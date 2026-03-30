فينيكوس جونيور جاهز للعب مع البرازيل، حيث أكد كارلو أنشيلوتي أن مهاجم ريال مدريد سيشارك في المباراة ضد كرواتيا
عودة فينيسيوس جونيور وماركيهينوس إلى صفوف الفريق
قدم أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، تحديثًا مطمئنًا بشأن حالة لياقة لاعبين رئيسيين، مؤكدًا جاهزيتهما للمباراة المقبلة بعد المخاوف الأخيرة بشأن إصاباتهما - لا سيما فيما يتعلق بفينيكوس ومدافع باريس سان جيرمان ماركيهينوس.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بشأن جاهزية الثنائي، قال أنشيلوتي: "تدربا بشكل منفصل أمس، لكن كلاهما بخير وسيلعبان غدًا".
وقد أثيرت مخاوف بشأن لياقة مهاجم ريال مدريد في أعقاب مباراة الأسبوع الماضي ضد فرنسا، لكن تقارير صدرت يوم الأحد تفيد بأن فينيسيوس تجنب إصابة خطيرة على الرغم من غيابه عن التدريبات الكاملة في وقت سابق من الأسبوع بسبب إجهاد عضلي.
أنشيلوتي لا يكشف عن تشكيلته
ورغم أن مشاركة نجومه الكبار مضمونة، إلا أن أنشيلوتي التزم الصمت بشأن التشكيلة الأساسية الكاملة. وتسعى "السيليساو" إلى التعافي من الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 2-1 أمام فرنسا في بوسطن، وهي النتيجة التي شكلت أول خسارة للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لدورة كأس العالم المقبلة.
وأوضح أنشيلوتي: "لن أعلن عن تشكيلة الغد لأنني لم أتحدث مع اللاعبين. سنجري تغييرات، لكن النظام لن يتغير".
التغييرات القسرية والتبديلات الدفاعية
ستضطر البرازيل إلى إجراء عدة تعديلات تكتيكية بسبب مشاكل اللياقة البدنية التي يعاني منها بعض لاعبي الفريق. ومن المقرر أن يحل لويز هنريكي محل رافينها، الذي عاد إلى برشلونة لبدء العلاج من إصابة خطيرة في أوتار الركبة. وفي خط الدفاع، يتنافس دانيلو وروجر إيبانيز حالياً على خلافة ويسلي في مركز الظهير الأيمن، بينما يؤدي عودة ماركيهينوس إلى جلوس بريمر على مقاعد البدلاء.
قد تشهد التغييرات الأخرى منح بينتو فرصة في حراسة المرمى بدلاً من إديرسون لاعب مانشستر سيتي. في وسط الملعب، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ دانيلو أوليفيرا لاعب بوتافوجو المباراة. ومن المرجح أيضاً أن تشهد خط الهجوم تغييرات، حيث يُتوقع أن يحل جواو بيدرو محل غابرييل مارتينيلي إلى جانب فينيسيوس جونيور العائد.
الطريق إلى كأس العالم مستمر
تُعد المباراة الودية ضد كرواتيا مرحلة تجريبية حاسمة لأنشيلوتي قبل أن يشتد جدول المباريات التنافسية. وبعد المواجهة في أورلاندو، لن تعود "السيليساو" إلى الملاعب حتى شهري مايو ويونيو، حيث من المقرر أن تواجه بنما ومصر في مباريات ودية أخرى، في إطار استعداداتها النهائية لبطولة 2026.