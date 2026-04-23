أكثر من مجرد تجديد: فينيسيوس سيتحوّل إلى "بطل الولاء" برضاه أو رغمًا عنه.. وريال مدريد سيتحكم في مستقبله

في الوقت الذي كانت فيه بوصلة التكهنات، تُشير إلى صراع "نفوذ مالي" في العملاق الإسباني ريال مدريد، بين الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور؛ جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن التوقعات.

نعم.. طوال الأسابيع بل الأشهر الماضية، كان يُقال إن فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد؛ إلا بالحصول على "راتب"، يساوي ما يتقاضاه مبابي.

لكن.. شبكة "سكاي سبورتس" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، مساء يوم الخميس؛ بإعلانها موافقة النجم البرازيلي على تجديد عقده مع الميرينجي، وبمبلغ أقل من المهاجم الفرنسي.

قرار فينيسيوس لن يكون مجرد "تجديد"؛ بل انعكاس لتحوّل استراتيجي في سياسة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ومواجهة مُباشرة مع تقارير سابقة قد تكون "حقيقية أو كاذبة".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد قرار فينيسيوس جونيور الذي كشفت عنه شبكة "سكاي سبورتس"، في الساعات الماضية..