حاول استغلال واقعة فينيسيوس جونيور.. ليونيل ميسي يضغط على حكم نهائي كأس العالم لـ"طرد نجم إسبانيا" ولكن!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. وجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي - من وجهة نظره -، أن الظهير الإسباني مارك كوكوريا تحدث وهو يضع يده على فمه؛ الأمر الذي "يجرمه" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الوقت الحالي.

وتحدث ميسي مع الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي أدار نهائي بطولة كأس العالم 2026، بشأن هذه الواقعة؛ حيث أخبره الأخير بأنه استمع إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، الذين رأوا أنه لا يوجد أي خطأ من كوكوريلا.