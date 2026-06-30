أبواب السعودية وأندية أوروبا أُغلقت .. تشيلسي يوقف آخر محاولات فينيسيوس لمساومة ريال مدريد

ورغم أن التصريحات العلنية الصادرة عن كل من ريال مدريد وفينيسيوس تشير إلى رغبة متبادلة في مواصلة شراكتهما، إلا أن الإجراءات الورقية الفعلية لم تُتخذ بعد. وقد اتفق الطرفان على تأجيل المفاوضات الرسمية إلى ما بعد كأس العالم 2026، حيث لا يرغب النادي في تشتيت انتباه الجناح خلال مشاركة البرازيل في البطولة، وفقًا لصحيفة «ماركا».

ومع ذلك، فإن هذا التأجيل يعني أنه في غضون ستة أشهر فقط، سيصبح من المسموح قانونياً للاعب التفاوض على اتفاقية ما قبل التعاقد مع أندية أخرى.

وتظل العقبة الرئيسية في هذه المفاوضات هي الجانب المالي. ويُقال إن فينيسيوس، الذي يتقاضى حالياً حوالي 20 مليون يورو في الموسم، يتطلع إلى زيادة كبيرة في راتبه لتعكس مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في العالم.

وتشير الشائعات إلى أنه يستهدف راتباً سنوياً بقيمة 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/34 مليون دولار)، وهو رقم قد يتردد مجلس إدارة ريال مدريد في تلبيته على الرغم من تصريح فلورنتينو بيريز: «فينيسيوس يريد البقاء وأنا أريده أن يبقى».



