Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
فينيسيوس جونيور، احتفال مثير للجدل ضد مانشستر سيتي: "ابكوا، ابكوا!"

هدف واحتفال مثير للجدل في بداية المباراة المثيرة للجدل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أصبح مانشستر سيتي وريال مدريد منافسين من الطراز الأول، بفضل المواجهات العديدة والرائعة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ولا تقل نسخة 2025/2026 من البطولة ذات الأذنين الكبيرتين عن سابقاتها. 

بعد فوز الميرينجوس 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16 على ملعب سانتياغو برنابيو (ثلاثية من فالفيردي)، كان السيتيز يبحثون عن معجزة في ملعب الاتحاد في مباراة الإياب التي حسمها فينيسيوس جونيور. 

في الدقيقة 22 من المباراة، أصبح البرازيلي بطل المباراة بفضل الحركة التي أدت إلى ركلة جزاء وطرد برناردو سيلفا، ثم بتسجيله الهدف من ركلة الجزاء (بعد أن أخطأ في مباراة الذهاب) وباحتفاله المثير للجدل الذي سيبقى في سجلات التاريخ.

  • تأثير الهدف

    في الدقيقة 22 من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، انطلق فينيسيوس في هجمة عمودية من موقع شكوك حول وجوده في وضع تسلل في البداية، ثم عاد إلى الجانب الأيمن بمجرد دخوله منطقة الجزاء وسدد الكرة بلمسة واحدة نحو القائم البعيد لتسكن الشباك. ارتدت الكرة من ظهر دوناروما وبقيت في الملعب، فاستعاد براهيم دياز الكرة المرتدة وأرسلها إلى القائم الثاني حيث عاد فينيسيوس ليكون بطل اللعبة بتسديدة مباشرة كانت في طريقها إلى القائم الأول. لكن برناردو سيلفا كان في المكان المناسب، وباستخدام يديه خلف ظهره، تمكن من إبعاد الكرة بمرفقه وحافظ على النتيجة.  

    • إعلان

  • الجدل والصرامة

    على الفور، احتج فينيسيوس لدى الحكم مطالبًا بإعلان مخالفة بلمس الكرة باليد من قبل برناردو سيلفا، مما أثار رد فعل جماهير مانشستر سيتي التي أمطرته على الفور بالصافرات والشتائم. توقفت المباراة بسبب تسلل البرازيلي الذي أشار إليه الحكم المساعد، لكن لم يتم تأكيد ذلك من خلال تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وبالتالي تم استدعاء الحكم فينيسيوس إلى مراجعة الملعب (On Field Review) لتدخل قائد مانشستر سيتي. القرار النهائي: ركلة جزاء وطرد، وذهب فينيسيوس إلى نقطة الجزاء.

  • هدف واحتفال مثير للجدل

    لم ينجرف فينيسيوس هذه المرة في سحر دوناروما، وأعطى التقدم لريال مدريد ليصبح النتيجة الإجمالية مؤقتاً 4-0، لكن احتفال البرازيلي هو ما أثار الجدل: فور تسجيله الهدف، وضع فينيسيوس إصبعه على فمه ليصمت كل من في ملعب الاتحاد. ثم يتجه نحو راية التماس ويقف مستنداً عليها وكأنه يريد أن يجذب أنظار كل من في الملعب إليه. وأخيراً يرفع قبضتيه إلى مستوى عينيه محاكياً إيماءة "ابكوا، ابكوا!". احتفال بدأ بالفعل ينتشر على شبكة الإنترنت.

