في ريال مدريد

سعى النجم البرازيلي إلى وضع حد للتكهنات حول مستقبله في النادي. يقترب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من مرحلة حاسمة في مسيرته، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد في عام 2027. ويعني هذا الجدول الزمني أنه سيدخل الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده هذا الصيف، وهو وضع عادةً ما يثير اهتمام أندية النخبة الأوروبية.

ومع ذلك، أوضح فينيسيوس تمامًا أين تكمن أولوياته. وفي حديثه أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي، أعرب الجناح عن رغبته في البقاء في العاصمة الإسبانية في المستقبل المنظور. وأكد فينيسيوس، وفقًا لصحيفة ماركا: "أنا أفكر فقط في ريال مدريد والبقاء هناك لفترة طويلة". وتأتي تعليقاته بمثابة دفعة كبيرة للنادي الذي يسعى إلى ضمان بقاء مهاجمه الرمزي بعد انتهاء عقده الحالي.