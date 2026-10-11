أصدر فينيسيوس جونيور اعتذارًا لجماهير ريال مدريد وزملائه في الفريق بعد تلقّيه بطاقة حمراء بسبب شدّ شعر أحد المنافسين في مباراة فياريال. ويعيش المهاجم البرازيلي الآن لحظات من القلق في انتظار معرفة ما إذا كان سيُوقف عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة.
فينيسيوس يعتذر عن الطرد ضد فياريال .. والكلاسيكو في خطر
طرد غريب في البرنابيو
تلقى فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بطاقة حمراء مباشرة خلال الفوز الصعب لفريقه بنتيجة 1-0 على فياريال في الدوري الإسباني. وقد طُرد اللاعب صاحب الـ26 عامًا بعد مراجعة مثيرة من تقنية الفيديو المساعد على أرضية سانتياجو برنابيو.
وكان اللاعب البرازيلي قد دخل في البداية بديلًا في الدقيقة 52 للمساهمة في حسم النتيجة. لكنه لم يصمد سوى 20 دقيقة على أرض الملعب قبل أن يُطرد بسبب شدّه شعر ناثان صاليبا. وقد وقعت هذه الحادثة الغريبة في بناء الهجمة التي اعتقد ريال مدريد أنها أسفرت عن هدف ثانٍ حاسم.
- Getty Images Sport
البرازيلي يسارع إلى تقديم الاعتذار
اعتقد فينيسيوس أنه نجح في مضاعفة تقدم مدريد في وقت متأخر من المباراة، لكن احتفالاته توقفت سريعًا عندما طلب الحكام من حكم الساحة مراجعة اللقطات على الشاشة الموجودة بجانب الملعب.
وبدلًا من تسجيل اسمه في ورقة المباراة، تلقى المهاجم أمرًا بالتوجه إلى غرف تغيير الملابس بسبب المشادة البدنية التي خاضها مع صاليبا. وتركت هذه العقوبة جماهير أصحاب الأرض في حالة من الصدمة بعد أن أكمل فريقهم اللقاء بعشرة لاعبين.
وبعد صافرة النهاية، سارع اللاعب الدولي البرازيلي إلى تحمل مسؤولية فقدانه الانضباط، حيث نشر رسالة قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: «آسف للفريق والجماهير».
قواعد السلوك العنيف.. شرح وتوضيح
الطرد يترك فينيسيوس في انتظار مقلق، في وقت يستعد فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمراجعة الواقعة، إذ تصنّف لوائحه الرسمية شدّ شعر المنافس بشكل صريح ضمن خانة السلوك العنيف.
وسيطبّق الاتحاد المادة 130 لتحديد العقوبة المناسبة للمهاجم، وهي القاعدة التي تشمل الأفعال العنيفة داخل الملعب التي لا تسبب إصابة مباشرة للمنافس.
ووفقًا للوائح، فإن العقوبة المعتادة لهذه المخالفة هي الإيقاف لمدة تتراوح بين مباراة واحدة وثلاث مباريات، وفي حال تطبيق أقصى عقوبة فسيغيب عن عدة مواجهات محلية حاسمة.
- AFP
احتمال المشاركة في الكلاسيكو في خطر
سيكون الإيقاف الطويل ضربة موجعة لفينيسيوس ورفاقه، إذ يدخل ريال مدريد مرحلة شديدة الصعوبة في مشواره بالدوري.
وتشمل مبارياته الثلاث المقبلة في الليجا اختبارات صعبة أمام إشبيلية وبرشلونة وراسينج سانتاندير، وسيحدد القرار النهائي للجنة الانضباط عدد المباريات التي سيغيب عنها اللاعب البرازيلي بدقة.
ويبقى الهاجس الأكبر للنادي هو احتمال غيابه عن الكلاسيكو في 25 أكتوبر، فإذا نال إيقافًا لمباراتين أو أكثر، سيضطر إلى المشاهدة من خارج الملعب عند التوجه إلى كامب نو.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا