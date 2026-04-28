بسبب واقعتي فينيسيوس وبريستياني، والمغرب والسنغال في كأس إفريقيا .. قراران جديدان بشأن الكروت الحمراء بمونديال 2026

سيتم إصدار بطاقات حمراء بحق اللاعبين الذين يغطون أفواههم لإخفاء ما يُشتبه في أنه كلام تمييزي، في خطوة مهمة للحد من الإساءات في كرة القدم.

كما سيكون للحكام صلاحية طرد اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجًا - وهو قرار يبدو أنه جاء في أعقاب القرار المثير للجدل الذي اتخذته السنغال بالانسحاب من الملعب عقب منح ركلة جزاء مثيرة للجدل للمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية.