بينما قد يخطط كثيرون لاحتفال فخم بمناسبة بلوغ هذا العمر المفصلي، أوضح قائد مانشستر سيتي السابق أن الحفلة هي آخر ما يشغل باله، مع اقتراب مواجهة في الدوري الألماني أمام سانت باولي يوم السبت.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت لديه أي خطط للاحتفال، أجاب كومباني أثناء مواجهته لوسائل الإعلام في يومه الكبير: "الإجابة القصيرة: لا. إذا كان الأمر مفاجأة، فلا يمكن تحميلني المسؤولية..." ثم مازح بشأن رغبته في إبقاء الأمور بسيطة رغم المناسبة. وقال: "أحاول بطريقة ما تجنّب أي شيء قد يطرأ بسبب عيد ميلادي. نحن الآن في وضع الأولوية. بالطبع أنا أستمتع وأشعر بأنني شاب، وهذا جميل في اللحظة، لكن هناك بالفعل ما يكفي من المشاعر لنعيشها هذا الأسبوع."

ورغم تردده في إقامة احتفال كبير، أقرّ كومباني بأنه قد يجد وقتًا لقليل من المتعة بعد انتهاء تدريب اليوم. وأضاف المدرب: "ربما كأس من النبيذ الأحمر الليلة. لكن أولًا، لدينا الكثير من العمل لننجزه."