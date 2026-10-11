فينيسيوس يعتذر عن الطرد ضد فياريال .. والكلاسيكو في خطر

تلقى فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بطاقة حمراء مباشرة خلال الفوز الصعب لفريقه بنتيجة 1-0 على فياريال في الدوري الإسباني. وقد طُرد اللاعب صاحب الـ26 عامًا بعد مراجعة مثيرة من تقنية الفيديو المساعد على أرضية سانتياجو برنابيو.

وكان اللاعب البرازيلي قد دخل في البداية بديلًا في الدقيقة 52 للمساهمة في حسم النتيجة. لكنه لم يصمد سوى 20 دقيقة على أرض الملعب قبل أن يُطرد بسبب شدّه شعر ناثان صاليبا. وقد وقعت هذه الحادثة الغريبة في بناء الهجمة التي اعتقد ريال مدريد أنها أسفرت عن هدف ثانٍ حاسم.