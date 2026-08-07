بعد فشله في التعاقد مع فينيسيوس .. آرسنال ينافس باريس سان جيرمان على مهاجم برشلونة

كانت حملة التعاقدات الصيفية لآرسنال مثمرة، حيث بات برونو جيماريش على وشك الانضمام إلى بييرو هينكابي وإيلان ميسلييه وخريستوس تزوليس في "الإمارات".

ومع ذلك، أثبت البحث عن مهاجم جناح من الطراز الرفيع أنه أكثر صعوبة بكثير بالنسبة لميكيل أرتيتا. فقد شهد نادي شمال لندن مؤخرًا نجاح تشيلسي في ضم مورجان روجرز، بينما اصطدم سعيه للتعاقد مع برادلي باركولا بعقبة كبيرة، إذ قرر نجم باريس سان جيرمان، وفقًا للتقارير، أنه يفضل الانتقال إلى أنفيلد بدلًا من الإمارات.

وربما كان الأكثر إضرارًا هو انهيار مسعاهم الطموح للتعاقد مع فينيسيوس جونيور. فقد كان آرسنال يراقب عن كثب وضع اللاعب البرازيلي في ريال مدريد، آملًا في استغلال قرب انتهاء عقده. غير أن تلك الأحلام تبددت عندما أعلن الجناح رسميًا عن تمديد ضخم لعقده يبقيه في البرنابيو حتى يونيو 2032.



