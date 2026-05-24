"علامة على وجود خلاف داخل ريال مدريد" .. انتقادات لموقف فينيسيوس تجاه حفل وداع داني كارباخال

خاض كارباخال مباراته الأخيرة مع ريال مدريد يوم السبت، والتي انتهت بفوز الفريق 4-2 على أتلتيك بيلباو، وبدا عليه التأثر الشديد خلال كلمته الوداعية على أرض الملعب بعد المباراة.

وخاض اللاعب الإسباني 451 مباراة رسمية مع «البلانكوس» وفاز بما مجموعه 27 لقبًا على مدار 13 عامًا.

كما ينتهي عقد ألابا مع النادي هذا الصيف، حيث وصل النمساوي قادماً من بايرن ميونخ في عام 2021 وأضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا إلى سجله خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية.

ومع ذلك، أنهى كلا اللاعبين الموسم دون إضافة أي ألقاب جديدة، إذ خسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة، وخرج مبكراً من كأس الملك أمام ألباسيتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وسقط أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما خسر كأس السوبر أمام برشلونة.

واختتمت صحيفة ماركا قائلة: "ريال مدريد القديم - المتجذر في التقاليد - يودع الجماهير وسط تصفيقهم، بينما ريال مدريد الذي أهدر الموسم الحالي يواصل الدوران حول نفسه".