Getty Images Sport
ترجمه
فينسنت كومباني يوضح سبب تجنّبه الاحتفال بعيد ميلاده الأربعين بينما نجوم بايرن ميونيخ يهدون المدرب أغنية
لا وقت للاحتفال مع بايرن في «وضع الأولوية»
بينما قد يخطط كثيرون لاحتفال فخم بمناسبة بلوغ هذا العمر المفصلي، أوضح قائد مانشستر سيتي السابق أن الحفلة هي آخر ما يشغل باله، مع اقتراب مواجهة في الدوري الألماني أمام سانت باولي يوم السبت.
وعندما سُئل عمّا إذا كانت لديه أي خطط للاحتفال، أجاب كومباني أثناء مواجهته لوسائل الإعلام في يومه الكبير: "الإجابة القصيرة: لا. إذا كان الأمر مفاجأة، فلا يمكن تحميلني المسؤولية..." ثم مازح بشأن رغبته في إبقاء الأمور بسيطة رغم المناسبة. وقال: "أحاول بطريقة ما تجنّب أي شيء قد يطرأ بسبب عيد ميلادي. نحن الآن في وضع الأولوية. بالطبع أنا أستمتع وأشعر بأنني شاب، وهذا جميل في اللحظة، لكن هناك بالفعل ما يكفي من المشاعر لنعيشها هذا الأسبوع."
ورغم تردده في إقامة احتفال كبير، أقرّ كومباني بأنه قد يجد وقتًا لقليل من المتعة بعد انتهاء تدريب اليوم. وأضاف المدرب: "ربما كأس من النبيذ الأحمر الليلة. لكن أولًا، لدينا الكثير من العمل لننجزه."
تحت أنغام الفرقة
ومع ذلك، لم يدعِ النادي اليوم يمرّ بالكامل من دون احتفاء. فبعد المؤتمر الصحفي الصباحي، نظّم بايرن بشكل مفاجئ فطورًا تقليديًا من «فايسفورست» في كافتيريا اللاعبين. واجتمع أفراد الفريق عند الساعة 11 صباحًا لغناء «عيد ميلاد سعيد» لمدربهم، وسط تصفيق حار وهتافات عالية من اللاعبين.
كومباني، كعادته دائمًا كمحترف، ألقى كلمة قصيرة عبّر فيها عن امتنانه لفريقه، لكنه سرعان ما أعاد الحديث إلى استعداداتهم التكتيكية. وأشار إلى أنه معتاد على حلول عيد ميلاده خلال المرحلة الحاسمة من جدول كرة القدم، قائلًا: «أنا معتاد على ذلك، لقد أمضيت حياتي كلها أحتفل بأعياد الميلاد في مثل هذه اللحظات التي نكون فيها قد لعبنا نصف النهائي أو ربع النهائي، سواء كان ذلك في إنجلترا أو هنا».
إشادة كبيرة من التسلسل الهرمي
يأتي هذا الإنجاز في فترة من النجاح المهني لكومباني، الذي نجح سريعًا في كسب ثقة مجلس إدارة بايرن. وبعد فوز كاسح على ريال مدريد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أشاد يان-كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، بالمدرب قائلًا: «فينسنت، نحن جميعًا مدينون لك بقدر كبير من الامتنان. لقد أعددت الفريق على نحوٍ مثالي لمواجهة الخصم، وللمباراة، ولهذا الملعب».
- Getty Images Sport
السعي وراء رقم قياسي تاريخي
قد تصل أفضل هدية لكومباني يوم السبت بعد الظهر على هيئة رقم قياسي في الدوري الألماني. فإذا سجل بايرن هدفًا واحدًا أمام سانت باولي، فسيعادل رقم موسم 1971-72 القياسي البالغ 101 هدفًا، بينما سيعني تسجيل هدفين وضع معيار تاريخي جديد. ومع ذلك، يرفض كومباني الانجراف وراء الأوسمة الفردية أو الجماعية.
وقال: "النقاط الثلاث هي الأهم. لدي احترام كبير لسانت باولي. لهذا السبب أعتقد دائمًا أنه لا داعي للحديث عن أرقام الأهداف القياسية. إنهم يدافعون بشكل جيد جدًا. إذا نظرت إلى مبارياتنا الأخيرة أمام سانت باولي، فهي دائمًا صعبة للغاية علينا. إنهم يدافعون بشكل ممتاز، وأحيانًا يصعب فهم سبب وجودهم في ذلك المركز المتأخر في جدول الترتيب. لا يوجد فرق كبير بين سانت باولي والفرق التي تتقدم عليهم بخمسة أو ستة مراكز"، على حد قوله.
بعد الاختبار المحلي أمام سانت باولي، سيتحول تركيز بايرن سريعًا مجددًا إلى المنافسات الأوروبية، حيث يستضيف ريال مدريد على أرضه في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 15 أبريل.