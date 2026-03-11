الاعتزال في سن الـ30: مخاوف فينيسيوس جونيور مستبعدة.. و"العنصرية" قد تقوده لتكرار تجربة عدو دونالد ترامب وعظماء الرياضة!

من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "نماذج" لبعض الرياضيين، الذين أصبحوا رموزًا في المجال الحقوقي.
1- محمد علي كلاي:
كما ذكرنا.. يُعد محمد علي كلاي النموذج الأبرز عالميًا؛ فهو لم يكن مجرد ملاكم، بل كان صوتًا سياسيًا واجتماعيًا زلزل أركان الولايات المتحدة الأمريكية.
كلاي وقف ضد الحرب الأمريكية على فيتنام، ودافع عن حقوق أصحاب البشرة السوداء.
ورفض أسطورة الملاكمة الالتحاق بالجيش الأمريكي؛ قائلًا جملته الشهيرة: "ليس لي مشكلة مع الفيتناميين، لم يلقبني أحد منهم بـ(الزنجي)".
هذا الأمر كلف كلاي، سحب لقبه العالمي، ومنعه من الملاكمة لمدة 3 سنوات؛ قبل أن يعود كرمز تاريخي للحرية.
2- آرثر آش:
أول لاعب أسود في تاريخ التنس، يفوز ببطولتي "الجراند سلام" ويمبلدون وأمريكا المفتوحة؛ إلا أن إرثه الحقيقي كان خارج الملعب، على النحو التالي..
- محاربة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
- كسر وصمة العار المحيطة بمرض الإيدز في ذلك الوقت.
وبالفعل.. أصبح آش ناشطًا بارزًا في مجال التوعية بمرض الإيدز؛ وذلك بعد إصابته به، نتيجة نقل دم ملوث خلال خضوعه لعملية قلب مفتوح.
3- كريم عبدالجبار
أسطورة السلة الأمريكية حارب لسنواتٍ عديدة؛ وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في التعليم والحقوق المدنية.
كذلك.. قاطع عبدالجبار أولمبياد 1968؛ احتجاجًا على سوء معاملة أصحاب البشرة السوداء، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأصبح أسطورة السلة الأمريكية بعد اعتزاله، كاتبًا ومفكرًا مرموقًا؛ وحصل على "وسام الحرية الرئاسي"، تقديرًا لدوره كمدافع عن التسامح والحوار بين الثقافات.
4- كولين كايبرنيك:
لاعب كرة القدم الأمريكية "NFL" كولين كايبرنيك؛ هو النسخة الحديثة من الرياضي المستفز، الذي تحوّل إلى ناشط حقوقي فيما بعد.
ووقف كايبرنيك ضد التعامل الوحشي من الشرطة الأمريكية، ضد أصحاب البشرة السوداء في البلاد؛ حيث بدأ بـ"الركوع" أثناء النشيد الوطني قبل انطلاق المباريات، كنوع من الاحتجاج الصامت.
وأثار تصرف كايبرنيك غضب سياسي هائل في الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب؛ الذي طالب مالكي اتحاد كرة القدم الأمريكية، باستبعاد أي لاعب يحتج على النشيد الوطني للبلاد.
ويبدو أن مطالب ترامب تم تنفيذها بالفعل؛ حيث لم يجد كايبرنيك أي نادٍ يوقع معه، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الرياضي في 2017.
المهم.. هذا اللاعب الأمريكي تحوّل إلى أيقونة عالمية لحقوق الإنسان؛ حيث بدأ الكثيرون يقلدون حركته الاحتجاجية، كما تعاقدت معه شركة "نايكي" كوجه لبعض حملاتها الحقوقية.