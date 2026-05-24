ووصفت صحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية غياب نجم ريال مدريد هذا بأنه «تصرف غير محترم».
"علامة على وجود خلاف داخل ريال مدريد" .. انتقادات لموقف فينيسيوس تجاه حفل وداع داني كارباخال
وفقًا لصحيفة «ماركا»، يُعد سلوك فينيسيوس جونيور «مؤشرًا آخر على حالة الفوضى التي تعم الفريق حاليًا»؛ ففي الوقت الذي كان فيه كارباخال يختتم مسيرته الطويلة بقميص «الملكيين» على أرض الملعب بشكل لائق، أفادت التقارير أن اللاعب البرازيلي كان قد بدأ بالفعل في استكشاف الشواطئ.
وذهبت صحيفة "ماركا" إلى أبعد من ذلك، مشيرة بسخرية إلى أن المهاجم كان فعلياً في إجازة مبكرة، حيث أصبح التحضير لكأس العالم أولويته الرئيسية الآن؛ فهو لا يزال جزءاً من تشكيلة كارلو أنشيلوتي للبرازيل في البطولة.
موسم خالٍ من الألقاب مع وداع كارباخال وألابا
خاض كارباخال مباراته الأخيرة مع ريال مدريد يوم السبت، والتي انتهت بفوز الفريق 4-2 على أتلتيك بيلباو، وبدا عليه التأثر الشديد خلال كلمته الوداعية على أرض الملعب بعد المباراة.
وخاض اللاعب الإسباني 451 مباراة رسمية مع «البلانكوس» وفاز بما مجموعه 27 لقبًا على مدار 13 عامًا.
كما ينتهي عقد ألابا مع النادي هذا الصيف، حيث وصل النمساوي قادماً من بايرن ميونخ في عام 2021 وأضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا إلى سجله خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية.
ومع ذلك، أنهى كلا اللاعبين الموسم دون إضافة أي ألقاب جديدة، إذ خسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة، وخرج مبكراً من كأس الملك أمام ألباسيتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وسقط أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما خسر كأس السوبر أمام برشلونة.
واختتمت صحيفة ماركا قائلة: "ريال مدريد القديم - المتجذر في التقاليد - يودع الجماهير وسط تصفيقهم، بينما ريال مدريد الذي أهدر الموسم الحالي يواصل الدوران حول نفسه".
فينيسيوس جونيور: إحصائيات موسم 2025/2026
المباريات 53 هدفًا أهداف 22 تمريرة حاسمة تمريرات حاسمة: 14 14