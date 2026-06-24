"سأتولى المهمة الصعبة" .. كوكوريلا يقطع وعيدًا لفينيسيوس بعد انضمامه لريال مدريد

الانضمام إلى العملاق الإسباني يجلب معه مجموعة فريدة من التوقعات، لا سيما وأن ريال مدريد يتطلع إلى التعافي من موسم خيبة أمل خالٍ من الألقاب، حيث خسر لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة، وخرج من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي، وودع كأس الملك في دور الـ16.

ولا يخدع كوكوريلا نفسه بشأن صعوبة المهمة التي تنتظره؛ فقد أقر الإسباني بأن الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء أمر لا بد منه عند ارتداء القميص الأبيض، حيث يعتبر كل منافس أن المباراة ضد ريال مدريد هي أهم مباراة في الموسم.

وأعرب المدافع عن استعداده لمواجهة هذا التحدي، قائلاً: «إنه تحدٍ كبير. جميع لاعبي ريال مدريد ممتازون. الاندماج في ريال مدريد ليس بالأمر السهل. عليك أن تكون في أفضل حالاتك بنسبة 100% في كل مباراة. كل فريق يريد هزيمتك».

ويتمثل هدفه في إضفاء مزيج من الحماس والشخصية على تشكيلة اعتادت بالفعل على رفع أكبر الألقاب في عالم كرة القدم.