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زهيرة عادل

فينورد ضد كومو | فابريجاس يحرم نيكو باز من الرد على "تهميش" ليونيل ميسي .. وأنيس حاج موسى يحرجه ويضيق الخناق أكثر على الاتحاد!

فقرات ومقالات
فينورد ضد كومو
فينورد
كومو
دوري أبطال أوروبا
انيس حاج موسى
نيكو باز
سيسك فابريجاس
الاتحاد

أبرز ملامح فوز فينورد أمام كومو 3-2..

حصد فينورد الهولندي أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري أبطال أوروبا 2026-27، على حساب كومو الإيطالي، بعدما بدت المباراة أنها متكافئة إلى حد ما.

الفريق الهولندي انتصر بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية، ليرتقي للمركز الـ20 "مؤقتًا" في جدول الترتيب.

الفريق الإيطالي تقدم أولًا بهدف أساني دياو في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، لكن بعدها بدقيقتين، أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف جيفاي زيشيال.

وفي الدقيقتين 52 و81، أحرز الجزائري أنيس حاج موسى وروبرت سانشيز "بالخطأ في مرماه"، ثنائية تقدم فينورد، قبل أن يقلص أنستاسيوس دوفيكاس الفارق بهدف ثاني لكومو في الدقيقة 3+90 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل كومو المركز الـ11 بفضل انتصاره في الجولة الأولى أمام لايبزيج، بينما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة فينورد وكومو، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


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    فابريجاس "حجّم" نيكو باز

    قبل يومين، كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن اختياراته بشأن أفضل اللاعبين الشباب في الملاعب حاليًا، والمفاجأة كانت استبعاد مواطنه نيكو باز؛ لاعب وسط كومو.

    الغريب أن البرغوث استبعد باز رغم أنه يعتبر خليفته في المنتخب الأرجنتيني، والمرشح الأقوى للحصول على الرقم 10.

    ولسوء حظ صاحب الـ22 عامًا أن أول مواجهة لكومو عقب تصريحات ميسي أمام فينورد الليلة، فبخلاف صعوبة المواجهة، أحبطه مدربه سيسك فابريجاس بخطته..

    فابريجاس فضّل مواجهة فينورد بمهاجم وهمي، معتمدًا على نيكو باز، وهو ما ورط الأخير في غالبية أوقات المباراة، تحديدًا حتى الدقيقة 60، لحين الدفع بأنستاسيوس دوفيكاس، الذي سجل هدف كومو الثاني في الوقت القاتل.

    على إثر ذلك، وجد باز نفسه مضطرًا للرجوع للخلف كثيرًا ثم العودة لمناطق الخطورة أمام مرمى فينورد، وهو الدور الذي لم يحسنه، حتى كان الظهور الأول الخطير له في المباراة في الدقيقة 78، حيث سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.


  • خطة فابريجاس تنهار أمام أنيس حاج موسى

    التوفيق لم يدر ظهره لفابريجاس فقط في قرار اللعب بمهاجم وهمي، بل حتى في فشله في السيطرة على الجناح الأيمن لفينورد الجزائري أنيس حاج موسى..

    مدرب كومو دفع بالظهيرين أليكس فالي وكاكي على الجبهة اليسرى على أمل إيقاف انطلاقات حاج موسى، لكن تلك الخطة نجحت جزئيًا في تحجيم محارب الصحراء على فترات، خاصةً في الشوط الأول، لكنه خرج عن السيطرة في الشوط الثاني من المباراة تحديدًا.

    في الدقيقة 52 من عمر المباراة، استلم الجزائري كرة على الجبهة اليمنى ثم توغل إلى داخل منطقة جزاء كومو، مراوغًا دفاعات الخصم، قبل التسديد بقوة في الشباك.



    ومنذ تلك الدقيقة لم تتوقف انطلاقات محارب الصحراء على الجبهة اليمنى، وبالطريقة نفسها، حيث مراوغات الدفاع ثم التسديد، لكن عبرت الكرة في مرة من أمام خط المرمى، وفي الثانية تصدى القائم لهدف ثاني منه.

    لكن حيل حاج موسى لم تتوقف، وهذه المرة من أمام قوس منطقة الـ18 لكومو، حيث سدد تسديدة قوية، اصطدمت بقدم روبرت سانشيز، لتسكن شباك فريقه بالخطأ.


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    على الاتحاد نسيان الصفقة

    بينما يحتفل أنيس حاج موسى بأهدافه، الاحتفالات كذلك في الجزائر كونه خليفة القائد رياض محرز، وفي الوقت ذاته بالاتحاد في السعودية..

    جمهور العميد يمني نفسه بأن تكتمل الصفقة التي توقفت في الصيف الماضي، على إثر خلافات "الضمان البنكي"، في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصةً في ظل رغبة حاج موسى في الانتقال للدوري السعودي.



    لكن بالنظر لما يقدمه صاحب الـ24 عامًا في الموسم الجاري مع فينورد، تبدو موافقة مسؤولي فينورد صعبة للغاية مقارنة بالماضي، فحصيلته في تسعة لقاءات، إحراز ستة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

    هذا في وقت يعاني به الاتحاد الأمرين على صعيد التسديدات وعلى الصعيد الهجومي بشكل عام، حيث تجلى هذا العيب بوضوح بالأمس، خلال مواجهة شباب الأهلي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

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