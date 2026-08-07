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Muhammad Zaki

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بعد فشله في التعاقد مع فينيسيوس .. آرسنال ينافس باريس سان جيرمان على مهاجم برشلونة

انتقالات
آرسنال
برشلونة
فينيسيوس جونيور
فيران توريس
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

اللاعب تألق في كأس العالم

تفيد التقارير بأن آرسنال حوّل تركيزه نحو مهاجم برشلونة فيران توريس، فيما يسعى ميكيل أرتيتا إلى تعزيز خياراته الهجومية قبل إغلاق فترة الانتقالات.

وقد اضطر النادي اللندني إلى البحث عن أهداف بديلة بعد فشله في التعاقد مع عدد من الأسماء البارزة، من بينهم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

  • الجانرز يواجهون الإحباط في البحث عن مهاجم

    كانت حملة التعاقدات الصيفية لآرسنال مثمرة، حيث بات برونو جيماريش على وشك الانضمام إلى بييرو هينكابي وإيلان ميسلييه وخريستوس تزوليس في "الإمارات".

    ومع ذلك، أثبت البحث عن مهاجم جناح من الطراز الرفيع أنه أكثر صعوبة بكثير بالنسبة لميكيل أرتيتا. فقد شهد نادي شمال لندن مؤخرًا نجاح تشيلسي في ضم مورجان روجرز، بينما اصطدم سعيه للتعاقد مع برادلي باركولا بعقبة كبيرة، إذ قرر نجم باريس سان جيرمان، وفقًا للتقارير، أنه يفضل الانتقال إلى أنفيلد بدلًا من الإمارات.

    وربما كان الأكثر إضرارًا هو انهيار مسعاهم الطموح للتعاقد مع فينيسيوس جونيور. فقد كان آرسنال يراقب عن كثب وضع اللاعب البرازيلي في ريال مدريد، آملًا في استغلال قرب انتهاء عقده. غير أن تلك الأحلام تبددت عندما أعلن الجناح رسميًا عن تمديد ضخم لعقده يبقيه في البرنابيو حتى يونيو 2032.


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  • Ferran Torresgetty

    أرتيتا يحدد توريس كخطة بديلة

    وبعد أن أصبحت أهدافه الرئيسية بعيدة المنال، بات أرسنال الآن "يدرس" التعاقد مع توريس، وفقًا لموقع CaughtOffside. ويُعد لاعب مانشستر سيتي السابق وجهًا مألوفًا لأرتيتا، كما يوفر التنوع الذي يتوق إليه آرسنال في الثلث الأخير من الملعب. ورغم ارتباط اسم توريس بقوة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، إلا أن الصفقة لم تُحسم بعد.

    وقدّم مارك بروس، صحفي موقع CaughtOffside، معلومات حول المناقشات الداخلية في النادي بشأن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا. وأوضح بروس قائلًا: "أخبرني مصدران منفصلان بأن آرسنال تواصل أيضًا مع ممثلي توريس لطلب إبقائه على اطلاع بتحركاته هذا الصيف. غير أن آخرين يقولون إن الأمر أقرب إلى أن آرسنال ناقش داخليًا مهاجم مانشستر سيتي السابق ويتابع وضعه عن بُعد."


  • يمارس توريس الضغط على إدارة برشلونة

    وقد صبّ اللاعب نفسه الزيت على النار عندما تحدّى برشلونة لإثبات رغبته في الاحتفاظ به. فخلال جولة النادي الإعدادية في الولايات المتحدة، أوضح توريس أنه يتوقّع من البلوجرانا بدء المفاوضات إذا كانوا يقدّرون إسهاماته.

    وفي حديثه إلى Sportico، قال توريس: "على برشلونة أن يُظهر رغبته فيّ. يمكنهم القدوم والتفاوض، وفي النهاية سيُناقَش كل شيء".

    كما أقرّ الإسباني بالطابع المُطري لربط اسمه بأندية أوروبية كبيرة أخرى. وتعليقًا على الشائعات المحيطة بمستقبله واحتمال الانتقال إلى حديقة الأمراء، صرّح المهاجم قائلاً: "في كل مرة تريدك فيها هذه الفرق، فهذا أمر جيد". غير أن توريس يبقى في موقف قوي بفضل مدة عقده الحالية، مضيفًا: "لديّ عقد مع برشلونة. صحيح أنه في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما قد يحدث، لكن الأمر الجيد هو أنه، ما دام لديّ عقد، فبإمكاني الانتظار واتخاذ القرار بنفسي".

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    سباق تنافسي للظفر بخدمات اللاعب الإسباني

    لا يُعد آرسنال الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يراقب الوضع في ملعب سبوتيفاي كامب نو. فقد أُشير أيضاً إلى اهتمام الغريم المحلي توتنهام هوتسبير بضم توريس. ومن المرجح أن تواصل إدارة النادي متابعة الوضع عن كثب، وهي تدرس ما إذا كانت ستحوّل اهتمامها إلى عرض ملموس قبل انتهاء المهلة.