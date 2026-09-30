"هذا الحدث أفقدني ثقتي بنفسي" .. فينيسيوس يعلن سبب هبوط مستواه مع ريال مدريد والبرازيل

عقب الفوز، أعرب فينيسيوس عن امتنانه للتضامن الذي أبداه زملاؤه في المنتخب. وكشف المهاجم أن جيمارايش تنحّى عمداً لمساعدته على تخطي عقبته الذهنية الحالية.

وقال فينيسيوس: "برونو جيمارايش هو منفّذ ركلات الجزاء لدينا عندما لا يلعب رافينيا، وظننت أنه سيرغب في تنفيذها، لكنه يعرف أنني بحاجة إلى قليل من الثقة الآن، في هذه اللحظة".

وأضاف: "زملائي يعرفون أنني بحاجة إلى بعض الثقة الآن. خسارة كأس العالم أمر صعب ويصعب تقبّله، والعودة ليست سهلة أبداً".

وأكّد جيمارايش هذا النهج المتجرد من الأنانية، مشدداً على وحدة الفريق. وقال لاعب الوسط: "كان هذا هو السبب [أن ركلة الجزاء منحت فيني الثقة]. بعد حادثة ركلة الجزاء، ظهرت أمور كثيرة إلى العلن. لكن هنا في المنتخب الوطني، لا وجود لأي غرور على الإطلاق.

وتابع: "في كأس العالم، طلب مني أنشيلوتي تنفيذ ركلة الجزاء. واليوم، طلب من فيني تنفيذها. كان فيني بحاجة حقاً إلى تسجيل هدف. لقد نفّذها بشكل جيد جداً. لا وجود لأي غرور على الإطلاق. نريد ما هو الأفضل للبرازيل. نحن سعداء من أجله".











